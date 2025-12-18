Albergues y empleo: la atención a personas en situación de calle en CDMX

Ciudad de México.— Las personas en situación de calle y abandono son especialmente vulnerables en ciudades como la capital mexicana, pues no tienen acceso a servicios básicos, empleo o de salud.

Por ello, el gobierno capitalino opera una red pública de atención integral dirigida a este grupo de personas, a través de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sibiso).

Esta red incluye albergues transitorios, espacios permanentes y servicios especializados que buscan atender necesidades básicas y procesos de inclusión social.

La Red de Servicios para la Inclusión y el Bienestar de la Sibiso cuenta con espacios de alojamiento temporal y permanente para personas sin redes de apoyo.

Estos ofrecen atención gratuita y acompañamiento profesional, de acuerdo con información oficial de la Sebien y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.

CACIS: hogares permanentes con atención integral

Los Centros de Asistencia, Cuidado e Integración Social, conocidos como CACIS, funcionaron como hogares permanentes para personas en abandono social.

Estas residencias reciben a personas previamente valoradas en el Centro de Valoración y Canalización, según lineamientos de la Sibiso.

Los CACIS operan todos los días del año y cuentan con capacidad instalada para atender a mil 850 residentes.

Quienes solicitan el servicio reciben alojamiento, alimentación tres veces al día y atención médica física y mental.

También participan equipos profesionales multidisciplinarios que brindaron acompañamiento psicológico, social y jurídico.

Las actividades incluyen talleres formativos, culturales, deportivos y recreativos, orientados a mejorar condiciones de vida.

La red de CACIS incluyó sedes como Villa Mujeres, Azcapotzalco, Cuautepec, Coruña Hombres, Cuemanco, Atlampa, Cascada y Torres de Potrero.

Cada centro opera bajo el mismo modelo de atención integral a personas en situación de calle, según la Sebien.

Estos espacios toman relevancia en la temporada invernal, cuando las temperaturas pueden bajar hasta umbrales inferiores a los 0°C en la capital mexicana.

Albergue San Miguel y Espacio TECHO

Sin embargo, la idea es que las personas en situación de calle recuperen su autonomía que les permita vivir en mejores condiciones.

En febrero de 2022, la Sibiso inauguró el Albergue Transitorio San Miguel, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

Este espacio atiende a personas que avanzaron en su proyecto de vida tras haber vivido en la calle.

El albergue fortalece habilidades laborales, educativas y redes de apoyo internas, conforme al modelo integral de atención.

A decir del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la estrategia es acompañar integralmente los procesos de autonomía progresiva.

Para ello, el Albergue de Transición Entre la Calle y el Hogar, conocido como Espacio TECHO, ofrece estancia temporal voluntaria.

El objetivo consiste en dar continuidad a planes de vida y combatir discriminación y violencia hacia esta población.

Para ingresar, las personas requirieron valoración previa del Centro de Valoración y Canalización y otorgaron consentimiento informado.

El CVC registra visitas recurrentes, ya que muchas personas acudien por servicios básicos y después vuelven a la calle.

Empleo y documentación como parte del proceso

Dicha estrategia comienza a dar frutos. Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, la Secretaría del Trabajo capitalina colocó a más de 40 personas en empleos formales.

Así lo informó en semanas recientes la titular de la dependencia, Inés González.

Las colocaciones se realizaron mediante microferias de empleo dentro de albergues, con acompañamiento institucional.

Para lograrlo, la dependencia apoyó la obtención de identificación oficial y trámites necesarios, explicó González.

La funcionaria señaló que recuperar rutinas laborales representó un proceso complejo para las personas beneficiarias.

Las jornadas y horarios se definen de forma gradual, según disposición individual.

“Somos ciudadanos”

Según El Universal, la Ciudad de México registró 2 mil 878 personas en situación de calle, según datos de la Sebien.

El 35 por ciento se concentró en la alcaldía Cuauhtémoc, indicó el reporte periodístico.

La titular de la Sebien, Araceli Damián, señaló que muchas personas carecen de documentos básicos, lo que dificulta el acceso a servicios básicos.

En agosto pasado, miembros de la situación de calle marcharon para exigir acceso al empleo, a la salud, a la vivienda y denunciaron los malos tratos que sufren en albergues.

“Muchos escuchan nuestra voz, pero a muy pocos nos hacen caso”, comentó Gustavo Enrique Aguilar Pastén, mejor conocido como El suave a Chilango.

“Somos ciudadanos. Entonces, venimos exigiendo los derechos que merecemos”.

Con 40 años de edad, Gustavo vive en la calle desde los 13. Duerme donde pueda y sufre las inclemencias del clima. Además, enfrenta un problema de adicción que intenta superar asistiendo a una clínica. Sin embargo, el estigma de vivir en la calle le ha cerrado las puertas del mundo laboral.

No es ilegal dormir en la calle: SCJN

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó normas municipales que multaban dormir en la vía pública.

El Pleno resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 23/2025, relacionada con municipios de Morelos.

La SCJN determinó que dormir constituye una necesidad humana básica y no puede sancionarse. El fallo estableció que estas medidas vulneraron la dignidad humana y criminalizaron la pobreza.

El máximo tribunal también invalidó disposiciones ambiguas sobre orden público por permitir aplicaciones arbitrarias.

La resolución sentó un precedente nacional en materia de derechos humanos, informó la propia SCJN.

