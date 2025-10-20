“El cabello crece, la empatía también”: mujeres donan su cabello a mujeres con cáncer

Ciudad de México. — Jaqueline Molina tomó una decisión sencilla, pero profundamente significativa: cortó su cabello para donarlo a mujeres que enfrentan el cáncer de mama. Lo hizo con una sonrisa, sabiendo que ese gesto llevaría consuelo a alguien desconocido.

“Mi cabello crece, pero la empatía también debe crecer”, compartió con voz emocionada. “Ojalá más mamitas se sumen a llevar alegría a quienes atraviesan momentos difíciles”.

Ese acto de solidaridad formó parte del Tapatón y Trenzatón, una jornada que reunió a decenas de personas comprometidas con apoyar a pacientes oncológicas. A través de la donación de trenzas, tapitas y mensajes de esperanza, la iniciativa buscó transformar pequeños aportes en una red de ayuda concreta.

En el evento, las participantes intercambiaron historias, abrazos y consejos sobre la importancia de la prevención. Algunas compartieron sus propias batallas o las de familiares cercanos, recabó El Universal. Para muchas, donar su cabello simbolizó cerrar un ciclo y abrir otro lleno de fortaleza.

“Una persona de mi familia sufrió cáncer de mama y perdió su cabello”, recordó Emiliano Hernández, otro de los donantes. “Me inspiró a dar algo que a ella le hubiera gustado tener en ese momento”.

Tapas y cabello, contra el cáncer de mama

Fue en ese contexto de empatía y comunidad que la alcaldía Benito Juárez realizó el Tapatón y Trenzatón, en coordinación con Banco de Tapitas A.C. y el Movimiento Rapunzel, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

El evento se llevó a cabo en el Teatro María Teresa Montoya y contó con conferencias, pláticas con especialistas y una galería fotográfica de mujeres sobrevivientes. Todas compartieron historias que reflejaron la importancia del acompañamiento, la prevención y la detección oportuna.

El alcalde Luis Mendoza reiteró su compromiso con las familias afectadas por esta enfermedad. “En la alcaldía Benito Juárez no están solos frente al cáncer de mama. Contamos con personal capacitado y apoyo de todo tipo”, expresó.

Durante el mes rosa, también se desarrolló el IV Simposio de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde especialistas subrayaron que la autoexploración y la detección temprana siguen siendo las herramientas más efectivas para salvar vidas.

Cada trenza y cada tapita reunida simbolizó más que una donación: fue un mensaje de unión y esperanza, recordando que el apoyo colectivo puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles.

