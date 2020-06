CDMX despierta bajo la lluvia…

Ciudad de México.- Después de estar seis días hospitalizado por Covid-19, Don Ismael, de 68 años de edad, fue dado de alta y se pudo reencontrar con su familia.

El paciente estuvo internado en el Centro de Atención Temporal Covid-19 Anexo HGZ No. 24.

Al momento de abandonar el nosocomio, señaló sentirse bendecido de haber ganado la batalla.

“Más bendecido de aquí no me puedo ir, allá adentro me celebraron, me cantaron las mañanitas el miércoles, pero sobre todo la atención que se tiene allá adentro, el esmero, la ayuda, el apoyo de todos, que siempre estuvieron al pendiente”.

“Aquí estamos ya, le eché todas las ganas del mundo, les doy las gracias a todos”, expresó Don Ismael.

El pasado 18 de junio, le cantaron las mañanitas porque cumplió años en el hospital.

El @Tu_IMSS celebra a pacientes con Covid-19 en sus pabellones. Don Ismael cumplió 68 años ayer 17 de junio y el personal médico le cantó las mañanitas está por ser dado de alta del Hospital IMSS de zona 24, Ciudad de México. pic.twitter.com/vUbQ2mIOUo — Melina Ochoa (@MelinaOchoaN) June 18, 2020

El doctor Gerardo Morales Tardós, director del Centro, no ocultó su emoción de que el paciente se haya recuperado de la pandemia

“Nosotros estamos para ayudar a mejorar las condiciones de salud, el COVID-19 es una enfermedad todavía desconocida a nivel mundial”.

“Sin embargo, le hacemos la lucha por recuperar al mayor número de personas”, comentó el médico.

Morales pidió a la población aprender del caso de don Ismael, ya que “esta enfermedad sí existe, es grave y que estamos haciendo la lucha para que podamos salir adelante como país, como personas, como unidades hospitalarias y como Seguro Social”, sentenció.