Animales de compañía, en riesgo por supersticiones

Ciudad de México. — Durante octubre y noviembre, las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre el aumento de riesgos para animales de compañía como perros y gatos.

La Policía capitalina informó que los casos de maltrato y sacrificio asociados a rituales relacionados con el Día de Muertos solían incrementarse en esta temporada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local. La dependencia llamó a la población a mantener a los animales dentro del hogar y evitar que salgan sin supervisión.

Protección para animales de compañía y denuncia ciudadana

La SSC pidió reportar cualquier sospecha de maltrato o desaparición a los canales oficiales, incluido el número 55 5208 9898 o la Unidad de Contacto del Secretario en redes sociales. Recordó que las mascotas dependen totalmente de sus cuidadores para su seguridad y bienestar.

La autoridad enfatizó que una denuncia oportuna podía prevenir daños irreversibles. “Cuidar a los compañeros de vida es una responsabilidad compartida”, reiteraron a través de sus comunicados oficiales en Facebook y X.

Gatos negros y supersticiones históricas

La relación entre los animales de color negro y las supersticiones tiene raíces antiguas. En la época medieval, los gatos negros fueron asociados con la mala suerte y la brujería.

Según la tesis El gato en la Inquisición, citada por Novedades Tabasco, se creía que un gato negro con una mancha blanca en el pecho tenía una “marca divina”, mientras que sus dueñas podían ser consideradas sospechosas de brujería. Estas ideas se reforzaron por representaciones populares, como la serie Hechizada, donde los gatos acompañaban a las brujas.

En redes sociales, la cuenta Animalitos en Espera pidió no dar en adopción a animales negros durante Halloween y Día de Muertos. La organización explicó que cada año aumentaban los casos de gatos y perros en situación de calle, muchos, víctimas de supersticiones erróneas.

Libertad religiosa no protege maltrato animal

El Código Penal de la Ciudad de México, en sus artículos 350 Bis y 350 Ter, establece sanciones para quienes ejerzan maltrato o crueldad hacia cualquier especie animal. También castiga a quienes provoquen su muerte mediante tales actos.

Estas disposiciones coinciden con la Ley de Protección a los Animales, que prohíbe utilizar animales en prácticas rituales que comprometan su bienestar. La norma, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no vulnera la libertad religiosa, ya que su objetivo es proteger a los seres sintientes.

En una resolución de la SCJN, se determinó que las sanciones son constitucionales incluso cuando los actos ocurren durante rituales religiosos. En el estado de Jalisco, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales también castiga con prisión y multa el uso de animales en este tipo de prácticas.

El Código Penal jalisciense contempla penas de seis meses a tres años de prisión y sanciones económicas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

