Caso Fátima, una lección para fortalecer el respeto a la vida

Ciudad de México.— La Coordinadora Ciudadana exigió castigo para los responsables del asesinato de la pequeña Fátima Cecilia Aldrihguetti Antón de 7 años de edad.

Al tiempo que se solidarizó con los padres de la menor, en este momento tan doloroso.

A Fátima la reportaron como desaparecida desde el 11 de febrero en Santiago Tulyehualco, cuando una mujer desconocida la recogió en afuera de su escuela.

Te puede interesar Así recuerda a Fátima su abuelo

Ante ello, Coordinadora Ciudadana, consideró que este hecho no es una cuestión de género, es un tema de descomposición social “de la que todos somos responsables y que llevó al poder a los indolentes que nos gobiernan”.

Asimismo, recordó que Fátima sólo había asistido a la escuela a jugar y a aprender, no se fue de fiesta, no vestía provocativamente, no estaba en una relación tóxica, ni estaba en el lugar ni hora equivocados.