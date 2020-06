Cancelan 2 mil peregrinaciones a La Villa; incierto escenario para el 12 de diciembre

Por Iván E. Saldaña

Ciudad de México.- La pandemia del COVID-19 obligó a la Basílica de Guadalupe, uno de los templos más visitados del mundo, a cancelar ya 2 mil de las 2 mil 300 peregrinaciones programadas para este año.

Además, pone en duda la fiesta anual del 12 de diciembre que convoca al menos a siete millones de feligreses en el Tepeyac para cantar “las mañanitas a la Virgen”.

Sería un hecho inédito cancelar la peregrinación al templo guadalupano que se realiza desde el siglo XVII. No se ha encontrado registro de que sucediera ni siquiera durante la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929, con el levantamiento civil de católicos contra la llamada Ley Calles.

“Mientras que no haya una vacuna, un medicamento que nos ayude a controlar todo esto y tengamos la seguridad de que la mayoría de los peregrinos que entran no están enfermos, no se dará acceso; mientras que no tengamos control estamos en peligro de que se cancele este año (la peregrinación a la Virgen)”. Así lo reveló Juan José Jiménez Monreal, coordinador de Peregrinaciones de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe (INBG).

Entre el 10 y el 12 de diciembre del año pasado, en el marco de la celebración del 488 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen a Juan Diego, arribaron alrededor de 10.6 millones de feligreses al Cerro del Tepeyac, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la capital mexicana.

En entrevista con VC Noticias, Jiménez Monreal también dio a conocer que decidieron cancelar todas las peregrinaciones hasta el 31 de agosto, con el riesgo de que pudiera extenderse. Cabe señalar que se suspendieron desde marzo pasado, cuando el Consejo de Salubridad General decretó Emergencia Sanitaria en el país por la pandemia del coronavirus sars cov 2.

Entre las visitas grupales de peregrinos al santuario comúnmente llamado “La villa” fueron canceladas o reprogramadas: la de Querétaro con 100 mil feligreses, que se realiza en julio, la Oaxaca del 12 de mayo y la femenil de Celaya del 8 de agosto, entre otras. Estas aportan gran parte de los 20 millones de visitantes que arriban al templo cada año.

Hasta el 31 de agosto, sin peregrinaciones

Se calcula que entre marzo y el 31 de agosto se cancelarán alrededor de 2 mil peregrinaciones, que significan el 86 por ciento del total, y corre el riesgo de que la restricción pudiera extenderse en los meses restantes del 2020.

“Estamos reprogramando la mayoría de las peregrinaciones, pero estamos calculando que van a ser un promedio de 2 mil peregrinaciones que se han cancelado, o más, eso sin contar otros servicios, como bodas, quince años, acciones de gracias, otras misas, pero nuestra principal preocupación han sido las peregrinaciones, más que nada”, explicó Juan José.

Hasta el corte del sábado por la noche, la Secretaría de Salud registró que el país acumula 113 mil 619 contagios confirmados de COVID-19, de los cuales 19 mil 278 están activos y 13 mil 511 han resultado en decesos.

Partiendo de un escenario optimista, en el que puedan reanudarse las peregrinaciones y visitas al templo guadalupano, Jiménez Monreal explicó que únicamente habrá un cupo máximo de 500 personas adentro del templo, y todos deberán acatar las medidas sanitarias que dicta la autoridad, como la toma de temperatura, repartir gel antibacterial y respetar “la sana distancia”.

“Les pedimos a los feligreses que mientras se guarden en casa y, primero Dios, la Virgen los estará esperando cuando llegue el momento”, dijo Juan José Jiménez.

Sin registro de suspensión

Al momento no se conocen registros de que la peregrinación del 11 y 12 de diciembre haya sido suspendida, dijo a esta agencia de información Gustavo Watson Marrón, canónigo vicerrector de la Basílica de Guadalupe.

El también doctor en Historia Eclesiástica explicó que la fiesta del 12 de diciembre comenzó a celebrarse a mediados del siglo XVII. Antes, en el Tepeyac la fiesta principal era el 8 se septiembre, la Natividad de María, que en el siglo XVII fue moviéndose a noviembre y que derivó en la llamada fiesta de los naturales, que era muy popular.

Instaurada la fiesta guadalupana del 12 de diciembre no paró. Sobre el tiempo de la persecución religiosa, la Cristiada, Watson narró que la Basílica de Guadalupe fue encomendada a una Junta de vecinos, que “probablemente ellos eran guiados por un grupo de eclesiásticos”.

En esos años, de julio de 1926 a junio de 1929, el sagrado original fue escondido por las autoridades eclesiásticas por temor a profanaciones, en casa del ingeniero Munguía, en el Centro Histórico de la Capital, y se reemplazó en el Santuario de Guadalupe “con una copia muy bien hecha”.

“Aunque hay poca documentación en el archivo de la Basílica en estos años, todo parece suponer que el templo del Tepeyac no se cerró, pero no hubo culto público, por lo que es de suponer que el 12 de diciembre la gente siguió yendo al Tepeyac, pero sin que hubiera misas o confesiones públicamente; posiblemente sí las había a escondidas”, explicó.

