Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Ciudad de México.- La emoción sorprendió a Natalia Segura en pleno atrio de la Basílica de Guadalupe. Apenas terminó de relatar su caminata desde Tultitlán, el recuerdo de su padre recién fallecido la hizo llorar.
“Mi papá se murió apenas y a él le gustaba que yo viniera”, comentó Natalia entre lágrimas, en entrevista para SIETE24 Noticias, desde el Santuario de la Virgen Morena.
Ocho horas de camino para agradecer un año más de vida
Natalia y su esposo, Alejandro Gutiérrez, llegaron cerca del mediodía a la Basílica de Guadalupe, luego de caminar desde las 9 de la mañana.
“Fueron ocho horas y media lo que tardamos en llegar aquí. Descansamos como hora y media”, explicó Alejandro.
Ambos realizan este recorrido desde hace siete años para agradecer a la Virgen Morena por la salud y la protección de su familia.
Una promesa que se mantiene a pesar del duelo
El llanto de Natalia brotó cuando habló de su padre, guadalupano convencido.
Lee: Felipe Monroy: León XIV podría conectar a toda América bajo la experiencia guadalupana
Aunque él nunca la acompañó físicamente en la peregrinación, siempre celebraba que ella visitara el Tepeyac.
“Él estaría muy feliz de verme que estoy nuevamente aquí”, expresó aún entre lágrimas.
La promesa de visitar a la Virgen cada año se sostiene ahora también en su memoria.
Alejandro agregó que para ellos no se trata de pedir milagros extraordinarios, sino de reconocer lo cotidiano.
“Le damos gracias por darnos vida un año más y porque nuestra familia esté bien”, dijo.
Su testimonio coincide con los miles de peregrinos que llegan motivados a la Basílica de Guadalupe, para agradecerle a la “Patrona” de México y América Latina por tantas bendiciones y por un año más de vida.
Una visita breve, pero llena de sentido
Natalia y Alejandro no planeaban pasar la noche en la Basílica. Tras escuchar misa y agradecer frente a la imagen de la Virgen, comentaron que regresarían a su hogar en transporte público.
“Nada más venimos, entramos a misa, damos gracias y ya nos regresamos”, dijo Alejandro Gutiérrez.
Antes de despedirse, Natalia volvió a mirar hacia el templo.
“Gracias a la Virgen estamos aquí, y nada más nos queda agradecer y pedirle nuevamente que nos bendiga con su manto este año”, concluyó.
Educación básica tendrá nuevos protocolos obligatorios para la entrega y recepción de menores
Ciudad de México.— La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó dictámenes en materia de protección en la entrega y recepción de menores de edad en las escuelas; así como incluir la música y artes como manifestación cultural esencial.
El primer dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Educación señala que en la impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre las bases del respeto a la dignidad y derecho, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.
Plantea establecer que, para tal fin, el personal docente de los planteles educativos deberá permanecer en las aulas durante los procesos de entrega y recepción de los menores y verificar que cada alumno sea entregado únicamente a la persona autorizada, corroborando su identidad mediante una identificación oficial.
Protocolos para Padres de familia
La diputada de Morena, Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, comentó que en la protección y entrega de recepción de menores existe la circular 01 en todas las escuelas a nivel nacional donde especifica que existen protocolos para las mismas e incluso a inicio de ciclo escolar los padres de familia también firman un documento donde toman acuerdos para estos protocolos.
Incluir la música y artes como manifestación cultural esencial
El segundo dictamen plantea reformar los artículos 6, 18, 52, 53 y la denominación del Capítulo V de la Ley General de Educación, a fin de señalar que además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política, el Estado apoyará la música como manifestación cultural esencial.
También, que la orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará la apreciación y creación artística, en especial la música. También se plantea en el Capítulo V respecto al fomento de la investigación, ciencia, las humanidades, tecnología e innovación incluir el concepto de las artes.
“Creemos en estas herramientas maravillosas para que puedan crecer felices y se encaucen positivamente”, dijo la diputada María de los Ángeles Ballesteros García.
Al hablar sobre esta propuesta, el diputado del PT, José Antonio López Ruíz, explicó que se busca incluir y reconocer a las artes en el Sistema Educativo y que, si bien el artículo 3 lo contemplaba, no estaba armonizado en sus leyes secundarias.
“Hoy damos un paso firme porque ya estará de manera clara y estructurada para que sea un poco obligatorio, y el que las niñas y niños tengan acceso a las artes desde época temprana hace que sean humanos más sensibles y eso es lo que buscamos”, puntualizó.
Historias que Conectan
El mediocampista que jugó con un milagro bajo el corazón: la fe que sostuvo a Alberto García Aspe
En México, pocas figuras del fútbol han encarnado con tanta claridad la mezcla de disciplina, carácter y fe como Alberto García Aspe. Para muchos, su nombre evoca la imagen del futbolista, el mediocampista férreo, preciso, incansable. Para otros —los que conocen su vida fuera de la cancha—, representa algo todavía más profundo: un hombre marcado por un milagro, sostenido por una devoción que lo acompañó silenciosamente en cada partido.
Su historia, justo en estos días en que México celebra a la Virgen de Guadalupe, nos recuerda que la fuerza interior de una persona puede cambiar su destino más que cualquier aplauso o estadística.
Un corazón flechado por la Guadalupana
Antes de ser un referente del fútbol mexicano, García Aspe vivió un proceso que él mismo ha descrito como una conversión, un despertar interior en el que la Virgen de Guadalupe tuvo un papel central. No fue un episodio aislado ni un gesto simbólico. Fue un camino profundo en el que —en sus propias palabras— María “flechó su corazón”.
Esa experiencia dio origen a una devoción que lo acompañaría durante décadas: la imagen de la Guadalupana, discretamente guardada bajo su camiseta de juego, pegada al pecho como un recordatorio silencioso de que nada se logra solo con fuerza física; todo se sostiene con gracia, gratitud y propósito.
Muchos vieron al jugador implacable. Pocos sabían que debajo del uniforme latía un corazón sostenido por una fe viva que le daba equilibrio en medio de la presión, la fama y la exigencia profesional.
Un milagro que marcó su vida
García Aspe ha hablado abiertamente de un milagro que transformó su vida espiritual y que reforzó su devoción a la Virgen de Guadalupe. Para él, no fue un simple suceso extraordinario, sino el punto en el que entendió que su carrera, su familia y su propósito estaban entrelazados con algo más grande que el éxito deportivo.
Hace algunos años, durante una concentración previo a una liguilla del fútbol mexicano, su esposa se puso muy mal y llegó de emergencia al hospital para acompañarla y que pudiera ser intervenida quirúrgicamente. Durante el traslado al quirófano platicaron con una enfermera de nombre Guadalupe quien les comentó que todo saldría bien, después de la cirugía en donde “a Dios gracias todo salió bien”, buscaron a la enfermera, sólo conocían su nombre. Tras la búsqueda se dieron cuenta que no existía ninguna enfermera con dicho nombre en el hospital.
Ese milagro se convirtió en un ancla emocional, una certeza interior que lo acompañó en los momentos difíciles y que le permitió mantener una postura serena y equilibrada en un medio donde muchos pierden el rumbo.
Disciplina fuera y dentro de la cancha
Si algo definió su carrera fue la disciplina. Pero esa disciplina no nació solo del entrenamiento: nació de su vida espiritual.
Los pilares que hoy sostiene —la oración, la Eucaristía, la confesión, el ayuno, la lectura de la Biblia— formaron un marco interior que le dio claridad para tomar decisiones, medir sus acciones y mantenerse congruente con sus valores.
En la cancha, esa congruencia se traducía en liderazgo sin protagonismos, temple en los momentos de crisis y respeto por el rival. Fuera de ella, le permitió construir una vida familiar estable, discreta y profundamente cuidada. Su fe no lo separó del fútbol; al contrario, lo sostuvo dentro de él.
El contraste que inspiró a muchos
A quienes llegaron a conocerlo de cerca siempre les llamó la atención el contraste: un jugador rudo, directo, competitivo… y un hombre de espiritualidad suave, devota, profundamente humana.
Ese contraste, lejos de ser una contradicción, era la explicación.
Su fortaleza nació de su fe.
La disciplina nació de una vida ordenada interiormente.
La serenidad nació de saber que no jugaba solo.
Muchos jóvenes futbolistas encontraron en él un ejemplo técnico y un modelo de integridad. Demostró que se puede competir al más alto nivel sin sacrificar valores, sin perder el piso y sin convertir la fama en un centro de gravedad.
La familia como su verdadero campeonato
Dentro de los capítulos menos conocidos de la vida de García Aspe está su profundo compromiso con su familia. Ha sido reservado al respecto —y eso mismo dice mucho.
En un mundo donde la exposición se ha vuelto moneda corriente, él eligió la discreción como acto de amor y protección. Sus decisiones profesionales estuvieron marcadas por un principio: nada vale más que el hogar.
Ese cuidado es, quizá, una de las partes más valiosas de su legado.
Un recordatorio de que el éxito verdadero se mide en los vínculos que se fortalecen, no en los reflectores que se encienden.
Reinventarse cuando el estadio se apaga
El retiro profesional ha golpeado con fuerza a muchos atletas. En su caso, la transición fue un acto de madurez y de propósito. Pasó por roles de directivo, analista, mentor y formador de jóvenes. Pero, sobre todo, cultivó su vida interior.
La fe que lo acompañó en su carrera se volvió el mapa para lo que vino después.
Y así demostró que el valor de una persona no depende de la permanencia en los escenarios, sino de la solidez de su vida interior.
Un legado que trasciende goles y estadísticas
Hoy, García Aspe es recordado como uno de los mediocampistas más icónicos del fútbol mexicano. Pero su historia va más allá del fútbol. Es la historia de un hombre que:
- Encontró un milagro en su camino
- Puso su vida bajo el amparo de María
- Construyó una familia fuerte
- Se reinventó con humildad
- Dejó un testimonio de fe que inspira sin imponer
En un país que celebra a la Virgen de Guadalupe, la vida de Alberto García Aspe nos recuerda que la fe no se trata de superstición, sino de dirección; no se trata de fuerza, sino de sentido.
Y que a veces, para llegar a la meta más importante, necesitamos escuchar la voz que habla en silencio, justo donde inicia el corazón.
La vida suena; niña de 12 años vence al cáncer
Ciudad de México.— El sonido metálico recorrió el pasillo del Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila. Una niña de 12 años tomó la cuerda con firmeza y tocó la campana que marca el cierre de un tratamiento oncológico. Su sonrisa abrió un espacio de alivio después de meses de hospitales, cirugías y quimioterapias. Aquella escena resumió el trayecto de una familia que apostó por la vida y de un equipo médico que acompañó cada paso.
Llegada que cambió el rumbo
La menor ingresó al hospital por un dolor abdominal que se volvió persistente. El equipo médico realizó tomografías y análisis que permitieron identificar un tumor maligno en el ovario. La noticia trazó un camino complejo, aunque con una ruta clara: atender sin demora y sumar especialistas de distintas áreas para responder a un diagnóstico que exigía precisión.
Equipo completo para una meta única
El hospital integró a pediatría, cirugía, oncología, nefrología, neumología, cardiología hematología y otras especialidades. El trabajo coordinado abrió paso a evaluaciones constantes para medir cada avance. La niña enfrentó seis meses de tratamiento que incluyeron tres cirugías, una de ellas urgente, además de seis sesiones de quimioterapia.
Durante el proceso, el área de psicología dio acompañamiento a la familia para sostener la rutina hospitalaria y el impacto de cada etapa clínica.
El día que la campana sonó
La menor concluyó el protocolo oncológico después de superar cada intervención y cada estudio. Cuando el equipo confirmó la recuperación, la familia se reunió en el pasillo donde se encuentra la campana que los pacientes tocan al terminar su tratamiento.
La niña levantó la vista antes de jalar la cuerda. El sonido se extendió mientras el personal médico, de enfermería y de apoyo celebró alrededor. “Me trataron muy bonito. Gracias a mis pediatras, doctores, enfermeras, internos, limpieza y cocina. Son parte de mi familia ahora”, expresó la menor.
Historia que fortalece a un hospital joven
El caso alcanzó un significado especial para el Hospital Regional de Alta Especialidad, una unidad reciente en Torreón. Su directora, la doctora Margarita Martínez Moreno, afirmó que el momento representó el esfuerzo conjunto entre el equipo clínico y la familia de la paciente.
Mientras, la oncóloga pediatra Cristina Romero Luna señaló que la experiencia confirma la capacidad del hospital para atender escenarios complejos y avanzar hacia nuevos retos.
La historia permaneció en el hospital como un mensaje de lo que ocurre cuando la salud logra abrir caminos de esperanza.
Productividad sin agotamiento: una pausa y un minuto de descanso
Ciudad de México.— La pausa se convirtió en uno de los temas en la agenda laboral y actualmente representa una herramienta estratégica para proteger la salud mental, mejorar el enfoque y elevar la productividad de forma sostenida.
De acuerdo a los resultados del estudio Retos y perspectivas del trabajo realizado por WeWork, no se trata de detener el trabajo, sino de permitir que las personas recuperen claridad y regresen con energía renovada.
Se revela que 54% del talento en México vive frustración laboral, principalmente por esquemas poco flexibles. La mayor parte replanteó sus prioridades después de la pandemia de Covid-19, lo que vuelve inviable mantener modelos rígidos sin considerar periodos de descanso.
Además, el estudio también detalló que el 60% de las personas en el país reordenó sus prioridades y hoy valora más su bienestar, su vida personal y su salud mental.
Desgaste
El trabajo remoto mostró que la productividad puede mantenerse sin traslados prolongados y el híbrido consolidó un punto medio donde el enfoque individual convive con la colaboración presencial. Aun así, los datos apuntan a una verdad contundente: sin pausas, cualquier modelo se desgasta.
Descanso
“El descanso está dejando de verse como un beneficio opcional. Hoy es una condición imprescindible para que los equipos puedan sostener su crecimiento. Cuando las personas cuentan con espacios que les permiten respirar, concentrarse y conectar, el trabajo fluye mejor y la innovación se vuelve natural”, comenta Leydis Castro, People Partner Manager en WeWork.
Instituciones internacionales como la American Psychological Association y la Organización Mundial de la Salud han documentado que jornadas extensas elevan riesgos de ansiedad, depresión y deterioro emocional. Estudios recientes difunden que 26% de la población trabaja más de 48 horas semanales, con impacto particular en jóvenes de 20 a 35 años.
Este contexto cambió la forma en que las personas evalúan su satisfacción laboral. Según Talent Trends de PageGroup, nueve de cada diez personas que recientemente iniciaron un nuevo trabajo continuarían escuchando ofertas, mientras que seis de cada diez cambiaron de puesto desde la pandemia. El mensaje es claro: si una organización no entiende que la calidad de vida es una prioridad, el talento buscará otro lugar.
Una pausa laboral
La pausa adquiere protagonismo. Es en esos minutos breves, el café, el pasillo, la charla corta, donde surgen ideas, se fortalecen vínculos y se mejora la comunicación. Los equipos cansados tienden a equivocarse más y colaborar peor. Los equipos descansados se adaptan mejor, aprenden más rápido y agregan más valor.
Los espacios flexibles y los modelos híbridos facilitan esa dinámica. Permiten alternar ambientes según la tarea, integrar pausas intencionales y mantener colaboración sin fricciones. Ambos estudios coinciden en que estos esquemas reducen el estrés y hoy están entre las preferencias del talento mexicano.
La magia de la Navidad renace en casa y en familia
Colombia se une al ‘Baby Shower del Niño Jesús’ para apoyar a 70 mamás
La Virgen de Guadalupe y las múltiples advocaciones marianas
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Henry Peralta: llega a Hermosillo para hablar de resiliencia
Hermosillo firma la Alianza por la Cultura de la Resiliencia
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
