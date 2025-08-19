Avanza IECM rumbo a inclusión de madres trabajadoras

Ciudad de México. — La lactancia materna se reconoció como un derecho humano fundamental que debe ejercerse en condiciones dignas y seguras dentro de los espacios laborales. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), este derecho se convirtió en una política institucional a través de su lactario, un espacio que busca acompañar a las madres trabajadoras y garantizar el bienestar de sus hijos.

La consejera electoral Cecilia Hernández Cruz explicó que la existencia de lactarios en oficinas públicas y privadas no debía entenderse como un beneficio adicional, sino como un servicio básico.

Recordó que, cuando las instituciones no ofrecen estas condiciones, muchas mujeres interrumpen la lactancia de forma temprana. Esto afecta tanto la salud de los bebés como el vínculo materno.

Un espacio que respalda derechos y salud

El lactario del IECM representa un modelo de cómo las instituciones pueden generar condiciones laborales incluyentes. Su finalidad no se limita a habilitar un espacio físico, sino a garantizar que las madres trabajadoras puedan ejercer plenamente un derecho reconocido en la legislación mexicana e internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, pues reduce enfermedades y promueve un desarrollo infantil óptimo. UNICEF agregó que esta práctica, de ampliarse globalmente, podría evitar cientos de miles de muertes infantiles cada año.

Hernández Cruz destacó que garantizar estos espacios significó también reconocer la importancia de la maternidad dentro de los entornos profesionales.

Señaló que las instituciones tienen la responsabilidad de crear condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse laboralmente sin tener que renunciar a la crianza.

Hacia instituciones corresponsables con la maternidad

En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) obliga a brindar a las trabajadoras madres dos periodos de reposo diarios para alimentar a sus hijos o extraer leche.

Sin embargo, no todas las organizaciones cuentan con espacios adecuados para hacerlo en condiciones seguras y saludables.

El IECM decidió consolidar una política de corresponsabilidad al ofrecer un espacio de lactancia que garantiza privacidad, higiene y seguridad.

Para Hernández, estas acciones representan una transformación cultural que coloca a la maternidad en el centro de los derechos laborales y la igualdad de género.

El lactario es un ejemplo de cómo los organismos públicos pueden fortalecer la salud, el bienestar y la permanencia laboral de las mujeres. Su importancia trasciende lo simbólico, al materializar un compromiso que asegura que la maternidad y la vida profesional no estén en conflicto.

JAHA