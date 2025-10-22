Como el gas se vuelve riesgo real en la CDMX

Ciudad de México.- En la CDMX, la rutina de cocinar o calentar agua con gas se ve marcada por cifras preocupantes: entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de octubre de 2025, se registraron 77 explosiones por gas LP en viviendas, negocios y puestos semifijos.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCB) advierte que muchas de esas tragedias se pueden evitar con medidas simples y mantenimiento adecuado.

El HCB ha identificado que las causas más frecuentes de los accidentes son conexiones defectuosas o mangueras no certificadas, además de tanques deteriorados o que se llenan

Este año se atendieron 188 flamazos en viviendas, 27 en negocios establecidos y 3 en comercio informal en vía pública.

Durante una demostración en la estación Comandante Enrique Padilla Lupercio, en la alcaldía Benito Juárez, se explicó que cada litro de gas LP líquido se puede expandir a 200 litros de gas en estado vapor, una mezcla altamente explosiva.

Desde noviembre de 2024 el HCB lanzó el programa Bomberos en Casa para capacitar a las familias en revisión de instalaciones.

El gas LP es un combustible de uso cotidiano en casi todas las casas de la capital, pero “se ha vuelto tan cotidiano que a veces olvidamos que es un material peligroso”, advirtió el segundo superintendente Édgar Enrique Rosas Vázquez, director operativo 2 del HCB.

Cuando una fuga no se detecta, puede desencadenar una explosión repentina que daña vidas y patrimonios.

Por eso, los bomberos exhortan a dar importancia revisar instalaciones, conectar equipos certificados y no usar mangueras de plástico improvisadas.

Por otro lado, la legislatura local ya impulsa revisar las leyes de distribución y transporte de gas LP.

Estas acciones no solo buscan sancionar fallas, sino proteger familias, negocios y puestos informales que también emplean este combustible para subsistir.

El HCB y las autoridades capitalinas ofrecen acciones concretas:

A través del programa “Bomberos en Casa” las familias pueden solicitar una inspección gratuita de gas y electricidad.

Se recomienda usar únicamente mangueras certificadas, reguladores con conexiones de bronce o latón, y tanques con menos de 10 años de uso que no estén llenados al 100%.

A nivel normativo, la aprobación de las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 busca regular transporte y distribución de gas LP para reducir riesgos.

ARH