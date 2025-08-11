Basura provoca hasta 40% de inundaciones en CDMX

Ciudad de México. — La basura causa aproximadamente un 40% de los encharcamientos y desbordamientos en el sistema de drenaje de la Ciudad de México.

Residuos como bolsas plásticas, botellas y desechos sólidos bloquearon tuberías y coladeras, dificultando el paso normal del agua. Dicha situación se agrava en tormentas extraordinarias como la del domingo 10 de agosto.

La acumulación de basura agravó el colapso del drenaje, pues el sistema no pudo evacuar el exceso de agua. Expertos indican que la obstrucción por residuos sólidos incrementó significativamente el riesgo de inundaciones urbanas ese día.

La contaminación y mala gestión de desechos siguen siendo un factor crítico en las inundaciones que sufre la capital.

Cómo puede ayudar la ciudadanía a evitar inundaciones

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no tirar basura en calles, alcantarillas ni coladeras. Recomendaron limpiar regularmente banquetas y áreas cercanas a las viviendas para evitar que los desechos bloqueen las entradas de agua.

La corresponsabilidad social y la educación ambiental son fundamentales para mantener despejado el sistema de drenaje.

Héroes bajo la lluvia#CDMX | En plena tormenta y con las calles hechas ríos, esta mujer policía se quedó firme, dirigiendo el tráfico mientras todos buscaban resguardarse.

Campañas de concientización impulsadas por la Secretaría de Gestión Integral del Agua buscan fomentar la participación ciudadana. Limpiar y evitar arrojar residuos en la vía pública contribuye a reducir riesgos y daños durante lluvias intensas.

Lluvias extraordinarias superaron capacidad del drenaje

José Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de CDMX, explicó en Aristegui En Vivo que el sistema de drenaje está diseñado para manejar promedios normales y lluvias ligeramente superiores. Sin embargo, las precipitaciones del domingo 10 de agosto superaron con creces esa capacidad.

Las lluvias ese día tuvieron volúmenes e intensidades extraordinarias que superaron registros históricos en varias alcaldías.

Esto provocó que el drenaje no pudiera evacuar el agua acumulada en tan poco tiempo. La concentración intensa de agua generó saturación en tuberías, causando inundaciones en calles y viviendas.

Las fuertes lluvias del domingo afectaron gravemente a más de 15 colonias en la Ciudad de México. Inundaciones en calles y hogares se reportaron principalmente en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

El transporte público sufrió retrasos y suspensiones parciales, mientras que cortes eléctricos complicaron la movilidad.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se registró una suspensión de operaciones que afectó a cientos de pasajeros. Así mismo, en redes sociales circularon videos que mostraron distintas inundaciones en la terminal aérea.

Amable recordatorio de que el TUA recaudado se está utilizando para pagarle a los inversionistas del aeropuerto de Texcoco.



Las autoridades municipales y la Secretaría de Gestión Integral del Agua desplegaron brigadas para limpiar drenajes, retirar basura y apoyar a las comunidades afectadas.

La combinación de lluvias extremas y basura acumulada evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica ante eventos climáticos intensos.

