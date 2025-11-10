¿Cómo proteger a las mascotas del frío en la CDMX?

Ciudad de México.— La temporada de frío llegó a la Ciudad de México, lo que puede causar estragos en la salud de personas y claro, en las mascotas.
Por ello, el Gobierno capitalino emitió recomendaciones para cuidar a las mascotas durante la temporada invernal, ante el descenso de temperaturas que afecta a gran parte del país.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difundió una campaña orientada a proteger la salud y el bienestar de perros y gatos que habitan en hogares capitalinos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el invierno 2025 se caracterizó por frentes fríos más intensos y frecuentes en el centro del país.
Estas condiciones incrementaron el riesgo de enfermedades respiratorias tanto en personas como en animales de compañía.
Cuidar el refugio y el descanso de las mascotas
La SSC recomendó revisar que el espacio donde duermen las mascotas esté adaptado al clima.
El refugio debe ser impermeable, estar aislado del viento y contar con cobijas suficientes para conservar el calor.
Un sitio seco y sin corrientes de aire puede reducir significativamente los casos de hipotermia o bronquitis, explicó la dependencia.
Además, pidió a la ciudadanía mantener el área limpia y libre de humedad para evitar la proliferación de hongos y bacterias.
El pelaje como protección natural
La dependencia enfatizó la importancia de no cortar el pelo de perros y gatos en exceso durante el invierno. El pelaje actúa como una barrera natural contra el frío y ayuda a mantener estable la temperatura corporal.
“Si es posible, déjalo crecer un poco más en el invierno”, señaló la SSC en un comunicado oficial. El organismo aclaró que un corte demasiado corto puede exponer a las mascotas a cambios bruscos de temperatura y afectar su salud.
Revisar las patas y la alimentación
Las autoridades también recomendaron vigilar las almohadillas de los animales, especialmente si caminan sobre superficies frías o húmedas. Se sugiere revisar con frecuencia que no existan heridas o quemaduras.
En caso de lesiones, se aconseja acudir con un veterinario de confianza para evitar infecciones.
Respecto a la alimentación, la SSC indicó que algunas mascotas pueden requerir ajustes nutricionales durante el invierno. “Consulta al veterinario para adecuar la dieta de tu mascota”, sugirió la dependencia. Un metabolismo más activo permite conservar mejor la energía y la temperatura corporal.
Promover una cultura de bienestar animal
La campaña de la SSC, difundida a través de redes sociales y medios locales, busca crear conciencia sobre la responsabilidad compartida en el cuidado animal.
Las autoridades recordaron que los perros y gatos también pueden sufrir hipotermia, por lo que necesitan mayor resguardo y atención durante los meses fríos.
La Agencia de Atención Animal de la CDMX (AGATAN) respaldó las recomendaciones y recordó que los animales domésticos son parte de la familia. Cuidarlos en invierno implica brindarles alimento adecuado, refugio seguro y atención veterinaria oportuna.
Con el lema “Abrígalos como se merecen”, el Gobierno capitalino reiteró su llamado a la ciudadanía para proteger a sus mascotas.
Según la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la capital alberga más de un millón de animales de compañía, lo que convierte estas acciones preventivas en un esfuerzo prioritario para la salud pública y el bienestar animal.
Alertan por fraudes digitales en el Buen Fin: Protege a tu familia
Ciudad de México.- El Buen Fin es una de las temporadas más esperadas por los consumidores, quienes se preparan para aprovechar las ofertas y descuentos. Sin embargo, este evento también ha sido aprovechado por ciberdelincuentes para cometer fraudes digitales.
Ante el aumento de estafas en línea, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (de la Ciudad de México (SSPC CDMX) emitió una alerta para proteger a los compradores y sus familias durante esta temporada que será del 13 al 17 de noviembre.
De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes buscan aprovechar el volumen de transacciones digitales del Buen Fin para llevar a cabo su ataque.
Esto incluye el robo de datos personales, contraseñas y el acceso a cuentas bancarias a través de métodos como el phishing, sitios web falsos y enlaces maliciosos.
Las víctimas, muchas veces, caen en la trampa por confiar en ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.
Cómo proteger a tu familia de los fraudes.
Es fundamental que los consumidores estén bien informados y tomen las medidas necesarias para protegerse a sí mismos y a sus familias de los fraudes digitales. La Policía Cibernética recomienda seguir estos pasos:
Revisa siempre la URL: Asegúrate de que el sitio web sea legítimo. Verifica que tenga el candado de seguridad (https://) en la barra de direcciones.
Desconfía de los enlaces sospechosos: No hagas clic en links que lleguen por mensajes de texto o correo electrónico, especialmente si provienen de números o direcciones desconocidas.
Opta por pagos seguros: Es recomendable usar tarjetas digitales o plataformas de pago conocidas que ofrezcan protección contra fraudes. Evita transferencias directas de dinero sin verificar la autenticidad de la tienda.
Mantén actualizado tu software: Asegúrate de que tu dispositivo tenga las últimas actualizaciones de seguridad, así como un antivirus confiable.
No caigas en ofertas demasiado buenas: Si algo suena demasiado barato en productos que por lo general tienen un costo mayor, probablemente sea una trampa. Investiga bien antes de comprar.
Protege tus datos personales: Nunca compartas información bancaria o de tarjetas a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas. Los estafadores suelen usar estos métodos para robar datos.
Activa la verificación en dos pasos: Refuerza la seguridad de tus cuentas en redes sociales y aplicaciones de compra con autenticación adicional.
Alertas cibernéticas Buen Fin 2025
Por qué es crucial proteger a tu familia de acuerdo con la SSPCDMX
Las autoridades señalaron que la seguridad digital no solo implica cuidar tus finanzas, sino también proteger la información personal de todos los miembros de la familia, incluidos los niños.
Por ello advierten que los fraudes pueden comprometer tu identidad y la de tus seres queridos, lo que puede generar consecuencias graves.
Un guardia privado asesinado y un sector a la deriva
Un gremio de alto riesgo, en el olvido
Ciudad de México.— El pasado 3 de noviembre un guardia de seguridad privada resultó muerto tras un asalto en una tienda de la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país.
El joven de 16 años detenido fue vinculado a proceso, informó el periodista Carlos Jiménez. Este incidente subraya la vulnerabilidad en el entorno laboral de quienes prestan servicios de seguridad privada.
Ese hecho pone en relieve los riesgos que enfrentan los trabajadores al intervenir en incidentes delictivos.
En el caso citado, el guardia acudió a un hurto en curso y recibió un disparo en la nuca. La agresión se desarrolló en vía pública, lo cual plantea preguntas sobre la protección legal, capacitación y equipamiento que reciben los vigilantes privados.
Crecimiento masivo del sector y condiciones laborales
El empleo en la seguridad privada creció un 37 % en la última década en México, según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
La expansión del sector no implicó automáticamente mejoras proporcionales en las condiciones laborales. Por ejemplo, Data México reportó que un alto porcentaje de vigilantes trabaja en la informalidad, con salarios bajos y jornadas extensas.
Según la plataforma Data México, los vigilantes y guardias en establecimientos percibieron un salario promedio de aproximadamente $6 mil 880 MXN mensuales para hombres y $5 mil 560 MXN para mujeres durante el primer trimestre de 2025.
Estos datos contrastan con el nivel de exigencia y riesgo a los que están sometidos.
Reglamento legal y vacíos en la protección institucional
La Ley Federal de Seguridad Privada regula la prestación de estos servicios a nivel federal.
Sin embargo, académicos han señalado que la regulación presenta Fragmentaciones federales y estatales que complican la supervisión.
Además, se estimó que cerca del 80 % de las empresas del sector incumple la normativa en materia laboral y de equipamiento.
Exposición al riesgo y falta de protección
El trabajo de los guardias de seguridad privada implica exposición a situaciones peligrosas: robos, asaltos, agresiones armadas, como ocurrió en el caso de la tienda de la Cuauhtémoc.
Los informes señalan que los vigilantes en México afrontan jornadas excesivas y cobertura irregular de sus derechos laborales.
En particular, los datos sobre jornadas laborales en México muestran que uno de cada cuatro trabajadores trabaja más de 48 horas semanales.
La combinación de salario bajo, altas exigencias de riesgo y debilidad regulatoria coloca a los guardias en una situación de vulnerabilidad laboral notable.
Aspectos clave y desafíos para el sector
- Capacitación y profesionalización: Pese al crecimiento del sector, se requiere mayor formación especializada y protocolos claros para proteger al personal.
- Condiciones laborales dignas: Los salarios y la formalidad aún presentan rezagos importantes.
- Equipamiento y apoyo legal: La exposición a agresiones exige que las empresas garanticen protección, seguros y respaldo en caso de conflicto.
- Regulación efectiva: Es necesario fortalecer la supervisión de las empresas de seguridad privada, su cumplimiento de la ley y sancionar incumplimientos.
- Reconocimiento del riesgo: Incidentes como el ocurrido en la CDMX deberían impulsar revisión de protocolos de actuación en asaltos y otros eventos de violencia.
Sisley Fernanda y el calvario de del acoso escolar en México
Ciudad de México.— El acoso escolar en México continúa como una de las principales preocupaciones educativas y sociales.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los reportes de violencia escolar aumentaron durante 2024 y 2025, especialmente en planteles de nivel medio superior.
Según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), al menos uno de cada tres alumnos ha sufrido algún tipo de agresión en su entorno educativo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que el acoso escolar afecta la salud física y emocional de millones de estudiantes en el mundo.
En su informe 2024 sobre bienestar infantil, el organismo destacó que el maltrato entre compañeros es una de las principales causas de ausentismo y bajo rendimiento escolar.
El caso de Sisley Fernanda evidenció la falta de respuesta institucional
El 1 de octubre, una estudiante del CETis 56, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue golpeada por una compañera tras meses de acoso escolar. La víctima, identificada como Sisley Fernanda, terminó hospitalizada con un esguince cervical traumático y crisis epilépticas posteriores al ataque.
Sus padres denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México después de que las autoridades escolares se negaron a intervenir, argumentando que la agresión ocurrió fuera del plantel.
El acoso comenzó al inicio del ciclo escolar. La joven fue insultada por su físico y por repetir el año.
El día del ataque, una compañera la persiguió junto con otros alumnos y la agredió físicamente mientras la grababan. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron indignación pública.
Las consecuencias del acoso escolar
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las víctimas de acoso escolar pueden desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalaron que los efectos pueden prolongarse hasta la vida adulta, afectando la autoestima y el desempeño académico.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) documentó que el acoso escolar también puede detonar conductas de riesgo y abandono escolar. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2023) reportó un incremento en casos de estrés crónico y somatización entre adolescentes que enfrentaron violencia física o verbal en el entorno escolar.
Acciones de prevención y respuesta
La SEP impulsó el “Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia Escolar”. Este obliga a directivos y docentes a reportar cualquier agresión.
Sin embargo, especialistas en educación reconocieron que la aplicación del protocolo aún enfrenta desafíos, especialmente en planteles con escaso personal de apoyo psicológico.
Organizaciones civiles, como “Bullying Sin Fronteras”, propusieron reforzar la capacitación docente en gestión emocional y establecer mecanismos de denuncia anónimos dentro de los planteles.
También recomendaron promover actividades deportivas y artísticas que fortalezcan la empatía y el trabajo en equipo entre los estudiantes.
Un llamado a fortalecer la cultura del respeto
Casos como el de Sisley Fernanda reflejan los vacíos en la atención institucional y la urgencia de reforzar la cultura de respeto en las aulas.
Los especialistas coincidieron en que el acompañamiento familiar, la intervención temprana y la coordinación entre escuela y autoridades judiciales resultan determinantes para reducir los casos de violencia escolar en el país.
¿Cómo proteger la salud ante los fríos en la CDMX?
Hay que prevenir enfermedades
Ciudad de México.— En la capital mexicana, la temporada de frentes fríos se extiende tradicionalmente de septiembre a mayo, etapa en la que hay que extremar precauciones.
Para la temporada 2025-2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó entre 51 y 56 sistemas frontales en territorio nacional.
El pronóstico indicó que el primer frente frío ingresó a México a mediados de septiembre, con descenso de temperaturas y rachas de viento.
El descenso térmico afecta especialmente a personas mayores, niños y quienes viven en vivienda con poca ventilación o calefacción.
En una ciudad de altitud elevada como la capital, el enfriamiento matutino puede ser más severo. Por ejemplo, el frente frío número 28 condujo a mínimas cercanas a 10 °C en febrero de 2025 en la capital.
Recomendaciones para cuidar la salud
La salud corporal exige medidas prácticas ante el descenso de las temperaturas. Las instituciones de salud pública recomiendan vestirse con varias capas de ropa ligera, evitar exposición prolongada al frío y ventilar espacios cerrados.
Además, se aconsejó mantener hidratación adecuada y prestar atención a síntomas de enfermedades respiratorias.
Primero, se sugirió abrigo adecuado. Las mañanas y noches más frías demandaron gorros, bufandas y calcetines para reducir la pérdida de calor corporal. Segundo, es prudente revisar la calefacción o el uso de estufas seguros y bien ventilados, ya que la inhalación de monóxido de carbono puede provocar daños graves.
Tercero, se instó a limitar el consumo de bebidas muy frías o alcohol antes de dormir, pues pueden interferir con la regulación térmica del cuerpo durante la noche. Cuarto, se recomienda favorecer ventilación moderada en el hogar para prevenir acumulación de humedad y hongos, que aumentan el riesgo de infecciones respiratorias.
Qué hacer en la Ciudad de México ante un frente frío
Cuando un frente frío se aproxima, las autoridades meteorológicas divulgan alertas sobre temperaturas bajas, viento y posible lluvia ligera. Para la capital, ese aviso implica prepararse desde la noche anterior. Por ello,
En el transporte público y espacios abiertos, se sugirió llevar un abrigo adicional y evitar quedarse en paradas demasiado tiempo. En casa, se deben proteger ventanas con burletes o cortinas gruesas para reducir la exposición al frío durante el descanso.
La población también debe atender síntomas como escalofríos persistentes, dificultad para respirar, fatiga inusual o coloración azulada de extremidades. De presentarse, se debe acudir a centros de salud públicos o privados.
Oportunidad para favorecer la salud a largo plazo
Aunque es común que la mente piense en abrigo y cómo evitar resfriados, el primer paso consistió en reconocer que el frío puede agravar enfermedades crónicas como asma, bronquitis o insuficiencia cardíaca.
Por eso, los servicios de salud recomendaron acompañamiento médico para quienes ya viven con tales condiciones.
Además, al prepararse para la temporada de frentes fríos, la ciudadanía debe priorizar la prevención.
Al adoptar hábitos de abrigo seguro, ventilación apropiada y atención oportuna a síntomas, contribuyó a disminuir la carga de enfermedades en hospitales y clínicas.
