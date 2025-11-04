¿Cómo proteger la salud ante los fríos en la CDMX?

Ciudad de México.— En la capital mexicana, la temporada de frentes fríos se extiende tradicionalmente de septiembre a mayo, etapa en la que hay que extremar precauciones.

Para la temporada 2025-2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó entre 51 y 56 sistemas frontales en territorio nacional.

El pronóstico indicó que el primer frente frío ingresó a México a mediados de septiembre, con descenso de temperaturas y rachas de viento.

El descenso térmico afecta especialmente a personas mayores, niños y quienes viven en vivienda con poca ventilación o calefacción.

En una ciudad de altitud elevada como la capital, el enfriamiento matutino puede ser más severo. Por ejemplo, el frente frío número 28 condujo a mínimas cercanas a 10 °C en febrero de 2025 en la capital.

Recomendaciones para cuidar la salud

La salud corporal exige medidas prácticas ante el descenso de las temperaturas. Las instituciones de salud pública recomiendan vestirse con varias capas de ropa ligera, evitar exposición prolongada al frío y ventilar espacios cerrados.

Además, se aconsejó mantener hidratación adecuada y prestar atención a síntomas de enfermedades respiratorias.

Primero, se sugirió abrigo adecuado. Las mañanas y noches más frías demandaron gorros, bufandas y calcetines para reducir la pérdida de calor corporal. Segundo, es prudente revisar la calefacción o el uso de estufas seguros y bien ventilados, ya que la inhalación de monóxido de carbono puede provocar daños graves.

Tercero, se instó a limitar el consumo de bebidas muy frías o alcohol antes de dormir, pues pueden interferir con la regulación térmica del cuerpo durante la noche. Cuarto, se recomienda favorecer ventilación moderada en el hogar para prevenir acumulación de humedad y hongos, que aumentan el riesgo de infecciones respiratorias.

Qué hacer en la Ciudad de México ante un frente frío

Cuando un frente frío se aproxima, las autoridades meteorológicas divulgan alertas sobre temperaturas bajas, viento y posible lluvia ligera. Para la capital, ese aviso implica prepararse desde la noche anterior. Por ello,

En el transporte público y espacios abiertos, se sugirió llevar un abrigo adicional y evitar quedarse en paradas demasiado tiempo. En casa, se deben proteger ventanas con burletes o cortinas gruesas para reducir la exposición al frío durante el descanso.

La población también debe atender síntomas como escalofríos persistentes, dificultad para respirar, fatiga inusual o coloración azulada de extremidades. De presentarse, se debe acudir a centros de salud públicos o privados.

Oportunidad para favorecer la salud a largo plazo

Aunque es común que la mente piense en abrigo y cómo evitar resfriados, el primer paso consistió en reconocer que el frío puede agravar enfermedades crónicas como asma, bronquitis o insuficiencia cardíaca.

Por eso, los servicios de salud recomendaron acompañamiento médico para quienes ya viven con tales condiciones.

Además, al prepararse para la temporada de frentes fríos, la ciudadanía debe priorizar la prevención.

Al adoptar hábitos de abrigo seguro, ventilación apropiada y atención oportuna a síntomas, contribuyó a disminuir la carga de enfermedades en hospitales y clínicas.

JAHA