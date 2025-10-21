Animales de compañía, en riesgo por supersticiones

Ciudad de México. — Durante octubre y noviembre, las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre el aumento de riesgos para animales de compañía como perros y gatos.
La Policía capitalina informó que los casos de maltrato y sacrificio asociados a rituales relacionados con el Día de Muertos solían incrementarse en esta temporada.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local. La dependencia llamó a la población a mantener a los animales dentro del hogar y evitar que salgan sin supervisión.
Protección para animales de compañía y denuncia ciudadana
La SSC pidió reportar cualquier sospecha de maltrato o desaparición a los canales oficiales, incluido el número 55 5208 9898 o la Unidad de Contacto del Secretario en redes sociales. Recordó que las mascotas dependen totalmente de sus cuidadores para su seguridad y bienestar.
La autoridad enfatizó que una denuncia oportuna podía prevenir daños irreversibles. “Cuidar a los compañeros de vida es una responsabilidad compartida”, reiteraron a través de sus comunicados oficiales en Facebook y X.
Gatos negros y supersticiones históricas
La relación entre los animales de color negro y las supersticiones tiene raíces antiguas. En la época medieval, los gatos negros fueron asociados con la mala suerte y la brujería.
Según la tesis El gato en la Inquisición, citada por Novedades Tabasco, se creía que un gato negro con una mancha blanca en el pecho tenía una “marca divina”, mientras que sus dueñas podían ser consideradas sospechosas de brujería. Estas ideas se reforzaron por representaciones populares, como la serie Hechizada, donde los gatos acompañaban a las brujas.
En redes sociales, la cuenta Animalitos en Espera pidió no dar en adopción a animales negros durante Halloween y Día de Muertos. La organización explicó que cada año aumentaban los casos de gatos y perros en situación de calle, muchos, víctimas de supersticiones erróneas.
Libertad religiosa no protege maltrato animal
El Código Penal de la Ciudad de México, en sus artículos 350 Bis y 350 Ter, establece sanciones para quienes ejerzan maltrato o crueldad hacia cualquier especie animal. También castiga a quienes provoquen su muerte mediante tales actos.
Estas disposiciones coinciden con la Ley de Protección a los Animales, que prohíbe utilizar animales en prácticas rituales que comprometan su bienestar. La norma, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no vulnera la libertad religiosa, ya que su objetivo es proteger a los seres sintientes.
En una resolución de la SCJN, se determinó que las sanciones son constitucionales incluso cuando los actos ocurren durante rituales religiosos. En el estado de Jalisco, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales también castiga con prisión y multa el uso de animales en este tipo de prácticas.
El Código Penal jalisciense contempla penas de seis meses a tres años de prisión y sanciones económicas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
“El cabello crece, la empatía también”: mujeres donan su cabello a mujeres con cáncer
Para pelucas oncológicas
Ciudad de México. — Jaqueline Molina tomó una decisión sencilla, pero profundamente significativa: cortó su cabello para donarlo a mujeres que enfrentan el cáncer de mama. Lo hizo con una sonrisa, sabiendo que ese gesto llevaría consuelo a alguien desconocido.
“Mi cabello crece, pero la empatía también debe crecer”, compartió con voz emocionada. “Ojalá más mamitas se sumen a llevar alegría a quienes atraviesan momentos difíciles”.
Ese acto de solidaridad formó parte del Tapatón y Trenzatón, una jornada que reunió a decenas de personas comprometidas con apoyar a pacientes oncológicas. A través de la donación de trenzas, tapitas y mensajes de esperanza, la iniciativa buscó transformar pequeños aportes en una red de ayuda concreta.
En el evento, las participantes intercambiaron historias, abrazos y consejos sobre la importancia de la prevención. Algunas compartieron sus propias batallas o las de familiares cercanos, recabó El Universal. Para muchas, donar su cabello simbolizó cerrar un ciclo y abrir otro lleno de fortaleza.
“Una persona de mi familia sufrió cáncer de mama y perdió su cabello”, recordó Emiliano Hernández, otro de los donantes. “Me inspiró a dar algo que a ella le hubiera gustado tener en ese momento”.
Tapas y cabello, contra el cáncer de mama
Fue en ese contexto de empatía y comunidad que la alcaldía Benito Juárez realizó el Tapatón y Trenzatón, en coordinación con Banco de Tapitas A.C. y el Movimiento Rapunzel, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
El evento se llevó a cabo en el Teatro María Teresa Montoya y contó con conferencias, pláticas con especialistas y una galería fotográfica de mujeres sobrevivientes. Todas compartieron historias que reflejaron la importancia del acompañamiento, la prevención y la detección oportuna.
El alcalde Luis Mendoza reiteró su compromiso con las familias afectadas por esta enfermedad. “En la alcaldía Benito Juárez no están solos frente al cáncer de mama. Contamos con personal capacitado y apoyo de todo tipo”, expresó.
Durante el mes rosa, también se desarrolló el IV Simposio de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde especialistas subrayaron que la autoexploración y la detección temprana siguen siendo las herramientas más efectivas para salvar vidas.
Cada trenza y cada tapita reunida simbolizó más que una donación: fue un mensaje de unión y esperanza, recordando que el apoyo colectivo puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles.
Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas
Ciudad de México.- Durante los últimos siete años, la CDMX vive un cambio profundo en la forma de enfrentar el cáncer de mama. Lo que antes era un diagnóstico temido y silencioso, hoy impulsa una nueva conciencia social que salva vidas y genera esperanza.
De acuerdo con los Boletines Epidemiológicos de la Secretaría de Salud federal, entre 2018 y 2024 los casos de cáncer de mama en la capital prácticamente se duplicaron.
En 2018 se registraron mil 545 diagnósticos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a tres mil 26 casos.
Esto podría ser reto de salud pública. Por un lado, indica que más mujeres acceden a un diagnóstico. Por otro, evidencia que la detección oportuna aún enfrenta desafíos importantes.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), entre enero y julio de 2018 se realizaron 30 mil 316 mastografías, mientras que en el mismo periodo de 2024 solo se practicaron seis mil 855.
La cifra representa una reducción del 75 por ciento en estudios preventivos.
Ante esto, la subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), Alma Ortiz Pellón, considera que el reto no es solo técnico, sino también informativo.
“Sigue habiendo un subdiagnóstico del cáncer de mama. Muchos mastógrafos estaban obsoletos y algunos diagnósticos se realizan hoy con ultrasonido mamario”, explicó.
Para Ortiz Pellón, las mujeres requieren información accesible, además de un acompañamiento emocional.
Enfatizó que detectar el cáncer en etapas tempranas eleva las posibilidades de supervivencia hasta en un 90 por ciento, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En los centros de salud públicos, mujeres de todas las edades llegan cada día buscando orientación y consuelo.
La AMLCC impulsa talleres y programas comunitarios en zonas con menor cobertura sanitaria. Su objetivo es empoderar a las mujeres para reconocer signos tempranos y vencer el miedo al diagnóstico.
Policía Cibernética alerta sobre riesgos para niños en la IA Google Gemini
IA puede exponer niñas, niños y adolescentes
Ciudad de México.- La tecnología avanza más rápido que la capacidad de los padres para comprenderla. Hoy, herramientas como Google Gemini, una de las inteligencias artificiales más usadas en el mundo, están al alcance de cualquier niño con un celular o tableta, por eso, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alerta sobre los peligros que implica su uso sin supervisión.
Las IA no están diseñadas para menores, advierten especialistas de la SCC, por lo que pueden generar respuestas inadecuadas, violentas o erróneas. “Esto representa un riesgo para su desarrollo y comprensión crítica del entorno digital.
Además, la interacción constante con estas plataformas puede afectar la salud emocional de los menores, creando dependencia tecnológica y vínculos de confianza artificial con la máquina. En edades tempranas, la mente infantil aún no distingue entre información real y falsa, lo que los hace vulnerables a la desinformación.
Riesgos invisibles: privacidad y sesgos ideológicos
Uno de los mayores peligros radica en la recolección de datos personales. Niñas, niños y adolescentes suelen compartir sin saberlo información privada, como nombres, ubicaciones o gustos, que puede quedar almacenada o ser usada con fines publicitarios.
Aunque Google establece políticas de privacidad, la SSC advierte que “no siempre hay controles suficientes para evitar que estos datos sean recopilados o utilizados de forma indebida”.
Otro riesgo es el refuerzo de estereotipos o prejuicios. La inteligencia artificial aprende de grandes volúmenes de datos generados por humanos, por lo que puede reproducir visiones distorsionadas sobre sexo, cultura o salud mental.
Recomendaciones para padres y cuidadores
“La seguridad en el ciberespacio de las niñas, niños y adolescentes es nuestra prioridad”.
Para reducir estos riesgos, en sus redes sociales la Policía Cibernética recomienda a madres, padres y tutores acompañar y educar a los menores en su navegación digital.
Entre las medidas preventivas destacan:
- Crear hábitos de navegación seguros: establecer horarios limitados para internet y usar buscadores con filtros infantiles.
- No interactuar con desconocidos: enseñar a los menores a no compartir información personal ni conversar con extraños en línea.
- Usar navegadores o plataformas para niños: optar por versiones con filtros y restricciones de interacción.
- Actualizar sistemas y aplicaciones: mantener dispositivos y apps al día para evitar vulnerabilidades.
- Utilizar contraseñas seguras y únicas: explicar su importancia y evitar compartirlas.
- Dialogar abiertamente con los niños sobre los riesgos digitales: fomentar la confianza para que los menores hablen sin miedo de experiencias negativas.
- Instalar software de protección: antivirus y antimalware para proteger la información familiar.
La SSC subraya que la educación digital es clave para que niñas, niños y adolescentes aprendan a usar las nuevas tecnologías con responsabilidad y criterio.
La Policía Cibernética mantiene atención ciudadana las 24 horas a través del número 55 5242 5100 ext. 5086 y el correo [email protected].
CDMX activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias
¿Qué se puede donar?
Ciudad de México. — Tras las intensas lluvias que afectaron a varios estados del país, la Ciudad de México se moviliza para apoyar a las familias damnificadas.
El Gobierno capitalino habilitó 40 centros de acopio en las 16 alcaldías, donde la ciudadanía comenzó a donar víveres y también artículos de primera necesidad.
Solidaridad activa en la capital tras lluvias
Los puntos de recolección reciben alimentos no perecederos, productos de higiene y material médico.
Autoridades informaron que la respuesta ciudadana fue inmediata, con largas filas de personas entregando ayuda.
Más para leer: “Reducir riesgos es invertir en vida”: especialista advierte que México sigue aprendiendo después del desastre
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) coordina la distribución del apoyo en colaboración con Protección Civil y organizaciones locales.
El Gobierno federal confirmó que las lluvias dejaron 100 mil viviendas dañadas y más de 60 personas fallecidas en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, según reportes de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
Ante la magnitud del desastre, la recolección de ayuda se volvió una prioridad nacional.
Universidades y organismos públicos se suman
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario, disponible de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.
El punto de entrega se ubica en el Estacionamiento 8, junto a las astas bandera.
El Senado de la República instaló un espacio de recolección en la Plaza Luis Pasteur, mientras que la Cámara de Diputados habilitó otro en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Ambas instituciones invitaron a la población a donar de manera responsable y organizada.
Qué donar para apoyar a las familias afectadas
Las autoridades recomendaron entregar productos de larga duración y uso inmediato.
Entre los artículos prioritarios se encuentran:
- Agua embotellada y alimentos enlatados.
- Artículos de higiene personal como jabón, cepillo y pasta dental.
- Pañales, papel higiénico y toallas femeninas.
- Medicamentos básicos y material de primeros auxilios.
- Ropa limpia, especialmente infantil.
- Herramientas de mano: palas, picos y carretillas.
- Alimento para mascotas.
El Sistema Nacional de Protección Civil recordó que la entrega de víveres en centros oficiales garantiza su traslado seguro a las comunidades más afectadas.
En redes sociales, cientos de voluntarios compartieron información sobre puntos de acopio, además de necesidades específicas, reforzando la red solidaria que creció en la capital.
