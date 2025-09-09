Bebés rescatados en CDMX revela falta de apoyo a mujeres embarazadas

Ciudad de México. — Las cámaras de seguridad de Ciudad de México captaron a una mujer que dio a luz en plena calle y abandonó a su bebé recién nacido.
El hecho ocurrió en la intersección de la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, en la colonia Industrial. La mujer descendió de una camioneta, dio a luz rápidamente y dejó a la recién nacida entre las llantas del vehículo.
De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la grabación mostró a la mujer retirarse del lugar y huir hacia el Estado de México. El bebé quedó envuelto en una chaqueta roja ensangrentada.
Según el comunicador, el informe médico de la bebé reporta que la pequeña tiene dificultades respiratorias, riesgo neurológico por probable asfixia perinatal, poli contundida y riesgo de sepsis.
Un ciclista que salvó una vida
Un ciudadano escuchó los llantos descubrió a la pequeña. De acuerdo con los reportes, mientras circulaba en la zona en su bicicleta, se percató de la presencia de la recién nacida, por lo que avisó a las autoridades.
Paramédicos confirmaron que se trataba de un caso de nacimiento prematuro extremo, en condiciones delicadas de salud.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que, tras arribar al lugar de los hechos, el cuerpo de paramédicos hizo una revisión de la recién nacida para luego trasladarla a un hospital de la zona, donde se le diagnosticó con “aproximadamente 25 semanas de gestación, pretérmino extremo “.
La Secretaría informó que ya se lleva a cabo un análisis de las cámaras de videovigilancia de las cercanías para localizar a los padres de la bebé. Asimismo, se dio parte de lo ocurrido al Ministerio Público para continuar con las debidas averiguaciones y poner en resguardo a la pequeña.
Preocupan casos similares
Este no fue un caso aislado. El 25 de agosto, Infobae reportó que otra bebé fue hallada en los baños de la estación UAM Iztapalapa del Metro.
La pequeña fue trasladada a un hospital tras ser encontrada con graves contusiones en la cabeza. Pese a la atención médica, no logró sobrevivir.
Un día antes, el 24 de agosto, vecinos de la colonia Tacubaya hallaron a un bebé de cuatro meses abandonado en la vía pública. En este caso, la policía logró detener a la pareja responsable.
Los tres episodios generaron indignación social. En redes sociales, usuarios exigieron protocolos de atención más sólidos y apoyos que prevengan que madres en vulnerabilidad recurran a estas prácticas extremas.
Mujeres en situación vulnerable y falta de apoyos
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que la pobreza en México afectó al 36.3% de la población. Entre ellos, millones de mujeres enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, educación y empleo.
En muchos casos, la falta de apoyo psicológico, redes comunitarias y programas de acompañamiento empujan a mujeres en crisis a tomar decisiones desesperadas.
Especialistas en derechos humanos señalan que la ausencia de información sobre adopción legal, centros de atención y apoyos de emergencia agrava este panorama.
Fundaciones que brindan alternativas para madres y bebés
Existen organizaciones que buscan revertir este ciclo. La Fundación IRMA, por ejemplo, ofrece acompañamiento integral a mujeres que atraviesan embarazos en circunstancias difíciles.
Según su labor reportada, IRMA proporciona asesoría legal, además de atención médica y apoyo psicológico. Su objetivo es que las madres encuentren alternativas dignas para ellas y sus hijos.
Otras asociaciones, como Casa Alianza México y Aldeas Infantiles SOS, han desarrollado programas de protección a bebés, madres y acompañamiento a familias vulnerables. Estos espacios ofrecen refugio, orientación y herramientas para evitar separaciones forzadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha insistido en que las autoridades deben fortalecer los mecanismos de prevención y también para garantizar a las mujeres condiciones seguras durante el embarazo.
Un desafío para la política pública
Los recientes abandonos en Ciudad de México evidenciaron que la violencia estructural y la precariedad social afectan de manera directa a las madres jóvenes y a sus hijos.
Fortalecer la red de apoyo institucional y comunitario puede marcar la diferencia entre un abandono trágico y una oportunidad de vida para los recién nacidos.
SEP reconoce que ha fallado en la protección de niñas y niños víctimas de violencia sexual
En la Jornada de Concientización sobre el Abuso Sexual
Ciudad de México.- En 2018 una noticia estremeció a las familias, 37 pequeñitos, de tan solo 3 a 5 años de edad, sufrieron violencia sexual por parte de profesores y directivos del kínder Marcelino de Champagnat, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la complacencia de quien debía supervisar esta escuela.
Una familia fue la primera en denunciar y a esta se sumaron 59 más, 18 de estas ya recibieron sentencia y como parte de la sentencia dictada por un juez se estableció la Jornada de Concientización sobre el Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, que se llevará a cabo cada año, y que inició este 8 de septiembre con una ceremonia a cargo del Secretario de Educación Pública Mario Delgado.
Ante representantes de defensores de derechos de las niñas, niños y adolescentes, el titular de la SEP reconoció que la autoridad falló en este caso al cuidar de la infancia, y en garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia.
El titular de la SEP aceptó que la realidad era preocupante, pues “16 por ciento de niñas y niños de 10 a 13 años reportan que sufrieron algún tipo de abuso sexual.
“Hoy rompemos el silencio bajo la premisa: Te veo, te creo, y te cuido”, dijo al arrancar dicha jornada en una escuela de Iztacalco.
En el evento, una madre de familia dijo:
“No hay disculpa que pueda sanar lo sucedido. Disculparse no protege, faltan acciones, pero hoy nos reunimos para llevar a cabo este acto de reconocimiento público de la actividad inaceptable, indolente del Estado, por hechos criminales contra niñas y niños que estudiaban en el jardín de niños Marcelino de Champagnat”.
Los abusos y violaciones sexuales cometidos en la escuela Marcelino de Champagnat son algunos de los 3 mil 534 casos que se han registrado en México entre 2012 y febrero de 2023.
Los pocos datos disponibles, hasta el momento, arrojan que esta problemática no se ha frenado en la última década y que, por el contrario, va en aumento.
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), presente en el inicio de la Jornada de concientizafión sobre el Abuso sexual infantil, fue posible gracias que los niños y padres de familia de ese jardín de niños eligieron no quedarse callados.
“Fue lograda por un grupo de familias que tuvo la valentía para luchar para beneficio no solo de sus hijos, sino de todos”.
Tienditas en riesgo: familias mexicanas buscan sobrevivir en la era digital
Ciudad de México.- En el país, solo una de cada cuatro tienditas logró digitalizarse y aceptar pagos electrónicos, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Estas pequeñas tiendas, que sostienen a miles de familias, enfrentan el reto de sobrevivir en un entorno cada vez más exigente.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, explicó que las altas comisiones bancarias son el principal obstáculo. Dichos cobros rondan entre 4 y 5 por ciento.
A esto se suman el costo de las terminales físicas, la desconfianza frente a fraudes y la falta de capacitación digital.
Aunque el 70 por ciento de las operaciones comerciales sigue ocurriendo en efectivo, cada vez más consumidores piden pagar con tarjeta.
El impacto de digitalizarse.
Rivera destacó que las tiendas que adoptaron los pagos electrónicos aumentaron sus ventas hasta en 25 por ciento.
Actualmente, entre 15 y 20 por ciento de las operaciones en tienditas ya se realizan con tarjeta. Con menores comisiones, la expectativa es duplicar esa cifra.
“Si logramos facilidades y confianza, los pequeños negocios podrían alcanzar hasta 30 por ciento de sus transacciones con tarjeta”, dijo el líder de la Anpec.
En la colonia Villas de San José, Estado de México, María Palacios, de 64 años, atiende la tienda La Chiquita.
Aunque sus hijos y nietos le piden aceptar pagos digitales, ella teme equivocarse. “He visto cómo más personas piden pagar con tarjeta, pero es complicado para mí”, relató.
Historias como la de María reflejan el dilema de muchas familias: la urgencia de modernizarse frente a las dificultades económicas y tecnológicas.
Más allá del negocio, la comunidad.
Rivera subrayó que la digitalización no es solo una exigencia tecnológica, sino un paso vital para la supervivencia de estas tiendas.
“El pequeño comercio da vida a la comunidad. Necesitamos apoyo bancario y participación en programas nacionales para fortalecerlo”, afirmó.
La Anpec busca que las tienditas sean escuchadas en planes estratégicos como el Pacic y el sello Hecho en México.
Mientras tanto, miles de familias siguen resistiendo entre billetes y terminales, con la esperanza de que modernizarse no signifique desaparecer.
Policía conmueve en el regreso a clases al regalar mochila a un niño en Pantitlán
Ciudad de México.- En el primer día del ciclo escolar 2025-2026 llegó con una escena que conmovió a miles de personas en redes sociales. En la Ciudad de México, un elemento de la Policía Bancaria e Industrial de nombre Mauricio, regaló una mochila nueva a un niño en el paradero del Metro Pantitlán, gesto que desató muestras de solidaridad y esperanza.
El gesto que marcó la diferencia.
El video difundido, muestra al oficial acercarse al menor y a su padre con una bolsa negra. Dentro llevaba una mochila verde, con lonchera y lapicera incluidas. El niño, sorprendido, recibió el obsequio con una sonrisa y un abrazo por parte del padre y el menor al elemento de seguridad que reflejó gratitud.
El padre del menor, quien trabaja lavando combis y microbuses en la zona, acompañaba al pequeño en la jornada. La escena mostró cómo un acto sencillo puede convertirse en una luz en medio de la rutina.
Un abrazo que se hizo viral.
El clip captó también el momento en que el padre y el hijo agradecieron al oficial con un apretón de manos y un abrazo. La respuesta inmediata de quienes presenciaron el hecho fue compartir el video, que pronto acumuló miles de reacciones y comentarios positivos.
Entre los mensajes destacados se leyeron frases como: “Somos más los buenos” y “Estas acciones también hay que hacerlas viral”.
La reacción colectiva mostró la necesidad de rescatar valores como la empatía y la solidaridad en una sociedad marcada por la desconfianza y la violencia.
Una lección en tiempos difíciles.
El regreso a clases suele ser un reto económico para miles de familias mexicanas. Los gastos en útiles, uniformes y mochilas pesan en hogares con ingresos limitados.
Por ello, el gesto del policía fue más que un regalo: representó un recordatorio de que la bondad aún tiene espacio en la vida pública.
Este episodio, aparentemente cotidiano, dejó una lección mayor: la importancia de mirar al otro y brindar apoyo desde lo que está al alcance.
En un país donde la inseguridad ocupa titulares, actos como el de Pantitlán recuerdan que la empatía puede transformar realidades y sembrar esperanza en los más jóvenes.
Mes del Testamento: familias en CDMX encuentran certeza para proteger su patrimonio
Ciudad de México.- Este mes de septiembre inició en la CDMX el programa “Septiembre, Mes del Testamento”, implementado para ofrecer certeza a las familias que decidieron dejar a sus familias herencia patrimonial.
Durante estos 30 días, las personas aprovechan esta oportunidad para ofrecer tranquilidad a sus familiares y garantizar la protección de sus bienes ante las autoridades.
Trámite accesible y con descuentos.
Los adultos mayores de 65 años encuentran descuentos de hasta 66 por ciento, lo que reduce el costo del testamento universal a 707 pesos.
Además, jóvenes a partir de los 16 años pueden iniciar el trámite con asesoría notarial y orientación gratuita, lo que amplia el acceso a más sectores de la población.
El Testamóvil en las colonias.
Con el objetivo de llegar a cada rincón de la capital, se habilitó el Testamóvil, una unidad móvil que recorre distintas colonias de la ciudad.
El vehículo permite acercar el trámite a personas con dificultades de traslado y ofrece acompañamiento personalizado.
Vecinos reciben información práctica sobre los beneficios de contar con un testamento vigente, reforzando así una cultura de prevención y cuidado familiar.
Un documento que evita conflictos.
El programa tiene como también como objetivo recordar la importancia de contar con un testamento como herramienta legal que simplifica procesos y previene disputas familiares.
Los trámites se realizan en la sede central de la Dirección General de Regularización Territorial, en Iztacalco, así como en módulos distribuidos en las 16 alcaldías.
La jornada concluye el próximo 30 de septiembre con resultados alentadores.
Los ciudadanos encuentran esta iniciativa como una oportunidad histórica para cuidar su patrimonio y proyectar un futuro con mayor serenidad.
Septiembre dejó claro que la prevención jurídica no solo protege bienes materiales, también fortalece la unión y brinda paz en los hogares.
