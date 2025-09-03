Caso Sasha Sokol abre otro precedente: abuso infantil debe repararse y no prescribe

Ciudad de México.- Sasha Sokol compartió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un nuevo criterio obligatorio que marca un parteaguas en la protección de la infancia y la reparación del daño en casos de abuso sexual infantil, esto derivado del precedente que su caso ha sentado en la impartición de justicia para sobrevivientes de violencia sexual.

El 1 de septiembre de 2025 entraron en vigor dos tesis de jurisprudencia que obligan a jueces y tribunales del país a reconocer que las víctimas tienen derecho a exigir indemnización por abuso sexual sin límite de tiempo, aún cuando los hechos hayan ocurrido décadas atrás.

Este cambio se deriva del caso de la cantante Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, proceso judicial que expuso la necesidad de replantear la forma en que México protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales.

Relación impropia con menores es violencia sexual y es delito

La SCJN, en la tesis 200/2025 determina que las relaciones impropias entre adultos y menores constituyen violencia sexual y, por lo tanto, un hecho ilícito que genera la obligación de reparar el daño.

Este criterio deja claro que las víctimas de abuso no deben enfrentar dudas sobre la naturaleza de lo que vivieron ni obstáculos legales para buscar justicia.

La justicia no prescribe para las víctimas

Además, la Suprema Corte establece que la acción civil para reclamar indemnización es imprescriptible. Es decir, la víctima puede acudir a los tribunales en cualquier momento de su vida, sin importar cuántos años hayan pasado desde los hechos, dicta en la tesis 201/2025.

De lo contrario, advierte la Corte, se violaría el derecho fundamental de acceso a la justicia. Esta resolución reconoce que las secuelas del abuso sexual infantil son profundas y permanentes, por lo que el tiempo no puede convertirse en un obstáculo para la reparación.

El caso Sasha Sokol como referente

En junio pasado, la SCJN ratificó la condena civil contra el productor Luis de Llano, reconoció el abuso cometido cuando Sasha Sokol tenía 14 años. La cantante celebró públicamente el fallo como una victoria no solo personal, sino para todas las víctimas de violencia sexual infantil.

Su testimonio y proceso judicial abrieron el debate nacional sobre la imprescriptibilidad de estos delitos y sentaron las bases para que la Corte emitiera ahora estas dos tesis que se convierten en criterio obligatorio.

Un legado de justicia y dignidad humana

Estas resoluciones fueron aprobadas en la última sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte antes de su renovación. Dejan como legado un marco jurídico más humano, que reconoce la dignidad de las víctimas y la urgencia de reparar el daño, sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Para las familias mexicanas, representa una señal clara: el abuso sexual infantil nunca debe quedar impune y el derecho de los niños y niñas a la justicia es irrenunciable.

npq