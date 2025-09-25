CDMX
Agresión en CCH Sur carencias estructurales sobre salud mental
Los adolescentes carecen de acceso a psicólogos
Ciudad de México. — El apuñalamiento y fallecimiento de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur de la UNAM, a manos de otro alumno, evidenció deficiencias en políticas de salud mental.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) afirmó en un comunicado que este hecho no fue aislado y reflejó carencias estructurales de atención emocional.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, destacó:
“Lo sucedido en el CCH Sur no puede entenderse únicamente como la historia de un victimario y una víctima”.
La organización señaló que adolescentes mexicanos carecen de acceso suficiente a psicólogos y especialistas que atiendan problemas como ansiedad, depresión, exclusión y violencia cotidiana.
Impacto social y contexto global
Redim recordó que los efectos del aislamiento durante la pandemia y la exposición a discursos de odio en redes sociales incrementaron la vulnerabilidad emocional de las juventudes.
“Estamos frente a los efectos del aislamiento, la normalización de discursos de odio y un contexto global de violencias”, declaró la red de más de 80 organizaciones civiles.
El caso de Lex Ashton, presunto agresor de 19 años, generó preocupación adicional. En redes sociales él mismo se describía como “escoria”, indicio de crisis emocional.
Para Redim, las respuestas institucionales deben superar medidas como revisiones de mochilas o criminalización de estudiantes. Lo anterior, proponiendo acompañamiento integral y prevención con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.
Llamado al Estado y a la sociedad tras tragedia en CCH Sur
La ONG exigió al Estado mexicano, autoridades educativas y sociedad civil reconocer que miles de adolescentes carecen de herramientas para enfrentar un presente adverso.
“No se trata solo de castigar. Se trata de prevenir para que nunca más un adolescente sienta abandono y soledad”, enfatizó Ramírez en el comunicado difundido el 23 de septiembre.
Más para leer: Piden alumnos y padres resguardar paz y seguridad en el CCH Sur
La organización insistió en que escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes resulta indispensable para transformar conflictos y construir entornos más seguros en las comunidades educativas.
Respuesta institucional de la UNAM
El 22 de septiembre Lex Ashton atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, en el CCH Sur.
Tras el ataque, un trabajador que intentó intervenir resultó herido. Ashton intentó huir, se lanzó de un edificio y sufrió fracturas, quedando bajo custodia hospitalaria.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que la subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad sesionó por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas.
En el encuentro participaron directores de bachillerato, la abogada general de la UNAM y autoridades de seguridad universitaria. Las autoridades revisaron peticiones de estudiantes y padres de familia.
Medidas acordadas para reforzar la seguridad
Entre los acuerdos destacan la revisión integral de protocolos de seguridad, nuevas medidas de control de accesos, mejoras en infraestructura y refuerzo inmediato del apoyo psicosocial.
La comisión universitaria expresó solidaridad con la comunidad del CCH Sur y con las familias afectadas. Además reiteró su compromiso de construir un entorno académico más seguro.
Explosión en Iztapalapa: Gobierno exige reparación a empresa gasera
A dos semanas de los hechos
Ciudad de México. — A casi dos semanas de la explosión en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, exigió a la empresa responsable cubrir la reparación integral.
Transportadora Silza, propietaria de la pipa involucrada, deberá asumir los daños ocasionados a las víctimas y sus familias, señaló la mandataria capitalina en conferencia de prensa.
Clara Brugada responsabiliza a la empresa
La jefa de Gobierno afirmó que existen responsables claros del siniestro. Aseguró que su administración acompañaría a las familias hasta garantizar el cumplimiento total de la reparación.
“Como gobierno de la ciudad vamos a empujar, a garantizar, y esa es nuestra tarea, que la empresa asegure la reparación integral del daño”, declaró.
Brugada también anunció la suspensión del Comité de Solidaridad propuesto días atrás para administrar donaciones ciudadanas. Argumentó que no se trataba de sustituir la responsabilidad empresarial.
Apoyos inmediatos para las familias afectadas
El gobierno capitalino entregó apoyos económicos tras la tragedia. Las familias de las víctimas mortales recibieron 50 mil pesos, mientras que los lesionados dados de alta obtuvieron 20 mil pesos.
Además, se habilitaron servicios de hospedaje, alimentación y acompañamiento psicológico para los afectados. Brugada destacó que la atención priorizó tanto las necesidades médicas como el bienestar emocional de los sobrevivientes.
Hasta el momento se reportaron 29 fallecimientos, 16 personas continuaban hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta bajo vigilancia médica. La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó la información en su reporte oficial del 23 de septiembre.
¿Cómo ocurrió la explosión en el Puente de la Concordia?
La explosión del 10 de septiembre se originó tras el volcamiento de una pipa con más de 49 mil litros de gas LP. El impacto contra un bloque de contención fracturó el tanque y desató un incendio de gran magnitud.
Más para leer: Brindan atención a héroes rescatistas de la explosión en Puente de la Concordia
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, las investigaciones preliminares revelaron que la unidad circulaba a exceso de velocidad en una curva con pendiente. La titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, aseguró que se documentaban los daños para calcular los montos de reparación.
Nuevas medidas para regular transporte de sustancias peligrosas
Brugada anunció que su administración prepara reformas para regular el tránsito de pipas y el transporte de materiales peligrosos en la ciudad.
Las medidas incluyen límites de velocidad, horarios restringidos de circulación, rutas específicas, mayor control en la capacidad de tanques y requisitos adicionales para la licencia tipo E. También se revisarán lineamientos de Protección Civil en expendios y transporte de gas.
Según el Instituto Mexicano del Transporte (2023), los accidentes con vehículos que transportan sustancias peligrosas representaron el 3% de los percances viales nacionales, pero concentraron los mayores riesgos de mortalidad. Estos datos contextualizan la urgencia de las reformas anunciadas.
Solidaridad ciudadana y justicia para víctimas
En los últimos días, la ciudadanía organizó colectas de víveres y apoyos en favor de las familias. Brugada agradeció los gestos, aunque reiteró que la empresa debía responder con responsabilidad.
“La ciudad no va a dejar solas a las víctimas. Nuestra responsabilidad es que haya justicia y que se cumpla la reparación integral”, expresó la mandataria.
Piden alumnos y padres resguardar paz y seguridad en el CCH Sur
Llaman a cuidar la seguridad y salud psicológica
Ciudad de México. — Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibieron dos pliegos petitorios presentados por padres y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.
Las solicitudes exigieron reforzar la seguridad en el plantel y atender la salud mental del alumnado, según informó la institución en un comunicado oficial.
Padres exigieron medidas de seguridad
Un grupo de madres y padres de familia entregó el primer pliego petitorio en las instalaciones universitarias. Sus demandas incluyeron controles más estrictos para ingresar al CCH Sur.
Los tutores solicitaron un sistema de acceso exclusivo para estudiantes con credencial y visitantes identificados oficialmente. También pidieron la reparación e instalación de nuevas cámaras de vigilancia.
Otra de sus exigencias fue la contratación de personal de seguridad adicional y con capacitación especializada. Destacaron la necesidad de aplicar tolerancia cero al consumo de alcohol y drogas dentro del plantel.
Te recomendamos leer: ¿Cómo construir entornos de paz en las escuelas? la respuesta urgente frente a la violencia juvenil
Además, solicitaron cursos de primeros auxilios y protocolos de emergencias para todo el personal académico y administrativo. Con estas medidas, aseguraron, se podrían prevenir riesgos graves en el futuro inmediato.
Estudiantes reclamaron participación en decisiones
El colectivo estudiantil “Tlacuaches encapuchados” entregó un segundo pliego. Sus integrantes exigieron una mesa de diálogo con altos funcionarios de la UNAM, incluido el rector Leonardo Lomelí Vanegas.
Las peticiones también se enfocaron en seguridad y atención a la salud mental. Sin embargo, los jóvenes remarcaron que los estudiantes deben participar de manera directa en las decisiones institucionales.
Su postura incluyó la exigencia de que la universidad reconozca la importancia de escuchar al alumnado. Argumentaron que la comunidad estudiantil conoce mejor que nadie las necesidades diarias del plantel.
Respuesta de la universidad
En un comunicado, la UNAM afirmó que las solicitudes serían revisadas de manera integral. Aclaró que las demandas relacionadas con bachillerato serían turnadas a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad.
La universidad destacó que “mediante el diálogo respetuoso entre la comunidad universitaria se podrán construir los espacios seguros a los que tienen derecho las y los estudiantes”.
Según la institución, este miércoles se realizaría una mesa privada entre la Subcomisión de Bachillerato y representantes del CCH Sur. También se anunció una marcha simbólica de luto hacia Rectoría.
La marcha fue convocada por estudiantes como muestra de su exigencia por una respuesta institucional más efectiva ante los recientes hechos de violencia en el plantel.
Compromiso de atención continua
La UNAM reiteró su compromiso de mantener canales abiertos de comunicación. Informó que pondría especial atención en atender las necesidades de la comunidad de bachillerato.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría (2023), uno de cada cuatro jóvenes reportó síntomas de depresión o ansiedad. Estos datos contextualizan la urgencia de fortalecer programas de acompañamiento emocional en espacios educativos.
Asimismo, cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (2024) mostraron que el 62% de la población consideró inseguras las escuelas del país.
¿Qué pasó en el CCH Sur?
El pasado lunes un joven atacó con un arma blanca a un estudiante y lesionó a un trabajador, antes de arrojarse desde un edificio.
El estudiante agredido, de 16 años, falleció, y el agresor y el trabajador recibieron atención médica.
El agresor intentó huir y se lanzó desde un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició los peritajes correspondientes mientras el presunto responsable permanece bajo custodia policial en el hospital.
Tras el ataque, el CCH Sur desalojó a los estudiantes y suspendió clases para garantizar la seguridad de la comunidad y permitir el trabajo de las autoridades.
Salud mental en secundarias y preparatorias: psicólogos actúan ante señales de riesgo en jóvenes
Ciudad de México.— En un contexto donde la prevención del suicidio y la atención temprana de la depresión son vitales, la Ciudad de México impulsa un esfuerzo para cuidar la salud emocional de los adolescentes. A través del programa “Vida Plena, Corazón Contento”, se busca convertir a las escuelas en espacios de paz, convivencia y alegría, donde cada estudiante encuentre apoyo y acompañamiento frente a los retos que enfrenta.
El acompañamiento profesional, el trabajo con las familias y las acciones de seguridad en los planteles marcan un camino hacia escuelas más humanas y protectoras.
Profesionales en salud mental dentro de las escuelas
La jefa de gobierno, Clara Brugada explicó que 200 profesionales de salud trabajan de manera exclusiva en secundarias y preparatorias de la Ciudad de México, estos fueron seleccionados entre cinco mil aspirantes, lo que garantiza la preparación de un equipo altamente capacitado.
Estos especialistas ofrecen atención directa a los jóvenes, con el objetivo de prevenir la violencia, atender casos de depresión y reducir riesgos de suicidio. Actualmente el programa está presente en 153 planteles de nivel medio superior y se prepara su incorporación en escuelas de la UNAM.
LEE Tras violencia en CCH Sur; piden que escuelas sean espacios de vida y de paz
Atención integral para alumnos, docentes y familias
La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que el programa se desarrolla en todas las secundarias y preparatorias de la ciudad mediante visitas semanales, talleres, sesiones individuales y grupales. Se busca construir un entorno de convivencia sin violencia, además de identificar a estudiantes que requieren atención especializada y canalizarlos oportunamente.
De acuerdo con la funcionaria, más de 250 mil personas han recibido apoyo, incluyendo a alumnos, maestros y padres de familia. Esto refuerza la idea de que la salud emocional debe abordarse de manera comunitaria y no individual.
Seguridad afuera de las escuelas
Además de la atención psicológica, el gobierno de la Ciudad de México mantiene el Programa Auxilio Escolar, que coloca servidores públicos en las salidas de las escuelas durante la noche. Su tarea es vigilar que los estudiantes se retiren en calma y, en caso necesario, solicitar apoyo policial de inmediato.
Con esta medida, las incidencias en el entorno de los planteles se redujeron en 60 por ciento, lo que representa un avance significativo para la tranquilidad de las familias.
Tras violencia en CCH Sur; piden que escuelas sean espacios de vida y de paz
Ciudad de México.— La tranquilidad de un lunes por la tarde se rompió en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando un joven atacó con un arma blanca a un estudiante y lesionó a un trabajador, antes de arrojarse desde un edificio.
El estudiante agredido, de 16 años, falleció, y el agresor y el trabajador recibieron atención médica.
Un ataque dentro de la institución
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudió al plantel ubicado en Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, tras un reporte de persona lesionada. Al llegar, el acceso fue restringido, debido a la autonomía universitaria, pero se confirmó que un joven con capucha ingresó al plantel y agredió a un estudiante con una navaja.
El trabajador que intentó intervenir también resultó herido y fue trasladado a un hospital. El agresor intentó huir y se lanzó desde un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició los peritajes correspondientes mientras el presunto responsable permanece bajo custodia policial en el hospital.
Suspensión de clases y protocolos de seguridad
Tras el ataque, el CCH Sur desalojó a los estudiantes y suspendió clases para garantizar la seguridad de la comunidad y permitir el trabajo de las autoridades. La Universidad activó de inmediato el protocolo de atención para casos de violencia con arma y brindó asistencia a las víctimas. La institución expresó su condena por los hechos y reiteró su compromiso con la seguridad de su comunidad.
LEE Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Solidaridad y apoyo institucional
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y afirmó que la policía capitalina colabora con la UNAM y la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.
La escuela como espacio de vida y paz
Señaló que se debe continuar trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia, y puso a disposición de la universidad todo el apoyo del gobierno capitalino.
Erradicar violencia
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se ha comunicado con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para dar seguimiento a los hechos de violencia en el CCH Sur y expresar apoyo a la comunidad universitaria.
Delgado expresó su pesar por la muerte del estudiante y transmitió sus condolencias a familiares, amigos y toda la comunidad universitaria. Reiteró que se dará seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades y enfatizó el compromiso de su dependencia para erradicar cualquier tipo de violencia en las escuelas.
Continuidad y seguimiento de los hechos
Las autoridades de la UNAM, de la Ciudad de México y federales continúan con las investigaciones y con la atención a las personas afectadas. Las clases se mantendrán suspendidas mientras se realizan los procedimientos necesarios y se garantiza la seguridad del plantel. La coordinación entre instituciones y la implementación de protocolos siguen siendo elementos clave para atender y esclarecer este tipo de incidentes dentro de las escuelas.
Avances digitales con valores humanos, la base de la educación del futuro
Proponen prohibir cirugías estéticas en menores de edad en México
Llegan los frentes fríos: cómo proteger a tu familia y comunidad en este invierno
En México, la mayoría de sentenciados por delito de aborto son hombres: reporta UNNA
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
