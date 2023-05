Canciller asevera que no hay intención de escalar conflicto con Perú

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que no pretenden escalar el conflicto con Perú; sin embargo, señaló que no pueden entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al gobierno de Dina Boluarte, ni a otro país, en tanto no exista un acuerdo entre los miembros.

Además, rechazó que se vaya a llamar a rendir cuentas al representante del gobierno peruano en México, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarado persona non grata por el Congreso.

“No pretendemos escalar el conflicto en Perú. Pero lo que es un hecho es que el presidente electo de Perú está preso. Aparte, hay graves violaciones a los derechos humanos”, subrayó en entrevista con medios de comunicación.

Al término del Segundo Encuentro de Empresas de Producción, precisó que para entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico debe existir un consenso entre todos los integrantes.

La alianza está conformada por México, Chile, Colombia, Perú y próximamente, Singapur.

“El tema de Perú es que hay una interrupción en la vida política del país. Recientemente Chile dijo ‘sería bueno que ya se resolviera eso”, dijo.

Pues sí, pero tenemos que ver que haya un acuerdo de todos los países. Ahorita estamos como en un paréntesis, a ver cómo se resuelve por parte de las y los peruanos su situación.

ARH