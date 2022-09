CDMX adquiere 100 nuevas unidades de trolebús y 9 trenes ligeros

Ciudad de México.- “Hay algunas personas que no les gusta que las mujeres podamos sobresalir en algún tema”, respondió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al senador de Morena, Ricardo Monreal.

Después de que éste criticara a la funcionaria.

La mandataria capitalina explicó, en rueda de prensa, que “no voy a caer en provocaciones” luego de que Monreal dijera en entrevista que no hay piso parejo en Morena y que Sheinbaum es una de las “corcholatas” favoritas.

“La verdad es que no quiero entrar yo en un debate con un compañero del partido, hay otros que quieren entrar en debate interno, a mí no me interesa entrar en un debate interno de Morena.

Por este motivo, aseguró que su principal interés es intercambiar opiniones sobre los proyectos de Nación o de la Ciudad, pero no con un militante guinda.

“A mí me interesa debatir sobre el proyecto de Nación, sobre el proyecto de Ciudad, con los adversarios políticos, esa es la que vale la pena porque finalmente estamos debatiendo un proyecto de Nación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del @senadomexicano, @RicardoMonrealA, acusó al gobierno de @Claudiashein de ejercer una campaña política en su contra para intentar liquidarlo de la carrera presidencial.https://t.co/DwkTk2owm0 — LA OCTAVA (@laoctavadigital) September 6, 2022

“Debatir con nuestros propios compañeros, no lo voy a hacer. Yo le tengo respeto a todos”, sostuvo.

Cabe recordar que este lunes, en entrevista con Carmen Aristegui, el senador Ricardo Monreal acusó al Gobierno capitalino, al mando de Sheinbaum, de querer liquidarlo rumbo a las elecciones de 2024.

Incluso, dijo que a él lo culparon de la pérdida de la elección en la capital del país: “me intrigaron”.

“Se me intrigó de que había sido el responsable de la pérdida de alcaldías en la CDMX, que yo había sido el que había perdido nueve alcaldías y que hoy había influido para que los nueve alcaldes ganaran.

“Algo falso porque la CDMX tiene un alto nivel de politización y de conciencia. No asistí a un solo acto que influyera hacer esa valoración, la explicación para quien gobierna la ciudad era Monreal es el responsable”, señaló.

ARH