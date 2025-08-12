Canifarma: crisis de medicamentos, un problema de planeación y no de fabricación

Ciudad de México.- En México, la juventud vive entre dos realidades: la exigencia de un mundo que demanda resultados rápidos y la necesidad de construir un futuro con sentido y estabilidad.

A diario, miles de jóvenes enfrentan un mercado laboral saturado, una competencia creciente y una inestabilidad social que parece no dar tregua.

Lee: Juventud sitiada entre la precariedad y los falsos atajos

Sin embargo, no dejan de soñar, luchar y apostar por los valores familiares y la dignidad humana como base de su vida y de su proyecto de futuro.

El Día Internacional de la Juventud, proclamado por la ONU en 1999, busca visibilizar los desafíos y reconocer las aportaciones de las nuevas generaciones.

En México, más de 30 millones de personas tienen entre 15 y 29 años, y detrás de esa cifra hay historias reales de perseverancia, talento y compromiso con causas que van más allá del interés personal.

Sueños que inspiran

Pamela Calderón Camacho, de 22 años y estudiante de Relaciones Internacionales, sueña con trabajar en ayuda humanitaria y ya colabora con la organización “Vía Erismar”, que brinda apoyo a migrantes en México.

“Siempre me mantengo informada, trato de saber qué pasó y tener el contexto de las situaciones”, afirmó la joven estudiante, segura de que su vocación está en servir a los demás.

Paulina García Triana, también de 22 años y estudiante de Fisioterapia, quiere abrir una clínica de neurorehabilitación pediátrica.

“Me estoy nutriendo con cursos y certificaciones para ser la mejor profesionista que pueda ser”, explicó, consciente de que en México hay un gran vacío en este campo de atención a la niñez.

Tomás Franco, de 22 años, actor y profesor de inglés, busca vivir de su arte sin preocuparse por la falta de ingresos y para lograrlo, combina audiciones, formación actoral y trabajos alternos que le permitan sostener su carrera.

Retos que marcan a la juventud mexicana

Las experiencias de estos tres jóvenes revelan obstáculos comunes. Pamela señala la falta de confianza que algunos empleadores tienen en las nuevas generaciones.

“Nos ven como personas que no tienen conocimiento, cuando tenemos muchas ganas de aprender y mucha energía”, aseguró.

Paulina resalta la presión que impone un entorno saturado de competencia e información.

“Se espera que tengamos todo perfecto, cuando en realidad solo estamos aprendiendo a dar pequeños pasos”, aseguró García Triana.

Tomás advierte que el contexto social influye directamente en sus posibilidades.

“¿Cómo puede haber estabilidad en los jóvenes si no hay estabilidad en la sociedad para empezar?”, se cuestionó el joven actor y profesor de inglés.

Familia: apoyo y sentido de vida

Para Pamela, la familia no se limita solamente a lazos de sangre.

“Son personas que te ayudan a salir adelante, que están ahí cuando fracasas y celebran tus logros”, destacó Calderón Camacho.

Paulina sueña con un hogar estable que incluya hijos propios o hasta niños adoptados, en caso de ser necesario.

“Me gustaría darles la oportunidad de ser felices y tener una vida normal”, resaltó la joven estudiante de fisioterapia.

Tomás apuesta por la familia tradicional.

“Sí, poder casarme y luego mantener a una familia, siempre que antes logre una base económica sólida”, compartió.

En este Día Internacional de la Juventud, sus testimonios muestran que, a pesar de los desafíos, la juventud mexicana mantiene viva la esperanza y trabaja día a día por un futuro mejor, con raíces firmes en la dignidad humana y los valores familiares.

Un reto nacional

De acuerdo con datos del INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cerca del 40% de los jóvenes mexicanos trabajan en empleos informales y un 16% no estudia ni trabaja, lo que refleja los grandes desafíos que enfrenta este sector para alcanzar estabilidad económica y desarrollo profesional.

Pese a ello, historias como las de Pamela, Paulina y Tomás confirman que el compromiso personal y los valores siguen siendo herramientas poderosas para cambiar realidades.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH