Eduardo, el profesor que falleció en la explosión de La Concordia

Ciudad de México.— La tragedia del Puente La Concordia en Iztapalapa dejó historias de dolor que marcaron a familias enteras. Entre las víctimas se encontró Eduardo Noé García Morales, profesor de Matemáticas.

El 10 de septiembre, una pipa de gas LP volcó y explotó en la calzada Ignacio Zaragoza, cerca de los límites entre Iztapalapa y Chalco.

Protección Civil de la Ciudad de México informó que el estallido dejó un saldo de seis personas fallecidas y alrededor de 90 lesionados.

La onda expansiva alcanzó vehículos y peatones. Entre las víctimas se encontraba Eduardo Noé García, de camino a sus labores como docente en una preparatoria oficial.

La despedida de una comunidad educativa

La Escuela Preparatoria Oficial 237 lamentó la muerte del maestro. En un mensaje difundido en redes sociales, expresó condolencias a la familia del docente fallecido.

Te recomendamos leer: Alicia, la mujer que protegió a su nieta de la explosión de Iztapalapa

El profesor también impartía clases en una secundaria técnica en Santa Cruz Meyehualco, donde la noticia provocó tristeza entre estudiantes y exalumnos que lo recordaron con mensajes emotivos.

🕯️ Un moño negro y veladoras están hoy la Prepa “Quetzales” 327 en Los Reyes La Paz.



Eduardo Noé García Morales, maestro de matemáticas, murió tras la explosión de la pipa en Iztapalapa mientras se trasladaba a dar clases en la Secundaria Técnica 53.



Vía: @Lucero_Rdz_Mx… pic.twitter.com/l154XsZJ4O — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

“Fue el mejor maestro que me pudo haber tocado, siempre apasionado de su trabajo”, escribió una exalumna en un mensaje que circuló ampliamente en redes sociales.

Otros expresaron gratitud y cariño: “Siempre que nos veíamos me decía ‘¿cómo estás amigo?’, es una gran pena, no tengo palabras”, compartió un exalumno.

Eduardo Noé García Morales era maestro de Matemáticas.



Iba camino a dar clase.



La explosión en La Concordia le arrebató la vida.



Hoy lo recuerdan con velas, un moño negro y condolencias. pic.twitter.com/TZlMYNrKH7 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 11, 2025

Los mensajes de sus alumnos y colegas

En los espacios digitales, cientos de estudiantes dejaron huellas de su aprecio. Cada mensaje resaltó no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana.

“Un gran profesor y aún mejor persona, tuve la oportunidad de ser su alumno en la técnica 53”, comentó uno de los jóvenes afectados por la noticia.

El maestro Pablo Ontiveros González también compartió palabras: “Mi más sentido pésame a la apreciable familia por la pérdida del compañero Eduardo. Que en paz descanse”.

La frase “descansa en paz profe” se repitió decenas de veces, acompañada de anécdotas que subrayaban su paciencia, cercanía y apoyo a los estudiantes con problemas personales.

Una vida entregada a la enseñanza

Eduardo Noé García dedicó su vida profesional a la docencia en Matemáticas, una disciplina que enseñó con compromiso y pasión. Sus alumnos lo describieron como paciente y comprensivo.

Muchos coincidieron en que fue un profesor que no solo impartía conocimientos, sino que también brindaba escucha y consejo en momentos difíciles.

La comunidad escolar reconoció que su recuerdo permanecerá en cada alumno que aprendió con él, y en cada compañero que compartió su camino docente.

Compañeros del profesor de Matemáticas Eduardo Noé García lamentan su muerte por la explosión de ayer en el puente de La Concordia y preparan un homenaje en su honor.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/GO251RarD9 — NMás (@nmas) September 11, 2025

La explosión en La Concordia

La explosión del Puente La Concordia movilizó a más de 500 elementos de emergencia, incluyendo bomberos, Guardia Nacional y servicios médicos, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Autoridades locales confirmaron que la pipa involucrada transportaba 49 mil 500 litros de gas LP. El impacto afectó al menos 18 vehículos en la zona.

Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la capital y del Estado de México, entre ellos el Hospital General de Zona 53 del IMSS y el Hospital Magdalena de las Salinas.

JAHA