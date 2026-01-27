CDMX voltea a ver la salud mental juvenil para prevenir suicidios

Ciudad de México.— A casi un año de su implementación, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, presentó los resultados de la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento”, que con el apoyo de 200 profesionales atendió a 593 mil estudiantes de secundaria y nivel medio superior. Según Brugada, esta iniciativa se consolida como el programa de salud mental más importante en la historia de la Ciudad de México.
Durante una visita a la Escuela Secundaria Diurna No. 148 “Lao Tse”, en la alcaldía Iztacalco, la mandataria sostuvo que no existe bienestar sin atención a la salud mental.
Indicó que el programa colocó el cuidado emocional de estudiantes en el centro de la política pública capitalina.
Desde marzo de 2025, más de 200 profesionales de salud mental atendieron de forma permanente 812 secundarias y 285 planteles de educación media superior.
Las brigadas realizaron visitas quincenales que permitieron detectar violencia escolar, violencia sexual, depresión, ansiedad y riesgo suicida.
En ese periodo, el personal efectuó más de 11 mil 500 actividades, entre talleres, charlas y espacios de escucha activa dentro de las comunidades escolares.
De acuerdo con cifras oficiales, 593 mil personas beneficiadas fueron estudiantes, mientras que el resto correspondió a docentes, directivos y madres y padres de familia.
Brugada Molina explicó que el modelo priorizó un enfoque comunitario y reiteró el compromiso de cubrir el cien por ciento de los planteles en 2026.
Riesgo suicida y cifras absolutas en la capital
La jefa de Gobierno informó que la Ciudad de México registró una tasa de 5.3 suicidios por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional.
Con ese indicador, la capital ocupó el lugar 28 a nivel nacional; sin embargo, las cifras absolutas la ubicaron en el cuarto sitio.
Durante 2025 se contabilizaron 493 suicidios en la ciudad, principalmente entre mujeres de 15 a 19 años y hombres de 20 a 24.
Brugada Molina señaló que estas cifras obligaron a fortalecer las acciones de prevención desde el entorno escolar.
Detalló que Vida Plena, Corazón Contento permitió detectar 75 casos de riesgo suicida entre estudiantes en su primer año de operación.
La estrategia alcanzó una cobertura del 98 por ciento en secundarias y del 89 por ciento en planteles de educación media superior.
Ante estudiantes y docentes de la Secundaria Diurna 118 Lao Tsé, la mandataria presentó las guías de actuación ante riesgo suicida en el ámbito escolar.
Explicó que los protocolos buscaron detectar señales tempranas, clasificar niveles de riesgo y coordinar respuestas entre escuelas, familias y servicios de salud.
Prevención de suicidios y de consumo de drogas
Las dos metas principales del programa son prevenir casos de suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes.
Con visitas quincenales a los planteles, los especialistas lograron identificar y prevenir diversas emergencias, como violencia sexual y escolar.
Además, detectaron y canalizaron 75 casos de riesgo suicida, lo que significa salvar vidas y proteger futuros.
Brugada aseguró que no existe bienestar posible sin una adecuada atención a la salud mental y explicó que cuidar la mente y las emociones es tan crucial como el aspecto físico.
Por ello, apuntó, el objetivo del programa es fortalecer el bienestar emocional y social de las comunidades escolares con acciones integrales de prevención, atención y acompañamiento.
Ciudad de México.- Además del rezago educativo y el abandono escolar en niveles básicos, la carga económica que enfrentan las familias para financiar la educación profesional de sus hijos, son los principales problemas de la educación en México, que perciben los mexicanos, expone un estudio del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM).
Durante la presentación de la encuesta sobre educación en México, Adriana Rico, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la UVM, explicó que los resultados reflejan brechas estructurales que el país arrastra desde hace años. México, dijo, continúa mal posicionado en evaluaciones internacionales como PISA, “lo que evidencia el camino que aún queda por recorrer” para mejorar la calidad educativa.
Problemas de la educación en México desde la educación básica
Uno de los primeros subtemas del estudio es la percepción sobre la calidad educativa por nivel. Mientras que la educación superior es valorada como buena o muy buena por la mitad de los encuestados, los mayores retos se concentran en primaria y secundaria.
En particular, la secundaria enfrenta un escenario complejo, al tratarse de una etapa de transición donde comienzan a aparecer con mayor fuerza los problemas de abandono escolar, un fenómeno que impacta directamente en el desarrollo académico y personal de niñas, niños y adolescentes.
Entre los principales problemas identificados, destaca el rezago educativo, señalado por 52% de los encuestados. Al respecto, Adriana Rico explicó:
“El primero de ellos, por supuesto, que es rezago educativo con 52% y que reúne muchas de esas brechas educativas que tenemos, diferencias entre espacios urbanos, rurales, el analfabetismo y sin duda no completar una educación que se garantiza en el país como obligatoria”.
A este panorama se suman carencias presupuestales que afectan la infraestructura escolar. Escuelas sin agua, salones sin condiciones adecuadas o falta de mantenimiento siguen siendo una realidad en distintas comunidades del país, lo que limita el aprendizaje en condiciones dignas.
Los padres de familia financian la educación universitaria
Otro dato relevante del estudio es quién absorbe el costo de la educación superior. Según la encuesta, 56% de los padres de familia financia totalmente los estudios universitarios de sus hijos, mientras que 20% lo hace de manera compartida con los estudiantes.
Esto significa que “el 76 por ciento va a ser sobre todo solventado por los padres de familia y muchas veces esta educación significa un gran esfuerzo para las familias mexicanas”, subrayó Adriana Rico al presentar el estudio en un programa televisivo.
En un contexto donde muchos jóvenes son primera generación universitaria, el estudio pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer políticas educativas que reduzcan el abandono escolar, promuevan la equidad y alivien la carga económica para las familias.
Volver a confiar: el reto de los refugios en la ciudad
Ciudad de México.- La asistencia voluntaria al Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Coruña cayó 59 por ciento en cinco años, según datos oficiales. Detrás de la cifra aparecen desconfianza, denuncias y una discusión pública pendiente sobre dignidad y derechos.
El CAIS Coruña, también llamado Plaza del Estudiante, se ubica en la alcaldía Iztacalco y atiende a población en condición de calle. En 2020 registró mil 150 usuarios diarios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México (Sebien).
Además, en 2021 la cifra bajó a mil 100 personas. En 2022 descendió a mil 50. En 2023 la asistencia continuó a la baja con 980 usuarios diarios.
Para 2024, el registro marcó 850 asistentes. En 2025 la reducción fue mayor y llegó a 680 personas por día. La tendencia mostró una disminución constante, año con año.
Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el albergue reportó hasta dos mil usuarios diarios ante organizaciones civiles. Desde entonces, la asistencia no volvió a esos niveles.
Activistas y organizaciones civiles alertaron que la baja asistencia reflejó una pérdida de confianza en estos espacios. Señalaron que muchas personas evitaron acudir por experiencias negativas compartidas entre la población callejera.
“Hay una percepción mala de estos lugares, por las experiencias que otros han vivido”, explicó Luis Enrique Hernández, director de El Caracol.
La organización trabaja por los derechos de las poblaciones callejeras en la capital.
Hernández indicó que usuarios reportaron comida en mal estado, baños sucios y malos tratos por parte del personal. Estas versiones circularon desde hace años entre mujeres y hombres sin techo.
Entre 2021 y 2022, personas en condición de calle acudieron al Congreso de la Ciudad de México. Ahí denunciaron públicamente las condiciones en albergues como el CAIS Coruña, ubicado en Viaducto Piedad.
Sebien informó que también cayó el registro anual de usuarios frecuentes. En 2020 el padrón incluía dos mil 800 personas. Para 2025 cerró en mil 948 beneficiarios, una reducción cercana al 30 por ciento.
Además, El Caracol cuestionó la forma en que las autoridades presentaron las cifras oficiales sobre población en situación de calle. Hernández habló de una posible intención política en la medición del fenómeno.
“Desde 2020 nos presentan un censo de 954 personas y ahora dicen que hay mil 300”, afirmó. La organización sostuvo que sus propios conteos arrojaron números mayores.
Pese a la menor asistencia, las muertes dentro del CAIS continuaron. Sebien reportó, vía transparencia, 528 defunciones en los últimos cinco años dentro de las instalaciones.
Asimismo, las causas incluyeron cardiopatías, anemia, deshidratación, covid, trombosis, diabetes, desnutrición y alcoholismo severo. Los datos oficiales no vincularon directamente las muertes con fallas operativas.
Además, el caso del CAIS Coruña colocó en la agenda pública la necesidad de revisar la calidad de los servicios. También abrió un debate sobre confianza, trato humano y políticas sociales sostenidas.
¿Por qué falla la separación de basura y residuos en la capital?
Separar la basura ya es obligatorio
Ciudad de México.- La capital inició con el 2026 una de las transformaciones ambientales más ambiciosas de los últimos años con el programa “Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar”. Pero a medida que la gestión de residuos se vuelve obligatoria para todos los hogares, es evidente que la buena voluntad de la ciudadanía no es suficiente si no viene acompañada de una estrategia de comunicación masiva y clara.
Especialistas señalan que, a pesar de las buenas intenciones, el éxito de esta iniciativa depende directamente de una campaña informativa que alcance a todos los sectores de la población.
“Para que la Ciudad de México avance en este tema es fundamental que se ejecute una campaña de difusión diseñada para que gente de todas las edades, sectores, niveles socioeconómicos, y niveles educativos conozca a detalle la ley y la clasificación de residuos”.
Así lo señala Arturo Aguilar Díaz, responsable de Asuntos Ambientales de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad Iberoamericana, donde llevan una década separando correctamente la basura.
El reto de entender la clasificación de basura en la CDMX
La complejidad de las normas actuales puede ser una barrera para el ciudadano común, considera el especialista, y señala que la reglamentación es detallada y extensa, lo que puede generar confusión al momento de decidir en qué contenedor depositar cada desecho.
En este caso es muy importante la educación preventiva, “si no tenemos suficiente información, por más buena intención que la ciudadanía tenga, es probable que se falle”.
Los chilangos necesitan más conciencia sobre el tema
El experto comparó la necesidad de difusión con la intensidad de las campañas políticas, sugiriendo que el beneficio para la calidad de vida debería tener la misma prioridad en la agenda pública.
“Es mucha información, es cierto, pero, así como nos inundan de comerciales en época electoral, es necesario difundir los datos que ayudarán a alcanzar una mejor calidad de vida en la Ciudad”.
Es importante recordar que, aunque por ahora no existen multas económicas, la sanción operativa es inmediata: los trabajadores de limpia tienen la instrucción de no recoger las bolsas que no estén correctamente separadas. Esto coloca a las familias en una situación complicada pues sin educación pueden desecharlas en cualquier lado, algo que agrava los problemas de contaminación.
Guía rápida para la separación de residuos
Para evitar que el camión recolector rechace tus desechos, es vital tener presente la clasificación básica que rige en la capital:
- Verde (Orgánicos): Restos de comida, frutas, verduras y flores. (Recolección: Martes, jueves y sábado).
- Gris (Inorgánicos reciclables): Papel, cartón, vidrio, metales y plásticos limpios. (Recolección: Lunes, miércoles, viernes y domingo).
- Naranja (Inorgánicos no reciclables): Colillas de cigarro, pañales, toallas sanitarias, servilletas y papel higiénico usado. (Recolección: Lunes, miércoles, viernes y domingo).
Este programa no solo busca reducir la saturación de los rellenos sanitarios, sino fomentar un uso eficiente del agua y la energía, pilares de una ciudad que busca ser sostenible para las futuras generaciones. La clave, según el especialista, está en que el Gobierno logre transformar la norma en un hábito cotidiano a través del conocimiento.
El “Depósito Fantasma”, fraude que pone en riesgo las ventas de autos
Evita riesgos
Ciudad de México.— En plataformas de ventas digitales, suelen venderse todo tipo de cosas, desde ropa hasta vehículos, pero implica el riesgo de fraudes o estafas.
En ese escenario, la Unidad de Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó sobre un fraude conocido como “Depósito Fantasma”.
Se trata de una estafa que afecta principalmente a vendedores que operan en redes sociales y tiendas electrónicas.
Las autoridades detectaron este engaño con mayor frecuencia en transacciones de alto valor como la compra-venta de vehículos, productos electrónicos y artículos de segunda mano concentra la mayoría de los casos.
Durante la negociación, el supuesto comprador se muestra decidido y accesible, suele asegurar que realizará una transferencia bancaria inmediata para cerrar el trato.
Con el argumento de agilizar la entrega, envía un comprobante digital de pago y aparenta provenir de una institución bancaria reconocida.
Sin embargo, el recibo es falso. Puede tratarse de un archivo editado, manipulado o generado mediante aplicaciones ilegítimas.
El comprobante muestra un pago que nunca se refleja en la cuenta del vendedor. Aun así, la presión del momento lleva a muchas personas a entregar el producto.
Cuando el vendedor intenta verificar la operación, el comprador deja de responder. Para ese momento, el bien ya fue entregado y la pérdida se concreta.
La Policía Cibernética explicó que este fraude se apoya en la confianza digital y se aprovecha el desconocimiento sobre los tiempos reales de acreditación bancaria.
El engaño no distingue experiencia y puede afectar tanto a vendedores ocasionales como a personas con actividad comercial frecuente.
Recomendaciones para protegerse de fraudes en compraventas en línea
La Policía Cibernética pidió a la ciudadanía desconfiar de comprobantes de pago enviados por mensajería instantánea. Ya que un archivo digital no confirma que el dinero exista ni que la transferencia esté realmente en proceso dentro del sistema bancario.
También recomendó evitar la presión por cerrar una venta de manera inmediata. Lo anterior, pues la urgencia suele ser una señal de alerta en este tipo de engaños y limita el tiempo para verificar la autenticidad del depósito.
El uso de medios de pago seguros reduce significativamente la exposición al fraude. Especialmente cuando se utilizan plataformas reconocidas que cuentan con historial confiable de transacciones y mecanismos de protección para vendedores.
Confirmar la identidad del comprador es otro paso clave para validar la operación, ya que la documentación oficial y las referencias verificables aportan mayor certeza y permiten detectar inconsistencias antes de entregar el producto.
Las autoridades sugieren conservar un registro detallado de toda la comunicación relacionada con la venta, incluyendo mensajes, comprobantes y datos de contacto, ya que esta información resulta útil ante cualquier aclaración o denuncia.
Evitar transacciones con desconocidos fuera de plataformas seguras también resulta fundamental. Y cuando sea posible, los intercambios deben realizarse en lugares públicos y concurridos que reduzcan riesgos adicionales.
Revisar la reputación del comprador en foros, redes sociales o aplicaciones de comercio aporta información relevante sobre su comportamiento previo y puede ayudar a identificar antecedentes negativos.
Ante cualquier duda sobre la validez de un pago, la Policía Cibernética recomendó consultar directamente con la institución bancaria, ya que solo el banco puede confirmar si una transferencia fue realizada o acreditada.
Finalmente, pidió sospechar de compradores que insisten en métodos de pago poco comunes o externos a plataformas oficiales. Pues estas prácticas incrementan el riesgo de fraude y dificultan el rastreo de la operación.
En caso de identificar una posible estafa, se exhorta a reportarla de inmediato. Cabe recordar que la denuncia activa protocolos de atención y prevención que buscan proteger a otros usuarios.
