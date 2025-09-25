Agresión en CCH Sur carencias estructurales sobre salud mental

Ciudad de México. — El apuñalamiento y fallecimiento de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur de la UNAM, a manos de otro alumno, evidenció deficiencias en políticas de salud mental.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) afirmó en un comunicado que este hecho no fue aislado y reflejó carencias estructurales de atención emocional.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, destacó:

“Lo sucedido en el CCH Sur no puede entenderse únicamente como la historia de un victimario y una víctima”.

La organización señaló que adolescentes mexicanos carecen de acceso suficiente a psicólogos y especialistas que atiendan problemas como ansiedad, depresión, exclusión y violencia cotidiana.

Impacto social y contexto global

Redim recordó que los efectos del aislamiento durante la pandemia y la exposición a discursos de odio en redes sociales incrementaron la vulnerabilidad emocional de las juventudes.

“Estamos frente a los efectos del aislamiento, la normalización de discursos de odio y un contexto global de violencias”, declaró la red de más de 80 organizaciones civiles.

El caso de Lex Ashton, presunto agresor de 19 años, generó preocupación adicional. En redes sociales él mismo se describía como “escoria”, indicio de crisis emocional.

Para Redim, las respuestas institucionales deben superar medidas como revisiones de mochilas o criminalización de estudiantes. Lo anterior, proponiendo acompañamiento integral y prevención con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.

Llamado al Estado y a la sociedad tras tragedia en CCH Sur

La ONG exigió al Estado mexicano, autoridades educativas y sociedad civil reconocer que miles de adolescentes carecen de herramientas para enfrentar un presente adverso.

“No se trata solo de castigar. Se trata de prevenir para que nunca más un adolescente sienta abandono y soledad”, enfatizó Ramírez en el comunicado difundido el 23 de septiembre.

La organización insistió en que escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes resulta indispensable para transformar conflictos y construir entornos más seguros en las comunidades educativas.

Respuesta institucional de la UNAM

El 22 de septiembre Lex Ashton atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, en el CCH Sur.

Tras el ataque, un trabajador que intentó intervenir resultó herido. Ashton intentó huir, se lanzó de un edificio y sufrió fracturas, quedando bajo custodia hospitalaria.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que la subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad sesionó por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas.

En el encuentro participaron directores de bachillerato, la abogada general de la UNAM y autoridades de seguridad universitaria. Las autoridades revisaron peticiones de estudiantes y padres de familia.

Medidas acordadas para reforzar la seguridad

Entre los acuerdos destacan la revisión integral de protocolos de seguridad, nuevas medidas de control de accesos, mejoras en infraestructura y refuerzo inmediato del apoyo psicosocial.

La comisión universitaria expresó solidaridad con la comunidad del CCH Sur y con las familias afectadas. Además reiteró su compromiso de construir un entorno académico más seguro.

