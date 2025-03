Caso Tultitlán: el parto del bebé tuvo que ser asistido, advierte pediatra

TULTITLÁN, Estado de México.- El bebé abandonado en Tultitlán, Estado de México, el pasado 11 de febrero, se aferra a la vida y así lo demuestra cada día, cada hora y cada segundo.

¿La razón?

El pequeñito que nació en el baño de una pastelería a las 36 semanas de gestación y cuyo padre abandonó en una bolsa de plástico frente al número 50 de la calle Fuente de Ópalo, en la colonia Fuentes del Valle se mantiene bajo observación médica.

De acuerdo con los recientes informes médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad “Bicentenario de la Independencia” del ISSSTE, ubicado en el municipio de Tultitlán, el bebé se encuentra estable y en buenas condiciones generales.

“Personal del ISSSTE mantiene constantes revisiones al recién nacido, a efecto de otorgarle todos los servicios que requiera para fortalecer su salud”, agregó

El área de neuroprotección en un hospital se enfoca en la prevención, tratamiento y recuperación del daño neurológico en pacientes con enfermedades o lesiones del sistema nervioso.

Su objetivo principal es proteger las neuronas y minimizar el impacto de condiciones como accidentes cerebrovasculares (ACV), traumatismos craneoencefálicos, hipoxia neonatal, epilepsia y enfermedades neurodegenerativas.

Las principales funciones en recién nacidos son: hipotermia terapéutica, monitoreo neurológico, control metabólico y hemodinámico, manejo de convulsiones neonatales, nutrición y soporte neuroprotector, estimulación temprana y seguimiento.

Desde su ingreso al hospital el pasado 11 de febrero, el bebé de Tultitlán fue atendido por hipotermia y deshidratación severa. Respondió de manera positiva al tratamiento y hasta ahora tolera a alimentación vía oral con fórmula maternizada y no presenta signo de infección.

El menor abandonado lucha por su salud y una vez que salga del hospital, tendrá que enfrentar otra “batalla”, pero ahora legal.

¿Bajo qué techo o con qué familia tendrá que iniciar su andar por la vida?

Actualmente el menor carece de identidad legal, por lo que permanece bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y seguirá bajo el resguardo de esta institución una vez que sea dado de alta del hospital hasta que se le asigne la patria potestad en un entorno familiar adecuado.

Acercarse al bebé en el área de neuroprotección del Hospital Regional de Alta Especialidad es prácticamente imposible, debido a las fuertes medidas de seguridad que imperan dentro y fuera del nosocomio.

Por fuera, cada uno de los accesos se encuentran cerrados y reforzados por dos o tres elementos de seguridad y los derechohabientes sólo pueden ingresar presentando su carnet, especificando la cita y el área médica a la que desean recurrir.

Guardando anonimato, médicos, doctoras, enfermeras y enfermeros que laboran en el Hospital Regional, refieren que ni ellos pueden acercarse a la región de pediatría, específicamente al área de neuroprotección, debido al reforzamiento de las medidas de seguridad.

“Si no pertenecemos a esa área, no nos permiten ni el acceso, incluso hay personal de pediatría que no pueden ingresar a la zona de neuroprotección”, señaló una enfermera entrevistada afuera del Hospital del ISSSTE.