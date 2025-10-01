CDMX
Caso Nicole visibiliza riesgos de cirugías plásticas en menores
La joven perdió la vida tras un procedimiento en Durango
Ciudad de México. — El fallecimiento de Nicole, una adolescente de 14 años que murió tras un procedimiento estético en Durango, abrió un debate necesario sobre los riesgos de estas prácticas en menores. Su historia visibilizó la vulnerabilidad de niñas y adolescentes ante presiones sociales y la falta de regulaciones claras para impedir intervenciones médicas innecesarias.
Menores expuestos a riesgos médicos innecesarios
La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) informó que, en México, cada año aumentaron las solicitudes de cirugías estéticas en adolescentes, impulsadas por estereotipos de belleza y redes sociales.
Estos procedimientos implicaron riesgos graves, pues el cuerpo en desarrollo no siempre responde de manera segura a implantes, inyecciones o cirugías invasivas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), someter a menores a tratamientos sin necesidad médica puede generar daños irreversibles en la salud física y emocional.
Los especialistas han advertido que las cirugías en adolescentes pueden ocasionar complicaciones quirúrgicas, infecciones y consecuencias psicológicas como depresión, ansiedad y baja autoestima.
El caso de Nicole y su impacto social
Nicole, originaria de Durango, murió tras un procedimiento para aumentar su busto. De acuerdo con las investigaciones, fue presionada por su madre y su padrastro para realizarse la cirugía.
Su historia generó indignación en la sociedad y puso en evidencia la necesidad urgente de proteger a niñas y adolescentes de decisiones médicas motivadas por intereses estéticos. La UNICEF ha recordado que la protección de la infancia debe incluir la prevención de toda práctica que comprometa el desarrollo sano y la vida libre de riesgos innecesarios.
En este contexto, organizaciones médicas y expertos coincidieron en que los tratamientos estéticos en menores solo deben autorizarse con fines reconstructivos o cuando resulten indispensables para preservar la salud física y mental.
Proponen proteger a menores de riesgos de cirugías plásticas
A raíz de esta tragedia, el diputado local Pedro Haces Lago presentó la iniciativa conocida como “Ley Nicole”. Su propuesta busca modificar la Ley de Salud de la Ciudad de México para prohibir los tratamientos estéticos en menores de 18 años, salvo los casos reconstructivos.
El legislador señaló que la capital se convirtió en un centro internacional de cirugías plásticas. Aseguró que la falta de regulaciones claras permitió que niñas y adolescentes quedaran expuestas a riesgos innecesarios.
La iniciativa local no es la única en ese sentido. El diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad. Sin embargo la iniciativa prevé excepciones cuando existan motivos médicos justificados.
La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión. Además de multas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.
Iniciativa federal
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Manuel Cruz Castellanos. Explicó también que un acto quirúrgico debe estar basado en evidencia científica y necesidad médica, con respeto a la ética profesional.
Además, el senador advirtió también sobre la venta de insumos y productos sin aval médico, presentados como soluciones milagrosas pero que han provocado complicaciones graves, daños irreversibles y muertes.
Ante este escenario, en el Senado se presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud con el propósito de regular de manera más estricta las cirugías estéticas en México.
La propuesta busca:
Definir de manera clara la diferencia entre cirugía estética y cirugía reconstructiva
Prohibir cirugías estéticas en menores de edad sin justificación médica científica
Reforzar la regulación de insumos, productos, dispositivos destinados con fines estéticos
Establecer sanciones específicas contra quienes practiquen cirugía sin certificación o utilicen productos irregulares
Fortalecer la vigilancia, certificación y educación continua de los profesionales autorizados para realizar estos procedimientos.
El exhorto incluye a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a colegios médicos especializados para que fortalezcan la regulación. Además pidió que se pongan en marcha campañas de prevención e información a nivel nacional.
JAHA
CDMX
Jóvenes piden políticas públicas que protegan la vida y la familia
Ciudad de México.— Un grupo de jóvenes en favor de los valores fundamentales se reunió para enviar un mensaje a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el derecho a la vida debe ser defendido, pues es la base de todos los demás derechos.
Llamado a la Suprema Corte
Issac Alonso Garduño Becerril, joven líder provida, expresó que la vida es el primer derecho que sostiene a todos los demás. Señaló que sin él, la protección jurídica carece de fundamento. Por ello, pidió que las decisiones de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país reconozcan y resguarden este principio.
LEE “El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
La familia como fundamento del país
Garduño Becerril afirmó que México se forma en el vientre materno y que las políticas públicas deben dirigirse a respaldar a las familias. Subrayó que la fortaleza de un país depende de la salud y unidad de los hogares, ya que es en ellos donde se forman los ciudadanos que sostienen a la nación.
El llamado a la Suprema Corte refleja la inquietud de una generación que busca incidir en el rumbo de las decisiones judiciales y en la orientación de las políticas públicas.
“Si tenemos familias fuertes, entonces tendremos un país unido y fuerte”, finalizó.
ebv
CDMX
Agresión en CCH Sur carencias estructurales sobre salud mental
Los adolescentes carecen de acceso a psicólogos
Ciudad de México. — El apuñalamiento y fallecimiento de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur de la UNAM, a manos de otro alumno, evidenció deficiencias en políticas de salud mental.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) afirmó en un comunicado que este hecho no fue aislado y reflejó carencias estructurales de atención emocional.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, destacó:
“Lo sucedido en el CCH Sur no puede entenderse únicamente como la historia de un victimario y una víctima”.
La organización señaló que adolescentes mexicanos carecen de acceso suficiente a psicólogos y especialistas que atiendan problemas como ansiedad, depresión, exclusión y violencia cotidiana.
Impacto social y contexto global
Redim recordó que los efectos del aislamiento durante la pandemia y la exposición a discursos de odio en redes sociales incrementaron la vulnerabilidad emocional de las juventudes.
“Estamos frente a los efectos del aislamiento, la normalización de discursos de odio y un contexto global de violencias”, declaró la red de más de 80 organizaciones civiles.
El caso de Lex Ashton, presunto agresor de 19 años, generó preocupación adicional. En redes sociales él mismo se describía como “escoria”, indicio de crisis emocional.
Para Redim, las respuestas institucionales deben superar medidas como revisiones de mochilas o criminalización de estudiantes. Lo anterior, proponiendo acompañamiento integral y prevención con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.
Llamado al Estado y a la sociedad tras tragedia en CCH Sur
La ONG exigió al Estado mexicano, autoridades educativas y sociedad civil reconocer que miles de adolescentes carecen de herramientas para enfrentar un presente adverso.
“No se trata solo de castigar. Se trata de prevenir para que nunca más un adolescente sienta abandono y soledad”, enfatizó Ramírez en el comunicado difundido el 23 de septiembre.
Más para leer: Piden alumnos y padres resguardar paz y seguridad en el CCH Sur
La organización insistió en que escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes resulta indispensable para transformar conflictos y construir entornos más seguros en las comunidades educativas.
Respuesta institucional de la UNAM
El 22 de septiembre Lex Ashton atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, en el CCH Sur.
Tras el ataque, un trabajador que intentó intervenir resultó herido. Ashton intentó huir, se lanzó de un edificio y sufrió fracturas, quedando bajo custodia hospitalaria.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que la subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad sesionó por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas.
En el encuentro participaron directores de bachillerato, la abogada general de la UNAM y autoridades de seguridad universitaria. Las autoridades revisaron peticiones de estudiantes y padres de familia.
Medidas acordadas para reforzar la seguridad
Entre los acuerdos destacan la revisión integral de protocolos de seguridad, nuevas medidas de control de accesos, mejoras en infraestructura y refuerzo inmediato del apoyo psicosocial.
La comisión universitaria expresó solidaridad con la comunidad del CCH Sur y con las familias afectadas. Además reiteró su compromiso de construir un entorno académico más seguro.
JAHA
CDMX
Explosión en Iztapalapa: Gobierno exige reparación a empresa gasera
A dos semanas de los hechos
Ciudad de México. — A casi dos semanas de la explosión en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, exigió a la empresa responsable cubrir la reparación integral.
Transportadora Silza, propietaria de la pipa involucrada, deberá asumir los daños ocasionados a las víctimas y sus familias, señaló la mandataria capitalina en conferencia de prensa.
Clara Brugada responsabiliza a la empresa
La jefa de Gobierno afirmó que existen responsables claros del siniestro. Aseguró que su administración acompañaría a las familias hasta garantizar el cumplimiento total de la reparación.
“Como gobierno de la ciudad vamos a empujar, a garantizar, y esa es nuestra tarea, que la empresa asegure la reparación integral del daño”, declaró.
Brugada también anunció la suspensión del Comité de Solidaridad propuesto días atrás para administrar donaciones ciudadanas. Argumentó que no se trataba de sustituir la responsabilidad empresarial.
Apoyos inmediatos para las familias afectadas
El gobierno capitalino entregó apoyos económicos tras la tragedia. Las familias de las víctimas mortales recibieron 50 mil pesos, mientras que los lesionados dados de alta obtuvieron 20 mil pesos.
Además, se habilitaron servicios de hospedaje, alimentación y acompañamiento psicológico para los afectados. Brugada destacó que la atención priorizó tanto las necesidades médicas como el bienestar emocional de los sobrevivientes.
Hasta el momento se reportaron 29 fallecimientos, 16 personas continuaban hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta bajo vigilancia médica. La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó la información en su reporte oficial del 23 de septiembre.
¿Cómo ocurrió la explosión en el Puente de la Concordia?
La explosión del 10 de septiembre se originó tras el volcamiento de una pipa con más de 49 mil litros de gas LP. El impacto contra un bloque de contención fracturó el tanque y desató un incendio de gran magnitud.
Más para leer: Brindan atención a héroes rescatistas de la explosión en Puente de la Concordia
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, las investigaciones preliminares revelaron que la unidad circulaba a exceso de velocidad en una curva con pendiente. La titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, aseguró que se documentaban los daños para calcular los montos de reparación.
Nuevas medidas para regular transporte de sustancias peligrosas
Brugada anunció que su administración prepara reformas para regular el tránsito de pipas y el transporte de materiales peligrosos en la ciudad.
Las medidas incluyen límites de velocidad, horarios restringidos de circulación, rutas específicas, mayor control en la capacidad de tanques y requisitos adicionales para la licencia tipo E. También se revisarán lineamientos de Protección Civil en expendios y transporte de gas.
Según el Instituto Mexicano del Transporte (2023), los accidentes con vehículos que transportan sustancias peligrosas representaron el 3% de los percances viales nacionales, pero concentraron los mayores riesgos de mortalidad. Estos datos contextualizan la urgencia de las reformas anunciadas.
Solidaridad ciudadana y justicia para víctimas
En los últimos días, la ciudadanía organizó colectas de víveres y apoyos en favor de las familias. Brugada agradeció los gestos, aunque reiteró que la empresa debía responder con responsabilidad.
“La ciudad no va a dejar solas a las víctimas. Nuestra responsabilidad es que haya justicia y que se cumpla la reparación integral”, expresó la mandataria.
JAHA
CDMX
Piden alumnos y padres resguardar paz y seguridad en el CCH Sur
Llaman a cuidar la seguridad y salud psicológica
Ciudad de México. — Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibieron dos pliegos petitorios presentados por padres y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.
Las solicitudes exigieron reforzar la seguridad en el plantel y atender la salud mental del alumnado, según informó la institución en un comunicado oficial.
Padres exigieron medidas de seguridad
Un grupo de madres y padres de familia entregó el primer pliego petitorio en las instalaciones universitarias. Sus demandas incluyeron controles más estrictos para ingresar al CCH Sur.
Los tutores solicitaron un sistema de acceso exclusivo para estudiantes con credencial y visitantes identificados oficialmente. También pidieron la reparación e instalación de nuevas cámaras de vigilancia.
Otra de sus exigencias fue la contratación de personal de seguridad adicional y con capacitación especializada. Destacaron la necesidad de aplicar tolerancia cero al consumo de alcohol y drogas dentro del plantel.
Te recomendamos leer: ¿Cómo construir entornos de paz en las escuelas? la respuesta urgente frente a la violencia juvenil
Además, solicitaron cursos de primeros auxilios y protocolos de emergencias para todo el personal académico y administrativo. Con estas medidas, aseguraron, se podrían prevenir riesgos graves en el futuro inmediato.
Estudiantes reclamaron participación en decisiones
El colectivo estudiantil “Tlacuaches encapuchados” entregó un segundo pliego. Sus integrantes exigieron una mesa de diálogo con altos funcionarios de la UNAM, incluido el rector Leonardo Lomelí Vanegas.
Las peticiones también se enfocaron en seguridad y atención a la salud mental. Sin embargo, los jóvenes remarcaron que los estudiantes deben participar de manera directa en las decisiones institucionales.
Su postura incluyó la exigencia de que la universidad reconozca la importancia de escuchar al alumnado. Argumentaron que la comunidad estudiantil conoce mejor que nadie las necesidades diarias del plantel.
Respuesta de la universidad
En un comunicado, la UNAM afirmó que las solicitudes serían revisadas de manera integral. Aclaró que las demandas relacionadas con bachillerato serían turnadas a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad.
La universidad destacó que “mediante el diálogo respetuoso entre la comunidad universitaria se podrán construir los espacios seguros a los que tienen derecho las y los estudiantes”.
Según la institución, este miércoles se realizaría una mesa privada entre la Subcomisión de Bachillerato y representantes del CCH Sur. También se anunció una marcha simbólica de luto hacia Rectoría.
La marcha fue convocada por estudiantes como muestra de su exigencia por una respuesta institucional más efectiva ante los recientes hechos de violencia en el plantel.
Compromiso de atención continua
La UNAM reiteró su compromiso de mantener canales abiertos de comunicación. Informó que pondría especial atención en atender las necesidades de la comunidad de bachillerato.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría (2023), uno de cada cuatro jóvenes reportó síntomas de depresión o ansiedad. Estos datos contextualizan la urgencia de fortalecer programas de acompañamiento emocional en espacios educativos.
Asimismo, cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (2024) mostraron que el 62% de la población consideró inseguras las escuelas del país.
¿Qué pasó en el CCH Sur?
El pasado lunes un joven atacó con un arma blanca a un estudiante y lesionó a un trabajador, antes de arrojarse desde un edificio.
El estudiante agredido, de 16 años, falleció, y el agresor y el trabajador recibieron atención médica.
El agresor intentó huir y se lanzó desde un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició los peritajes correspondientes mientras el presunto responsable permanece bajo custodia policial en el hospital.
Tras el ataque, el CCH Sur desalojó a los estudiantes y suspendió clases para garantizar la seguridad de la comunidad y permitir el trabajo de las autoridades.
JAHA
