¿Cómo proteger la salud ante los fríos en la CDMX?

Ciudad de México.— En la capital mexicana, la temporada de frentes fríos se extiende tradicionalmente de septiembre a mayo, etapa en la que hay que extremar precauciones.
Para la temporada 2025-2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó entre 51 y 56 sistemas frontales en territorio nacional.
El pronóstico indicó que el primer frente frío ingresó a México a mediados de septiembre, con descenso de temperaturas y rachas de viento.
El descenso térmico afecta especialmente a personas mayores, niños y quienes viven en vivienda con poca ventilación o calefacción.
En una ciudad de altitud elevada como la capital, el enfriamiento matutino puede ser más severo. Por ejemplo, el frente frío número 28 condujo a mínimas cercanas a 10 °C en febrero de 2025 en la capital.
Recomendaciones para cuidar la salud
La salud corporal exige medidas prácticas ante el descenso de las temperaturas. Las instituciones de salud pública recomiendan vestirse con varias capas de ropa ligera, evitar exposición prolongada al frío y ventilar espacios cerrados.
Además, se aconsejó mantener hidratación adecuada y prestar atención a síntomas de enfermedades respiratorias.
Primero, se sugirió abrigo adecuado. Las mañanas y noches más frías demandaron gorros, bufandas y calcetines para reducir la pérdida de calor corporal. Segundo, es prudente revisar la calefacción o el uso de estufas seguros y bien ventilados, ya que la inhalación de monóxido de carbono puede provocar daños graves.
Tercero, se instó a limitar el consumo de bebidas muy frías o alcohol antes de dormir, pues pueden interferir con la regulación térmica del cuerpo durante la noche. Cuarto, se recomienda favorecer ventilación moderada en el hogar para prevenir acumulación de humedad y hongos, que aumentan el riesgo de infecciones respiratorias.
Qué hacer en la Ciudad de México ante un frente frío
Cuando un frente frío se aproxima, las autoridades meteorológicas divulgan alertas sobre temperaturas bajas, viento y posible lluvia ligera. Para la capital, ese aviso implica prepararse desde la noche anterior. Por ello,
En el transporte público y espacios abiertos, se sugirió llevar un abrigo adicional y evitar quedarse en paradas demasiado tiempo. En casa, se deben proteger ventanas con burletes o cortinas gruesas para reducir la exposición al frío durante el descanso.
La población también debe atender síntomas como escalofríos persistentes, dificultad para respirar, fatiga inusual o coloración azulada de extremidades. De presentarse, se debe acudir a centros de salud públicos o privados.
Oportunidad para favorecer la salud a largo plazo
Aunque es común que la mente piense en abrigo y cómo evitar resfriados, el primer paso consistió en reconocer que el frío puede agravar enfermedades crónicas como asma, bronquitis o insuficiencia cardíaca.
Por eso, los servicios de salud recomendaron acompañamiento médico para quienes ya viven con tales condiciones.
Además, al prepararse para la temporada de frentes fríos, la ciudadanía debe priorizar la prevención.
Al adoptar hábitos de abrigo seguro, ventilación apropiada y atención oportuna a síntomas, contribuyó a disminuir la carga de enfermedades en hospitales y clínicas.
En el sur de la CDMX, la movilidad es una odisea
Piden seguridad y humanidad en el transporte
Ciudad de México.— Diana Sánchez, vecina de la alcaldía Tlalpan, al sur de la ciudad, usa habitualmente el transporte público para trasladarse a hospitales y centros de salud. En promedio, gasta 40 pesos por viaje redondo y tarda más de una hora en cada trayecto.
Relató a Siete24.mx que, aunque su casa está cerca del Hospital Ajusco Medio, no existe un transporte directo. “Tengo que bajar hasta Insurgentes y volver a subir por la carretera Picacho-Ajusco”, explicó.
Esta ruta, contó, implica transbordos y esperas prolongadas debido a la falta de camiones.
Según dijo, el servicio es deficiente y peligroso. “Las unidades están muy desgastadas, los choferes no usan uniforme y van con el volumen de la música muy alto”, afirmó. Recordó que un accidente reciente la dejó con miedo de volver a usar esa ruta.
La usuaria subrayó que en zonas como Miguel Hidalgo y los pueblos de Tlalpan, el transporte escaseó después de las nueve de la noche. “Si no sales antes, te quedas sin camión”, dijo.
Además, señaló que la inseguridad aumentó en tramos como Periférico y Picacho-Ajusco, donde vecinos reportaron asaltos constantes en la página Tlalpan Vecinos.
Movilidad desigual en el sur de la Ciudad de México
El transporte público masivo muestra una desigualdad territorial que afecta al sur de la capital mexicana. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac concentraron las mayores carencias de conectividad.
En Tlalpan, dos líneas de Metrobús cubren principalmente la zona norte y media. Sin embargo, los pueblos del Ajusco y sus colonias altas continúan sin cobertura ni acceso a transporte masivo.
En Xochimilco, el sistema de transporte se basó en rutas concesionadas que no siempre garantizaron frecuencias regulares ni vehículos seguros. Aunque el Tren Ligero ofreció conexión con el centro, su alcance fue limitado y no cubrió la mayor parte de las colonias.
Milpa Alta, la alcaldía más alejada del centro, depende casi exclusivamente de rutas concesionadas y autobuses suburbanos. Según datos del Plan de Movilidad Integrada 2023-2029 de Semovi, el 85% de sus viajes se realizó en transporte colectivo concesionado, sin acceso a metro o metrobús.
Tláhuac cuenta con la Línea 12 del Metro, pero los usuarios reportaron insuficiencia de unidades de apoyo y saturación en horas pico. La línea también registró cierres parciales recurrentes por mantenimiento, lo que afectó a miles de trabajadores.
Organizaciones como México Evalúa y El Poder del Consumidor coincidieron en que el sur capitalino requiere inversión prioritaria en transporte masivo para reducir desigualdades.
Ambas instancias recomendaron fortalecer rutas seguras hacia hospitales, escuelas y centros laborales, especialmente en Tlalpan y Xochimilco.
El aumento al pasaje busca mejorar el servicio, según autoridades
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, explicó que el incremento de 1.50 pesos aplicó únicamente al transporte público concesionado: microbuses, camiones y vagonetas.
Aclaró que servicios como el Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y Tren Ligero mantuvieron sus tarifas sin cambio. “Los ciudadanos tendrán distintas alternativas de transporte, como siempre”, declaró.
Cravioto reconoció que el aumento no garantizaría una renovación inmediata de unidades. “Los usuarios no verán mejoras de corto plazo, pero exigimos respeto y capacitación a los conductores”, puntualizó.
La medida, presentada junto con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, y el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, busca equilibrar los costos de operación sin afectar en exceso el bolsillo ciudadano.
Requisitos y sanciones para mejorar la seguridad del transporte público
Las autoridades capitalinas establecieron nuevas reglas para los operadores del transporte concesionado. Entre ellas, portar licencia tipo C vigente, usar uniforme blanco y oscuro, y evitar el uso del celular mientras conducen.
También deberán respetar los límites de velocidad, abstenerse de invadir carriles exclusivos y mantener limpias las unidades. Cada vehículo deberá exhibir la tarifa oficial vigente para prevenir abusos.
La Secretaría de Movilidad anunció que los operativos de supervisión se intensificarán en vialidades como la carretera Picacho-Ajusco y la zona de Periférico Sur.
Las denuncias por abusos o incumplimientos podrán realizarse mediante la aplicación App CDMX y los canales oficiales.
En tanto, usuarios como Diana Sánchez insistieron en que la ciudad necesita transporte digno y accesible. “En el sur, la gente se traslada por necesidad, no por gusto. Merecemos un servicio seguro y humano”, expresó.
El Metro capitalino va contra el suicidio
Salvar vidas es una prioridad
Ciudad de México.— El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reforzó sus acciones de prevención del suicidio mediante un convenio con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México.
El acuerdo estableció la instalación de nuevos CuenCos de las Emociones, espacios donde especialistas ofrecen orientación psicológica gratuita a usuarios con crisis emocionales o ideación suicida.
El convenio formó parte del programa Salvemos Vidas, una iniciativa creada en 2016 que ha brindado contención emocional a más de 840 personas desde su inicio, según datos del STC.
Durante 2025, 74 usuarios recibieron atención directa por parte del personal especializado en salud mental del Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Espacios para la salud mental dentro del Metro
La directora del IAPA, Amaya Ordorika Imaz, explicó que este convenio representó “un pacto por la vida y un puente entre instituciones y ciudadanía”.
Subrayó la importancia de atender la salud mental en los espacios cotidianos, como el transporte público, donde millones de personas conviven diariamente.
El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, destacó que comprender la problemática emocional de los usuarios se volvió una prioridad.
Reconoció las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, orientadas a fortalecer un entorno emocional sano dentro de la red.
Rubalcava informó que más de 3 mil elementos policiales adscritos al Metro recibieron capacitación para el primer acercamiento a personas con ideación suicida o crisis emocionales. Lo anterior, ha permitido prevenir tragedias y ofrecer ayuda oportuna.
CuenCos de las Emociones y atención itinerante
El convenio incluyó la creación de cinco nuevos CuenCos de las Emociones, además del módulo permanente en la estación Juárez (Línea 3) y el ya existente en Constitución de 1917 (Línea 8).
Estos espacios son atendidos por psicólogos del IAPA que ofrecen orientación, escucha activa y derivación a servicios especializados.
De manera complementaria, los módulos itinerantes del programa Salvemos Vidas recorren las 12 líneas del Metro para acercar los servicios de apoyo emocional a más usuarios.
La subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño, destacó la coordinación entre el Metro y la SSC en estas acciones conjuntas.
Trabajadores salvan una vida en la Línea 12
Gracias a estas estrategias, el personal del Metro ha podido intervenir ante situaciones de emergencia emocional, como intentos de suicidio en estaciones elevadas.
En diversos episodios, la Policía Auxiliar y los servicios del Metro aplicaron protocolos de rescate y contención, evitando desenlaces fatales.
Uno de los casos recientes ocurrió en la Línea 12. Ahí, elementos de seguridad lograron salvar a un joven que subió a una cornisa del tramo elevado.
Los oficiales aplicaron los protocolos de diálogo, aseguraron la zona y trasladaron al hombre a un área segura para recibir atención psicológica.
El director del Metro reconoció la labor de los rescatistas. En sus redes sociales, subrayó que la prioridad del organismo es “proteger la vida y la salud emocional de cada usuario”.
Abuelitos conquistan el Metro de la CDMX con su baile y recuerdan que el amor no tiene edad
Una pareja de adultos mayores se viraliza en TikTok
Ciudad de México.- un video grabado en el andén del Metro Zapata se ha vuelto viral por mostrar algo poco común: una pareja de abuelitos que, sin importar la prisa ni las miradas, decidió bailar mientras esperaba el tren.
La escena registrada por un usuario de TikTok ha conmovido a miles de internautas que encontraron en ellos una bocanada de alegría en medio del caos cotidiano.
El video, grabado el lunes 28 de octubre de 2025, muestra a los dos adultos mayores tomados de la mano, sonriendo, girando lentamente y disfrutando del momento al ritmo de la música ambiental del andén.
Un baile que detuvo el tiempo en el Metro
El video fue publicado en la cuenta de TikTok @ciudadmexico24, y en pocas horas superó las 84 mil reproducciones y más de 2 mil 800 comentarios.
En las imágenes, la pareja se mueve con complicidad y ternura, provocando aplausos entre los pasajeros que los observan.
Uno de los comentarios más compartidos en la red social resume el sentimiento general.
“Nos dieron esperanza, nos dieron amor y nos dieron una lección de vida”.
“Ese video es un recordatorio de que la vida se baila, no se espera”, comentó otro usuario.
Otros internautas celebraron que, en una ciudad marcada por el estrés, aún haya espacio para la ternura y la alegría espontánea.
Amor y vitalidad en el andén de Zapata
De acuerdo con el video, la escena fue captada en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde la pareja aguardaba la llegada del convoy.
“Verlos bailar fue un respiro para todos los que estábamos ahí. Se reían, se miraban con cariño, fue imposible no sonreír”, relató un testigo en la publicación.
Para muchos usuarios, este tipo de gestos recuerdan que la felicidad no depende del lugar, sino de la actitud.
“Inspirador resulta ver a personas mayores disfrutar su vida”, se lee en otro comentario viral compartido por la cuenta @MetroCDMXFans.
El Metro, un escenario inesperado para el amor
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que los adultos mayores pueden viajar gratis, incluso sin credencial del INAPAM, mediante un pase especial disponible en taquillas, medida vigente desde 2024 que busca facilitar la movilidad de este sector.
El futuro laboral es incierto para jóvenes capitalinos
CDMX.- En la capital, ocho de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años que trabajan lo hacen sin seguridad social o con ingresos insuficientes.
Así lo advierte el estudio ¿Qué pasa con las juventudes y el trabajo?, elaborado por el Observatorio de la Ciudad de México con base en cifras del Inegi y el Coneval.
El dato también revela una oportunidad: la necesidad urgente de construir empleos dignos que reconozcan el potencial de las nuevas generaciones.
El informe señala que, de los dos millones de jóvenes en ese rango de edad, la mitad tiene empleo.
De ellos, 45 % gana hasta un salario mínimo y apenas 1 % recibe cinco o más.
Además, el 22 % labora en comercio; otro 22 % en restaurantes y hospedaje, mientras que 18 % presta servicios profesionales o financieros.
Estudio Completo: https://goynmexico.org/wp-content/uploads/2025/10/Que-pasa-con-las-juventudes-y-el-trabajo.pdf
Así mismo, cuatro de cada diez lo hacen en micro o pequeñas empresas, donde la inestabilidad y la falta de prestaciones son comunes.
De acuerdo con las cifras oficiales, más de 116 000 jóvenes realizan trabajos de cuidado sin remuneración; el 77 % son mujeres.
A la par, 259 000 se encuentran fuera de la escuela, el empleo o la capacitación; de ellos, 192 000 no tienen estudios universitarios.
El Observatorio advierte que esta situación se ha “normalizado” y que tener una población joven amplia no garantiza inclusión ni movilidad social si no existen trayectorias educativas y laborales dignas.
Brechas que persisten.
Por su parte, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman la tendencia: en septiembre de 2025, el 32.6 % de las personas desempleadas tenía entre 15 y 24 años.
Aunque la tasa general de desocupación nacional se mantiene en 3 %, la población juvenil sigue siendo la más vulnerable.
Además, la informalidad alcanzó 54.9 %, es decir, 33.1 millones de trabajadores sin acceso a seguridad social ni prestaciones.
Cuatro de cada diez empleados ganan hasta un salario mínimo y cerca del 15 % no reporta ingresos definidos, lo que refleja un mercado laboral desigual.
Sin embargo, detrás de los números hay historias de jóvenes que siguen creando alternativas.
Colectivos en las 16 alcaldías impulsan proyectos de autogestión cultural, ambiental y educativa, respaldados por el Gobierno capitalino.
Como ejemplo en la plaza Tlaxcoaque, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó apoyos económicos a grupos que promueven talleres de carpintería con madera recuperada o caravanas científicas que visitan colonias marginadas.
El informe también advierte que los jóvenes de la Ciudad de México no solo buscan trabajo; desean sentido y oportunidades reales de crecimiento.
Frente a un entorno que los margina, muchos apuestan por la creatividad y la solidaridad comunitaria.
Esa energía es hoy uno de los motores sociales más potentes para construir un entorno más justo.
De acuerdo con el organismo, el reto está en garantizar que cada esfuerzo cuente con respaldo institucional, seguridad social y condiciones dignas.
