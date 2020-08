Da positivo a Covid secretario de Gobierno de la CDMX

Ciudad de México.- José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Ciudad de México informó en redes sociales que dio positivo a Covid-19-

Suárez del Real que asumió el cargo hace unos días en sustitución de Rosa Icela Rodríguez, apenas hace unas horas estuvo en un evento público junto a la jefa de Gobierno.

“Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, posteó en Twitter.

Nuestro Srio de Gobierno, @JASRA1ha dio positivo a Covid-19, estuve con él el domingo. De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia. Me conecto a conferencia. https://t.co/KYt22BWohI — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 10, 2020

Suárez del Real se encuentra dentro del cuadro de personas vulnerables debido a que tiene 67 años de edad.

Por su parte la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció que determinó aislarse dos semanas debido a que estuvo en contacto con José Alfonso Suárez del Real y que al momento ella dio negativo a la prueba del Covid.

