Claudia Sheinbaum, una feliz abuela

Ciudad de México.— La vacuna Patria podría aplicarse en la Ciudad de México, ahora que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), anunció que está lista.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno capitalina, platicará con María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt sobre el tema.

“Apenas me enteré que ya estaba lista, no tenía información previa, sabía que ya estaba a punto de salir y en todo caso, pues habría que ver la producción porque una cosa es que esté lista el biológico en términos de su composición y prueba y la otra su fabricación, que no sé cómo sería y pues ya estaríamos platicando con el gobierno”