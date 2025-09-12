Cereza, la perrita en cinta que sobrevivió a la explosión en Iztapalapa

Ciudad de México. — La tragedia en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó un saldo doloroso de víctimas humanas, pero también mostró historias de resistencia animal. Una de ellas fue la de Cereza, una perrita en cinta que sobrevivió a la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre.

De acuerdo con cifras oficiales, el siniestro provocó la muerte de ocho personas y dejó 94 lesionados. Además, varias viviendas y vehículos resultaron dañados por el fuego y la onda expansiva.

El rescate de Cereza

La organización de protección animal Huellitas, amor sin fronteras Ana Silvia Díaz F reportó el hallazgo de la perrita en inmediaciones de la zona afectada. El animal presentaba quemaduras y signos de shock.

En medio de la tragedia en Iztapalapa apareció Cereza, una perrita embarazada. Fue rescatada y tras una cesárea de emergencia salvaron a sus 5 cachorros.

En sus redes sociales, la agrupación compartió que Cereza mostraba señales de haber tenido un hogar: “Creemos que tenía dueño, se ve que es una perrita de casa”, señalaron.

Cesárea de emergencia y nacimiento de cachorros

Debido a la gravedad de su estado, Cereza fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria. Ahí, los especialistas realizaron una cesárea de emergencia al detectar sufrimiento fetal.

El procedimiento resultó en el nacimiento de cinco cachorros prematuros. Tanto la madre como sus crías sobrevivieron, aunque los veterinarios reportaron que permanecen en condición delicada y bajo supervisión médica.

La fundadora de la organización, Ana Silvia Díaz, explicó que el pronóstico de Cereza es “reservado”. La perrita requiere cirugías adicionales para atender las quemaduras, además de estudios para descartar intoxicación por gases o fracturas internas.

Otros animales afectados

La misma agrupación informó que no fue el único caso. Tras la explosión también localizaron una paloma con múltiples heridas, un perro con la nariz quemada y un gato con lesiones por fuego.

Estos hallazgos reflejaron la magnitud del siniestro, que afectó no solo a la población humana, sino también a animales que habitaban en la zona.

Apoyo ciudadano y cuidados médicos

Ante los altos costos médicos, la organización lanzó un llamado a la ciudadanía para recaudar fondos. Publicaron cuentas bancarias y una dirección de PayPal en sus canales oficiales.

En redes sociales, usuarios compartieron mensajes de aliento para Cereza y sus cachorros, resaltando el valor de la labor de los rescatistas.

Contexto del siniestro en Iztapalapa

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que la explosión ocurrió tras la volcadura de una pipa de gas LP. Informó que la Fiscalía capitalina realiza los peritajes correspondientes para esclarecer las causas.

El incendio se extendió rápidamente, dañando casas y vehículos cercanos. Bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante horas para sofocar el fuego y atender a las víctimas.

