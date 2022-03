Confirman visita de Pietro Parolin a México; el “número dos” del Vaticano

Ciudad de México.— La alcaldesa de Cuauhtémoc en suspensión de funciones, Sandra Cuevas, aseguró que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aún no la quitado del camino.

A través de Twitter, Sandra Cuevas publicó que “esto aún no se acaba” en referencia a su vinculación a proceso por su posible participación en los delitos de abuso de autoridad, robo y discriminación en contra de dos mandos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Cuevas respondió en redes sociales a la diputada panista Mariana Gómez del Campo, quien le externó su apoyo.

Gómez del Campo escribió en Twitter “Muy buenos días a todos excepto a Claudia Sheinbaum por quitarse del camino a la mala a la alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra Cuevas. Por cierto, ya casi se cumple 1 año de la tragedia en la Línea 12 del metro con 27 fallecidos y cero detenidos. ¡Tan justa Claudia!”.

Ante ello, Sandra Cuevas, señaló “Perdón querida Mariana pero aún no me quita del camino, sigo siendo alcaldesa de Cuauhtémoc, aunque suspendida. Esto aún no se acaba”.

CONFÍA EN LA JUSTICIA

Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc en suspensión de funciones, expresó su confianza en la justicia y en las instituciones luego de su audiencia en el Reclusorio Norte.

Expresó su profundo agradecimiento a los vecinos y la gente de las diferentes alcaldías que conforman la UNACDMX que le mostraron su cariño, respaldo y solidaridad ante este tema jurídico.

ebv