Cuando el gas se vuelve riesgo real: cómo prevenir tragedias en la CDMX

Ciudad de México.- En la CDMX, la rutina de cocinar o calentar agua con gas se ve marcada por cifras preocupantes: entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de octubre de 2025, se registraron 77 explosiones por gas LP en viviendas, negocios y puestos semifijos.
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCB) advierte que muchas de esas tragedias se pueden evitar con medidas simples y mantenimiento adecuado.
El HCB ha identificado que las causas más frecuentes de los accidentes son conexiones defectuosas o mangueras no certificadas, además de tanques deteriorados o que se llenan
Este año se atendieron 188 flamazos en viviendas, 27 en negocios establecidos y 3 en comercio informal en vía pública.
Durante una demostración en la estación Comandante Enrique Padilla Lupercio, en la alcaldía Benito Juárez, se explicó que cada litro de gas LP líquido se puede expandir a 200 litros de gas en estado vapor, una mezcla altamente explosiva.
Desde noviembre de 2024 el HCB lanzó el programa Bomberos en Casa para capacitar a las familias en revisión de instalaciones.
El gas LP es un combustible de uso cotidiano en casi todas las casas de la capital, pero “se ha vuelto tan cotidiano que a veces olvidamos que es un material peligroso”, advirtió el segundo superintendente Édgar Enrique Rosas Vázquez, director operativo 2 del HCB.
Cuando una fuga no se detecta, puede desencadenar una explosión repentina que daña vidas y patrimonios.
Por eso, los bomberos exhortan a dar importancia revisar instalaciones, conectar equipos certificados y no usar mangueras de plástico improvisadas.
Por otro lado, la legislatura local ya impulsa revisar las leyes de distribución y transporte de gas LP.
Estas acciones no solo buscan sancionar fallas, sino proteger familias, negocios y puestos informales que también emplean este combustible para subsistir.
El HCB y las autoridades capitalinas ofrecen acciones concretas:
A través del programa “Bomberos en Casa” las familias pueden solicitar una inspección gratuita de gas y electricidad.
Se recomienda usar únicamente mangueras certificadas, reguladores con conexiones de bronce o latón, y tanques con menos de 10 años de uso que no estén llenados al 100%.
A nivel normativo, la aprobación de las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 busca regular transporte y distribución de gas LP para reducir riesgos.
Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que impulsará el PAN en CDMX
Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la capital
Ciudad de México.- La presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, impulsará una propuesta enfocada en apoyar a las mujeres capitalinas, particularmente a madres trabajadoras y víctimas de violencia. Como parte del relanzamiento del PAN, la líder en la capital informó que uno de los ejes centrales de esta nueva etapa será la creación de un sistema integral de cuidados que permita a las mujeres desarrollarse profesionalmente sin abandonar el cuidado de sus hijos.
Madre de tres, Luisa Gutiérrez afirmó que el PAN quiere devolver a las mujeres las oportunidades que se han perdido en los últimos años, especialmente tras la desaparición de las estancias infantiles y la reducción de políticas públicas destinadas a la familia.
“¿Qué queremos para las mujeres? Que regresen las estancias infantiles. Queremos que haya un sistema de cuidado nacional integral que permita que las mujeres que hoy trabajamos y que tenemos hijos podamos irnos a trabajar tranquilas sabiendo que nuestros pequeños están muy bien cuidados”.
La propuesta incluye un modelo de atención para la primera infancia que contemple educación temprana, alimentación, seguimiento médico y acompañamiento emocional, con enfoque en desarrollo infantil. Este esquema permitiría, dijo Gutiérrez, que las mujeres no tengan que elegir entre su vida profesional y el cuidado de sus hijos, dijo en declaraciones para Siete24.
“Hoy ya no queremos más mamás que tengan que decidir entre quedarse en su casa o verdaderamente ir a fortalecer la economía de su hogar o incluso su crecimiento profesional”.
Además de la atención a la infancia, el PAN capitalino también contempla rescatar y fortalecer los refugios para mujeres víctimas de violencia, los cuales han visto recortes o abandono institucional en los últimos años. “Queremos eso y también para aquellas mujeres que hoy lamentablemente viven violencia, rescatar todos los albergues de mujeres violentadas”, añadió.
Apoyo y prevención para mujeres en situación de violencia
La dirigente panista destacó que la protección a las mujeres no debe limitarse a la atención de emergencias, sino a un esquema preventivo y sostenido que permita evitar que las mujeres regresen a entornos de riesgo. Con ello, el PAN busca retomar políticas de acompañamiento jurídico, psicológico y comunitario que antes operaban bajo esquemas municipales o estatales.
Una propuesta que prioriza la vida familiar
El proyecto no es una medida aislada sino parte de un cambio en la línea de acción del partido. Luisa Gutiérrez sostuvo que Acción Nacional buscará reposicionarse como la fuerza política que pone en el centro a la familia y el desarrollo pleno de la mujer.
Animales de compañía, en riesgo por supersticiones
Especialmente, los de color negro
Ciudad de México. — Durante octubre y noviembre, las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre el aumento de riesgos para animales de compañía como perros y gatos.
La Policía capitalina informó que los casos de maltrato y sacrificio asociados a rituales relacionados con el Día de Muertos solían incrementarse en esta temporada.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local. La dependencia llamó a la población a mantener a los animales dentro del hogar y evitar que salgan sin supervisión.
Protección para animales de compañía y denuncia ciudadana
La SSC pidió reportar cualquier sospecha de maltrato o desaparición a los canales oficiales, incluido el número 55 5208 9898 o la Unidad de Contacto del Secretario en redes sociales. Recordó que las mascotas dependen totalmente de sus cuidadores para su seguridad y bienestar.
La autoridad enfatizó que una denuncia oportuna podía prevenir daños irreversibles. “Cuidar a los compañeros de vida es una responsabilidad compartida”, reiteraron a través de sus comunicados oficiales en Facebook y X.
Gatos negros y supersticiones históricas
La relación entre los animales de color negro y las supersticiones tiene raíces antiguas. En la época medieval, los gatos negros fueron asociados con la mala suerte y la brujería.
Según la tesis El gato en la Inquisición, citada por Novedades Tabasco, se creía que un gato negro con una mancha blanca en el pecho tenía una “marca divina”, mientras que sus dueñas podían ser consideradas sospechosas de brujería. Estas ideas se reforzaron por representaciones populares, como la serie Hechizada, donde los gatos acompañaban a las brujas.
En redes sociales, la cuenta Animalitos en Espera pidió no dar en adopción a animales negros durante Halloween y Día de Muertos. La organización explicó que cada año aumentaban los casos de gatos y perros en situación de calle, muchos, víctimas de supersticiones erróneas.
Libertad religiosa no protege maltrato animal
El Código Penal de la Ciudad de México, en sus artículos 350 Bis y 350 Ter, establece sanciones para quienes ejerzan maltrato o crueldad hacia cualquier especie animal. También castiga a quienes provoquen su muerte mediante tales actos.
Estas disposiciones coinciden con la Ley de Protección a los Animales, que prohíbe utilizar animales en prácticas rituales que comprometan su bienestar. La norma, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no vulnera la libertad religiosa, ya que su objetivo es proteger a los seres sintientes.
En una resolución de la SCJN, se determinó que las sanciones son constitucionales incluso cuando los actos ocurren durante rituales religiosos. En el estado de Jalisco, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales también castiga con prisión y multa el uso de animales en este tipo de prácticas.
El Código Penal jalisciense contempla penas de seis meses a tres años de prisión y sanciones económicas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
“El cabello crece, la empatía también”: mujeres donan su cabello a mujeres con cáncer
Para pelucas oncológicas
Ciudad de México. — Jaqueline Molina tomó una decisión sencilla, pero profundamente significativa: cortó su cabello para donarlo a mujeres que enfrentan el cáncer de mama. Lo hizo con una sonrisa, sabiendo que ese gesto llevaría consuelo a alguien desconocido.
“Mi cabello crece, pero la empatía también debe crecer”, compartió con voz emocionada. “Ojalá más mamitas se sumen a llevar alegría a quienes atraviesan momentos difíciles”.
Ese acto de solidaridad formó parte del Tapatón y Trenzatón, una jornada que reunió a decenas de personas comprometidas con apoyar a pacientes oncológicas. A través de la donación de trenzas, tapitas y mensajes de esperanza, la iniciativa buscó transformar pequeños aportes en una red de ayuda concreta.
En el evento, las participantes intercambiaron historias, abrazos y consejos sobre la importancia de la prevención. Algunas compartieron sus propias batallas o las de familiares cercanos, recabó El Universal. Para muchas, donar su cabello simbolizó cerrar un ciclo y abrir otro lleno de fortaleza.
“Una persona de mi familia sufrió cáncer de mama y perdió su cabello”, recordó Emiliano Hernández, otro de los donantes. “Me inspiró a dar algo que a ella le hubiera gustado tener en ese momento”.
Tapas y cabello, contra el cáncer de mama
Fue en ese contexto de empatía y comunidad que la alcaldía Benito Juárez realizó el Tapatón y Trenzatón, en coordinación con Banco de Tapitas A.C. y el Movimiento Rapunzel, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
El evento se llevó a cabo en el Teatro María Teresa Montoya y contó con conferencias, pláticas con especialistas y una galería fotográfica de mujeres sobrevivientes. Todas compartieron historias que reflejaron la importancia del acompañamiento, la prevención y la detección oportuna.
El alcalde Luis Mendoza reiteró su compromiso con las familias afectadas por esta enfermedad. “En la alcaldía Benito Juárez no están solos frente al cáncer de mama. Contamos con personal capacitado y apoyo de todo tipo”, expresó.
Durante el mes rosa, también se desarrolló el IV Simposio de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde especialistas subrayaron que la autoexploración y la detección temprana siguen siendo las herramientas más efectivas para salvar vidas.
Cada trenza y cada tapita reunida simbolizó más que una donación: fue un mensaje de unión y esperanza, recordando que el apoyo colectivo puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles.
Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas
Ciudad de México.- Durante los últimos siete años, la CDMX vive un cambio profundo en la forma de enfrentar el cáncer de mama. Lo que antes era un diagnóstico temido y silencioso, hoy impulsa una nueva conciencia social que salva vidas y genera esperanza.
De acuerdo con los Boletines Epidemiológicos de la Secretaría de Salud federal, entre 2018 y 2024 los casos de cáncer de mama en la capital prácticamente se duplicaron.
En 2018 se registraron mil 545 diagnósticos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a tres mil 26 casos.
Esto podría ser reto de salud pública. Por un lado, indica que más mujeres acceden a un diagnóstico. Por otro, evidencia que la detección oportuna aún enfrenta desafíos importantes.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), entre enero y julio de 2018 se realizaron 30 mil 316 mastografías, mientras que en el mismo periodo de 2024 solo se practicaron seis mil 855.
La cifra representa una reducción del 75 por ciento en estudios preventivos.
Ante esto, la subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), Alma Ortiz Pellón, considera que el reto no es solo técnico, sino también informativo.
“Sigue habiendo un subdiagnóstico del cáncer de mama. Muchos mastógrafos estaban obsoletos y algunos diagnósticos se realizan hoy con ultrasonido mamario”, explicó.
Para Ortiz Pellón, las mujeres requieren información accesible, además de un acompañamiento emocional.
Enfatizó que detectar el cáncer en etapas tempranas eleva las posibilidades de supervivencia hasta en un 90 por ciento, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En los centros de salud públicos, mujeres de todas las edades llegan cada día buscando orientación y consuelo.
La AMLCC impulsa talleres y programas comunitarios en zonas con menor cobertura sanitaria. Su objetivo es empoderar a las mujeres para reconocer signos tempranos y vencer el miedo al diagnóstico.
