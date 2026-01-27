CDMX voltea a ver la salud mental juvenil para prevenir suicidios

Ciudad de México.— A casi un año de su implementación, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, presentó los resultados de la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento”, que con el apoyo de 200 profesionales atendió a 593 mil estudiantes de secundaria y nivel medio superior. Según Brugada, esta iniciativa se consolida como el programa de salud mental más importante en la historia de la Ciudad de México.

Durante una visita a la Escuela Secundaria Diurna No. 148 “Lao Tse”, en la alcaldía Iztacalco, la mandataria sostuvo que no existe bienestar sin atención a la salud mental.

Indicó que el programa colocó el cuidado emocional de estudiantes en el centro de la política pública capitalina.

Como expresó Karenka, cuando se habla de bienestar también se habla de lo que sentimos, de cómo vivimos y cómo nos cuidamos. Su mensaje nos recuerda que escuchar y acompañar es una forma profunda de transformar la vida cotidiana.



Desde marzo de 2025, más de 200 profesionales de salud mental atendieron de forma permanente 812 secundarias y 285 planteles de educación media superior.

Las brigadas realizaron visitas quincenales que permitieron detectar violencia escolar, violencia sexual, depresión, ansiedad y riesgo suicida.

En ese periodo, el personal efectuó más de 11 mil 500 actividades, entre talleres, charlas y espacios de escucha activa dentro de las comunidades escolares.

De acuerdo con cifras oficiales, 593 mil personas beneficiadas fueron estudiantes, mientras que el resto correspondió a docentes, directivos y madres y padres de familia.

Brugada Molina explicó que el modelo priorizó un enfoque comunitario y reiteró el compromiso de cubrir el cien por ciento de los planteles en 2026.

Riesgo suicida y cifras absolutas en la capital

La jefa de Gobierno informó que la Ciudad de México registró una tasa de 5.3 suicidios por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional.

Con ese indicador, la capital ocupó el lugar 28 a nivel nacional; sin embargo, las cifras absolutas la ubicaron en el cuarto sitio.

Entregamos a alumnos de la secundaria Lao-Tse guías de actuación para la salud emocional que ayudan a detectar a tiempo, acompañar mejor y no dejar solos a jóvenes cuando atraviesan momentos difíciles.



Durante 2025 se contabilizaron 493 suicidios en la ciudad, principalmente entre mujeres de 15 a 19 años y hombres de 20 a 24.

Brugada Molina señaló que estas cifras obligaron a fortalecer las acciones de prevención desde el entorno escolar.

Detalló que Vida Plena, Corazón Contento permitió detectar 75 casos de riesgo suicida entre estudiantes en su primer año de operación.

La estrategia alcanzó una cobertura del 98 por ciento en secundarias y del 89 por ciento en planteles de educación media superior.

Ante estudiantes y docentes de la Secundaria Diurna 118 Lao Tsé, la mandataria presentó las guías de actuación ante riesgo suicida en el ámbito escolar.

Explicó que los protocolos buscaron detectar señales tempranas, clasificar niveles de riesgo y coordinar respuestas entre escuelas, familias y servicios de salud.

Prevención de suicidios y de consumo de drogas

Las dos metas principales del programa son prevenir casos de suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes.

Con visitas quincenales a los planteles, los especialistas lograron identificar y prevenir diversas emergencias, como violencia sexual y escolar.

Además, detectaron y canalizaron 75 casos de riesgo suicida, lo que significa salvar vidas y proteger futuros.

Brugada aseguró que no existe bienestar posible sin una adecuada atención a la salud mental y explicó que cuidar la mente y las emociones es tan crucial como el aspecto físico.

Por ello, apuntó, el objetivo del programa es fortalecer el bienestar emocional y social de las comunidades escolares con acciones integrales de prevención, atención y acompañamiento.

