Caso Nicole visibiliza riesgos de cirugías plásticas en menores

Ciudad de México. — El fallecimiento de Nicole, una adolescente de 14 años que murió tras un procedimiento estético en Durango, abrió un debate necesario sobre los riesgos de estas prácticas en menores. Su historia visibilizó la vulnerabilidad de niñas y adolescentes ante presiones sociales y la falta de regulaciones claras para impedir intervenciones médicas innecesarias.

Menores expuestos a riesgos médicos innecesarios

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) informó que, en México, cada año aumentaron las solicitudes de cirugías estéticas en adolescentes, impulsadas por estereotipos de belleza y redes sociales.

Estos procedimientos implicaron riesgos graves, pues el cuerpo en desarrollo no siempre responde de manera segura a implantes, inyecciones o cirugías invasivas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), someter a menores a tratamientos sin necesidad médica puede generar daños irreversibles en la salud física y emocional.

Los especialistas han advertido que las cirugías en adolescentes pueden ocasionar complicaciones quirúrgicas, infecciones y consecuencias psicológicas como depresión, ansiedad y baja autoestima.

El caso de Nicole y su impacto social

Nicole, originaria de Durango, murió tras un procedimiento para aumentar su busto. De acuerdo con las investigaciones, fue presionada por su madre y su padrastro para realizarse la cirugía.

Su historia generó indignación en la sociedad y puso en evidencia la necesidad urgente de proteger a niñas y adolescentes de decisiones médicas motivadas por intereses estéticos. La UNICEF ha recordado que la protección de la infancia debe incluir la prevención de toda práctica que comprometa el desarrollo sano y la vida libre de riesgos innecesarios.

En este contexto, organizaciones médicas y expertos coincidieron en que los tratamientos estéticos en menores solo deben autorizarse con fines reconstructivos o cuando resulten indispensables para preservar la salud física y mental.

Proponen proteger a menores de riesgos de cirugías plásticas

A raíz de esta tragedia, el diputado local Pedro Haces Lago presentó la iniciativa conocida como “Ley Nicole”. Su propuesta busca modificar la Ley de Salud de la Ciudad de México para prohibir los tratamientos estéticos en menores de 18 años, salvo los casos reconstructivos.

El legislador señaló que la capital se convirtió en un centro internacional de cirugías plásticas. Aseguró que la falta de regulaciones claras permitió que niñas y adolescentes quedaran expuestas a riesgos innecesarios.

La iniciativa local no es la única en ese sentido. El diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad. Sin embargo la iniciativa prevé excepciones cuando existan motivos médicos justificados.

La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión. Además de multas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.

Iniciativa federal

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Manuel Cruz Castellanos. Explicó también que un acto quirúrgico debe estar basado en evidencia científica y necesidad médica, con respeto a la ética profesional.

Además, el senador advirtió también sobre la venta de insumos y productos sin aval médico, presentados como soluciones milagrosas pero que han provocado complicaciones graves, daños irreversibles y muertes.

Ante este escenario, en el Senado se presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud con el propósito de regular de manera más estricta las cirugías estéticas en México.

La propuesta busca:

Definir de manera clara la diferencia entre cirugía estética y cirugía reconstructiva

Prohibir cirugías estéticas en menores de edad sin justificación médica científica

Reforzar la regulación de insumos, productos, dispositivos destinados con fines estéticos

Establecer sanciones específicas contra quienes practiquen cirugía sin certificación o utilicen productos irregulares

Fortalecer la vigilancia, certificación y educación continua de los profesionales autorizados para realizar estos procedimientos.

El exhorto incluye a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a colegios médicos especializados para que fortalezcan la regulación. Además pidió que se pongan en marcha campañas de prevención e información a nivel nacional.

JAHA