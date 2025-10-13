“Cereza”, la perrita que sobrevivió a la explosión de Iztapalapa ya tiene hogar

Ciudad de México.— Después del trágico accidente por la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa, una historia de esperanza emergió entre los escombros. “Cereza”, una perrita que sobrevivió al siniestro, fue oficialmente adoptada por la organización Huellitas, amor sin fronteras “Ana Silvia Díaz F.”

El incidente ocurrido en agosto pasado dejó 31 personas fallecidas, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En medio del caos, rescatistas encontraron a la perrita herida, desnutrida y con quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo.

Un rescate marcado por la pérdida y la resiliencia

“Cereza” fue trasladada a una clínica veterinaria, donde el personal confirmó que además estaba de encargo. Debido a las lesiones provocadas por la explosión, los médicos veterinarios realizaron una cesárea de emergencia.

El procedimiento dio lugar al nacimiento de cinco cachorros, pero cuatro murieron poco después por complicaciones derivadas del parto prematuro.

El único sobreviviente fue “Cerecito”, un cachorro que se convirtió en símbolo de resistencia dentro de la fundación. A un mes de la tragedia, ambos animales mostraron signos de recuperación gracias al tratamiento y los cuidados médicos.

https://twitter.com/HASF_AnaSDiaz/status/1976874812653158868

En declaraciones compartidas por la organización en redes sociales, representantes de Huellitas afirmaron que la recuperación avanzaba favorablemente:

“Ella está mejorando muchísimo. ‘Cerecito’ es un ángel, todo un guerrero”.

La fundación decidió quedarse con ellos

La fundación Huellitas, amor sin fronteras “Ana Silvia Díaz F.”, con sede en la Ciudad de México, informó que tanto “Cereza” como su cachorro no serían puestos en adopción. Permanecerían bajo el cuidado permanente de la organización.

Los rescatistas explicaron que ambos animales permanecerían en observación veterinaria para evitar complicaciones médicas.

https://twitter.com/HASF_AnaSDiaz/status/1976504379394916733

La organización reiteró su compromiso con el bienestar de animales rescatados de situaciones extremas y recordó la importancia de la atención médica inmediata en casos de siniestros urbanos.

Una historia que inspira empatía

La historia de “Cereza” conmovió a miles de usuarios en redes sociales, donde Huellitas compartió imágenes de su recuperación.

La fundación invitó a la ciudadanía a apoyar las labores de rescate y cuidado animal en la capital mexicana.

JAHA