CDMX activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias

Ciudad de México. — Tras las intensas lluvias que afectaron a varios estados del país, la Ciudad de México se moviliza para apoyar a las familias damnificadas.

El Gobierno capitalino habilitó 40 centros de acopio en las 16 alcaldías, donde la ciudadanía comenzó a donar víveres y también artículos de primera necesidad.

Solidaridad activa en la capital tras lluvias

Los puntos de recolección reciben alimentos no perecederos, productos de higiene y material médico.

Autoridades informaron que la respuesta ciudadana fue inmediata, con largas filas de personas entregando ayuda.

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) coordina la distribución del apoyo en colaboración con Protección Civil y organizaciones locales.

El Gobierno federal confirmó que las lluvias dejaron 100 mil viviendas dañadas y más de 60 personas fallecidas en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, según reportes de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Ante la magnitud del desastre, la recolección de ayuda se volvió una prioridad nacional.

Universidades y organismos públicos se suman

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario, disponible de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.

El punto de entrega se ubica en el Estacionamiento 8, junto a las astas bandera.

El Senado de la República instaló un espacio de recolección en la Plaza Luis Pasteur, mientras que la Cámara de Diputados habilitó otro en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Ambas instituciones invitaron a la población a donar de manera responsable y organizada.

Qué donar para apoyar a las familias afectadas

Las autoridades recomendaron entregar productos de larga duración y uso inmediato.

Entre los artículos prioritarios se encuentran:

Agua embotellada y alimentos enlatados.

Artículos de higiene personal como jabón, cepillo y pasta dental.

Pañales, papel higiénico y toallas femeninas.

Medicamentos básicos y material de primeros auxilios.

Ropa limpia, especialmente infantil.

Herramientas de mano: palas, picos y carretillas.

Alimento para mascotas.

El Sistema Nacional de Protección Civil recordó que la entrega de víveres en centros oficiales garantiza su traslado seguro a las comunidades más afectadas.

En redes sociales, cientos de voluntarios compartieron información sobre puntos de acopio, además de necesidades específicas, reforzando la red solidaria que creció en la capital.

JAHA