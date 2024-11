Comisiones del Congreso CDMX aprueban reforma que permite matar legalmente a bebés hasta el noveno mes de gestación

Ciudad de México.— Decenas de personas marcharon en la Ciudad de México para defender la vida del aborto de los no nacidos en la capital mexicana.

En entrevista para Siete24 Noticias, una asistente a la manifestación en favor de la vida, explicó que con medidas como la muerte de los no nacidos no resuelven los problemas que afectan actualmente a las mujeres.

¡La #Marcha por la Vida ha llegado al Congreso local de la CDMX! 🕊️ Ciudadanos se hacen presentes, alzando la voz en defensa de la vida y rechazando el #aborto hasta los 9 meses de gestación. 🙌❤️

–#MarchaPorLaVida #DefendamosLaVida #NoAlAborto #CDMX #AbortarNoEsUnDerecho pic.twitter.com/ZAHkAUlPZY — Siete24.mx (@Siete24M) October 24, 2024

La movilización convocada por organizaciones de la sociedad civil expresó el rechazo de la ciudadanía a la iniciativa de ley presentada por la diputada de Morena, Yuriri Ayala, que permite el aborto sin restricciones hasta los nueve meses de gestación.

“Las iniciativas deben favorecer a la mujer, no matar bebés”

“¿Cómo es posible que en lugar de presentar iniciativas que apoyen a la mujer, que brinden una oportunidad de una vida digna para sus hijos, estén presentando este tipo de iniciativas que ponen en riesgo su vida?”, expresó una de las asistentes.

En ese sentido, otra participante aseguró que las iniciativas deben beneficiar a las mujeres y ofrecerles una oportunidad de vida digna para sus hijos legislen medidas que ponen en riesgo la vida de las mujeres y cobran la vida de los no nacidos. “La vida inicia desde la concepción”, explicó.

Más para leer: ¿Qué argumentos tienen?, Diputada panista alerta por aborto en etapa final del embarazo

Pao, arquitecta de 23 años asistió a la marcha para expresar que considera “atroz” que se pretenda legalizar “un homicidio porque disfrazamos las cosas como con otras palabras que suenan más bonitas. Pero la realidad es que abortar un bebé, a alguien que todavía no ha nacido, no se puede decir que no es un homicidio”.

Una participante más de la movilización recordó que “es tremendo que se le nieguen la vida a un ser humano”.

“Sin derecho a la vida todos los demás derechos se acaban, ¿verdad? Y además, nos guste o no nos guste, el aborto es un homicidio, es un crimen, es matar a una criaturita que ya empezó la vida de esa criaturita”.

Morena pretende legalizar aborto hasta los nueve meses en la CDMX

En días pasados, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local para despenalizar por completo el delito de aborto.

La diputada Yuriri Ayala, explicó que la iniciativa con proyecto de decreto propone reformar el tercer párrafo del artículo 76, la fracción VII y adicionar una fracción VIII al artículo 130 del mencionado Código. Además de derogar el Capítulo V, Título Primero, Libro Segundo, en materia de despenalización del aborto.

Aborto aumenta riesgos médicos y psicológicos en la madre

La doctora Rosario Laris explicó que la tasa de mortalidad por aborto en el cuarto mes de embarazo es 2300% más alta. Mientras que en el quinto mes se dispara a un 3600%. Estas cifras, explicó, son desconocidas para la mayoría de las personas y se ocultan en el debate público.

En ese sentido, aseguró que las repercusiones en la salud de las mujeres que se someten a un aborto son graves.

“Un 80% de las mujeres experimentan un mayor riesgo de depresión y ansiedad. Además, se incrementa en un 60% la necesidad de tratamiento psiquiátrico y en un 140% el consumo de alcohol, tabaco y drogas” Rosario Laris

Además, señaló que lo más preocupante es el aumento del 500% en la tasa de suicidios tras un aborto. Según explicó la experta, esta es una consecuencia poco abordada en la discusión pública.

Por otra parte, afirmó que la legislación ignora completamente el sufrimiento del no nacido durante el aborto.

“Está científicamente comprobado que desde ese momento el bebé siente dolor, sin embargo, las legisladoras quieren legalizar la posibilidad de descuartizarlos y decapitarlos sin anestesia”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp, la mejor información a tu celular

JAHA