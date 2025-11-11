CDMX
El futbol se alista como agente de paz rumbo al Mundial 2026
México buscará aprovechar el mundial para impulsar la paz
Ciudad de México.— A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la capital mexicana se prepara no sólo como anfitrión, sino como una ciudad que apuesta por el futbol como agente de paz.
Las acciones del gobierno federal y de la Ciudad de México buscan convertir el evento deportivo en un impulso social que fortaleciera la convivencia y redujera la violencia.
Sin embargo, la realidad es que los jóvenes enfrentan un panorama complejo para salir del círculo de violencia que azota el país.
Te recomendamos leer: El Tri recupera sus raíces: regresa el verde y el ‘Sol Azteca’ a la playera de la Selección Mexicana
Al ser un grupo vulnerable a diversas situaciones por la falta de oportunidades, los jóvenes no ven el balompié como un deporte, sino como una herramienta para beneficiar al tejido social.
Jóvenes ven en el futbol una vía para alejarse de la violencia
Para jóvenes como Reyli Rommel Vargas Santos, de 20 años, el futbol representó una alternativa frente a entornos adversos. “El deporte te aleja de vicios y te enseña disciplina”, comentó.
Vargas recordó que su paso por las ligas formativas le enseñó valores que trascendieron la cancha. “El futbol no solo forma jugadores, también forma personas”, afirmó para Siete24.mx.
Por su parte, Diego Martínez, de 18 años y jugador del Atlético Neza, de cuarta división profesional, explicó que el futbol lo ayudó a mantenerse enfocado y rodearse de ambientes saludables. “Practicar deporte te aleja de malas amistades y te da propósito”, señaló para este mismo medio.
Ambos coincidieron en que eventos como el Mundial pueden reavivar el interés social por el deporte y crear oportunidades de desarrollo en comunidades vulnerables.
“Capitanes de paz”: CDMX aprovechará el futbol para fomentar el bienestar
Durante un encuentro con vecinos de diversas alcaldías, Clara Brugada presentó el decálogo por la paz y la iniciativa “Capitanes de paz”, un proyecto que busca reconstruir el tejido social desde las comunidades.
El evento reunió testimonios de habitantes, líderes sociales y jóvenes que ya participan en acciones de mediación y apoyo comunitario.
“Queremos que las calles sean espacios seguros, donde el diálogo sustituya a la violencia”, expresó una de las participantes durante la presentación. Las voces ciudadanas marcaron el tono de la jornada, centrada en la participación activa de la comunidad.
Según Brugada, el decálogo nació de recorridos y conversaciones en barrios donde la inseguridad afectó la convivencia. “La paz se construye entre todos, desde abajo y con justicia social”, afirmó la exalcaldesa de Iztapalapa.
El decálogo propone diez principios enfocados en la convivencia, la solidaridad y la prevención de conflictos. Cada punto busca fortalecer la responsabilidad colectiva frente a la violencia cotidiana.
Entre los ejes principales destacan el respeto mutuo, la escucha activa, la resolución pacífica de conflictos, y la participación juvenil como motor de transformación social.
De acuerdo con la información publicada por el equipo de Brugada, el decálogo se desarrolló con la colaboración de organizaciones vecinales, docentes y mediadores comunitarios.
La iniciativa se inspiró en modelos locales de cultura de paz documentados por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Por otra parte, la iniciativa “Capitanes de paz” convoca a jóvenes para convertirse en mediadores y promotores de cultura cívica en sus colonias.
Durante la presentación, varios de ellos compartieron experiencias sobre cómo impulsaron proyectos de deporte, arte y acompañamiento escolar.
El proyecto busca extender la red de capitanes a todas las alcaldías de la Ciudad de México, con apoyo de colectivos culturales y escuelas públicas.
Dicha estrategia pretende unir educación, cultura y deporte para reconstruir la convivencia y ofrecer alternativas a los jóvenes.
México promueve el deporte como política de bienestar social
Durante la presentación oficial en Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la justa deportiva debía verse como un mensaje de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sheinbaum destacó la creación del programa “El Mundialito Social”, que incluyó la construcción de canchas en todo el país para fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes.
La iniciativa buscó prolongar los beneficios del torneo más allá del evento futbolístico.
“Queremos que el deporte siga después del Mundial”, afirmó Sheinbaum. “Será una oportunidad para mostrar lo que somos: un pueblo orgulloso de sus raíces y su presente”.
Un balón que también simboliza unión
El jefe de oficina de la FIFA en México, Jürgen Mainka Ruiz, informó que los protocolos de seguridad y convivencia fueron diseñados en conjunto con el Gobierno Federal. Destacó que el Mundial 2026 sería “el evento más ambicioso en la historia del futbol”.
Más de 800 mil aficionados asistirían a los estadios mexicanos y cerca de 6 millones de personas participarían en los FIFA Fan Festivals, espacios culturales y deportivos donde se combinarían música, arte y gastronomía.
En un país que enfrenta desafíos de violencia, el impulso deportivo cobra relevancia como herramienta social. Las iniciativas gubernamentales y las historias de jóvenes futbolistas reflejaron un mismo mensaje: en México, el futbol se prepara para jugar también por la paz.
JAHA
CDMX
¿Cómo proteger a las mascotas del frío en la CDMX?
También sufren las bajas temperaturas
Ciudad de México.— La temporada de frío llegó a la Ciudad de México, lo que puede causar estragos en la salud de personas y claro, en las mascotas.
Por ello, el Gobierno capitalino emitió recomendaciones para cuidar a las mascotas durante la temporada invernal, ante el descenso de temperaturas que afecta a gran parte del país.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difundió una campaña orientada a proteger la salud y el bienestar de perros y gatos que habitan en hogares capitalinos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el invierno 2025 se caracterizó por frentes fríos más intensos y frecuentes en el centro del país.
Estas condiciones incrementaron el riesgo de enfermedades respiratorias tanto en personas como en animales de compañía.
Cuidar el refugio y el descanso de las mascotas
La SSC recomendó revisar que el espacio donde duermen las mascotas esté adaptado al clima.
El refugio debe ser impermeable, estar aislado del viento y contar con cobijas suficientes para conservar el calor.
Un sitio seco y sin corrientes de aire puede reducir significativamente los casos de hipotermia o bronquitis, explicó la dependencia.
Además, pidió a la ciudadanía mantener el área limpia y libre de humedad para evitar la proliferación de hongos y bacterias.
El pelaje como protección natural
La dependencia enfatizó la importancia de no cortar el pelo de perros y gatos en exceso durante el invierno. El pelaje actúa como una barrera natural contra el frío y ayuda a mantener estable la temperatura corporal.
“Si es posible, déjalo crecer un poco más en el invierno”, señaló la SSC en un comunicado oficial. El organismo aclaró que un corte demasiado corto puede exponer a las mascotas a cambios bruscos de temperatura y afectar su salud.
Revisar las patas y la alimentación
Las autoridades también recomendaron vigilar las almohadillas de los animales, especialmente si caminan sobre superficies frías o húmedas. Se sugiere revisar con frecuencia que no existan heridas o quemaduras.
En caso de lesiones, se aconseja acudir con un veterinario de confianza para evitar infecciones.
Más para leer: Cuando las deportaciones rompen más que familias: las mascotas se quedan sin hogar
Respecto a la alimentación, la SSC indicó que algunas mascotas pueden requerir ajustes nutricionales durante el invierno. “Consulta al veterinario para adecuar la dieta de tu mascota”, sugirió la dependencia. Un metabolismo más activo permite conservar mejor la energía y la temperatura corporal.
Promover una cultura de bienestar animal
La campaña de la SSC, difundida a través de redes sociales y medios locales, busca crear conciencia sobre la responsabilidad compartida en el cuidado animal.
Las autoridades recordaron que los perros y gatos también pueden sufrir hipotermia, por lo que necesitan mayor resguardo y atención durante los meses fríos.
La Agencia de Atención Animal de la CDMX (AGATAN) respaldó las recomendaciones y recordó que los animales domésticos son parte de la familia. Cuidarlos en invierno implica brindarles alimento adecuado, refugio seguro y atención veterinaria oportuna.
Con el lema “Abrígalos como se merecen”, el Gobierno capitalino reiteró su llamado a la ciudadanía para proteger a sus mascotas.
Según la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la capital alberga más de un millón de animales de compañía, lo que convierte estas acciones preventivas en un esfuerzo prioritario para la salud pública y el bienestar animal.
JAHA
CDMX
Alertan por fraudes digitales en el Buen Fin: Protege a tu familia
Ciudad de México.- El Buen Fin es una de las temporadas más esperadas por los consumidores, quienes se preparan para aprovechar las ofertas y descuentos. Sin embargo, este evento también ha sido aprovechado por ciberdelincuentes para cometer fraudes digitales.
Ante el aumento de estafas en línea, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (de la Ciudad de México (SSPC CDMX) emitió una alerta para proteger a los compradores y sus familias durante esta temporada que será del 13 al 17 de noviembre.
De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes buscan aprovechar el volumen de transacciones digitales del Buen Fin para llevar a cabo su ataque.
Esto incluye el robo de datos personales, contraseñas y el acceso a cuentas bancarias a través de métodos como el phishing, sitios web falsos y enlaces maliciosos.
Las víctimas, muchas veces, caen en la trampa por confiar en ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.
Cómo proteger a tu familia de los fraudes.
Es fundamental que los consumidores estén bien informados y tomen las medidas necesarias para protegerse a sí mismos y a sus familias de los fraudes digitales. La Policía Cibernética recomienda seguir estos pasos:
Revisa siempre la URL: Asegúrate de que el sitio web sea legítimo. Verifica que tenga el candado de seguridad (https://) en la barra de direcciones.
Desconfía de los enlaces sospechosos: No hagas clic en links que lleguen por mensajes de texto o correo electrónico, especialmente si provienen de números o direcciones desconocidas.
Opta por pagos seguros: Es recomendable usar tarjetas digitales o plataformas de pago conocidas que ofrezcan protección contra fraudes. Evita transferencias directas de dinero sin verificar la autenticidad de la tienda.
Te puede interesar: Papa León XIV lamenta la muerte de civiles por los conflictos bélicos
Mantén actualizado tu software: Asegúrate de que tu dispositivo tenga las últimas actualizaciones de seguridad, así como un antivirus confiable.
No caigas en ofertas demasiado buenas: Si algo suena demasiado barato en productos que por lo general tienen un costo mayor, probablemente sea una trampa. Investiga bien antes de comprar.
Protege tus datos personales: Nunca compartas información bancaria o de tarjetas a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas. Los estafadores suelen usar estos métodos para robar datos.
Activa la verificación en dos pasos: Refuerza la seguridad de tus cuentas en redes sociales y aplicaciones de compra con autenticación adicional.
Alertas cibernéticas Buen Fin 2025
Por qué es crucial proteger a tu familia de acuerdo con la SSPCDMX
Las autoridades señalaron que la seguridad digital no solo implica cuidar tus finanzas, sino también proteger la información personal de todos los miembros de la familia, incluidos los niños.
Por ello advierten que los fraudes pueden comprometer tu identidad y la de tus seres queridos, lo que puede generar consecuencias graves.
ARH
CDMX
Un guardia privado asesinado y un sector a la deriva
Un gremio de alto riesgo, en el olvido
Ciudad de México.— El pasado 3 de noviembre un guardia de seguridad privada resultó muerto tras un asalto en una tienda de la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país.
El joven de 16 años detenido fue vinculado a proceso, informó el periodista Carlos Jiménez. Este incidente subraya la vulnerabilidad en el entorno laboral de quienes prestan servicios de seguridad privada.
Ese hecho pone en relieve los riesgos que enfrentan los trabajadores al intervenir en incidentes delictivos.
En el caso citado, el guardia acudió a un hurto en curso y recibió un disparo en la nuca. La agresión se desarrolló en vía pública, lo cual plantea preguntas sobre la protección legal, capacitación y equipamiento que reciben los vigilantes privados.
Crecimiento masivo del sector y condiciones laborales
El empleo en la seguridad privada creció un 37 % en la última década en México, según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
La expansión del sector no implicó automáticamente mejoras proporcionales en las condiciones laborales. Por ejemplo, Data México reportó que un alto porcentaje de vigilantes trabaja en la informalidad, con salarios bajos y jornadas extensas.
Según la plataforma Data México, los vigilantes y guardias en establecimientos percibieron un salario promedio de aproximadamente $6 mil 880 MXN mensuales para hombres y $5 mil 560 MXN para mujeres durante el primer trimestre de 2025.
Estos datos contrastan con el nivel de exigencia y riesgo a los que están sometidos.
Reglamento legal y vacíos en la protección institucional
La Ley Federal de Seguridad Privada regula la prestación de estos servicios a nivel federal.
Sin embargo, académicos han señalado que la regulación presenta Fragmentaciones federales y estatales que complican la supervisión.
Además, se estimó que cerca del 80 % de las empresas del sector incumple la normativa en materia laboral y de equipamiento.
Exposición al riesgo y falta de protección
El trabajo de los guardias de seguridad privada implica exposición a situaciones peligrosas: robos, asaltos, agresiones armadas, como ocurrió en el caso de la tienda de la Cuauhtémoc.
Más para leer: Dormir en banquetas ya no será delito; protegen dignidad de quienes viven en la calle
Los informes señalan que los vigilantes en México afrontan jornadas excesivas y cobertura irregular de sus derechos laborales.
En particular, los datos sobre jornadas laborales en México muestran que uno de cada cuatro trabajadores trabaja más de 48 horas semanales.
La combinación de salario bajo, altas exigencias de riesgo y debilidad regulatoria coloca a los guardias en una situación de vulnerabilidad laboral notable.
Aspectos clave y desafíos para el sector
- Capacitación y profesionalización: Pese al crecimiento del sector, se requiere mayor formación especializada y protocolos claros para proteger al personal.
- Condiciones laborales dignas: Los salarios y la formalidad aún presentan rezagos importantes.
- Equipamiento y apoyo legal: La exposición a agresiones exige que las empresas garanticen protección, seguros y respaldo en caso de conflicto.
- Regulación efectiva: Es necesario fortalecer la supervisión de las empresas de seguridad privada, su cumplimiento de la ley y sancionar incumplimientos.
- Reconocimiento del riesgo: Incidentes como el ocurrido en la CDMX deberían impulsar revisión de protocolos de actuación en asaltos y otros eventos de violencia.
JAHA
CDMX
Sisley Fernanda y el calvario de del acoso escolar en México
Ciudad de México.— El acoso escolar en México continúa como una de las principales preocupaciones educativas y sociales.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los reportes de violencia escolar aumentaron durante 2024 y 2025, especialmente en planteles de nivel medio superior.
Según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), al menos uno de cada tres alumnos ha sufrido algún tipo de agresión en su entorno educativo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que el acoso escolar afecta la salud física y emocional de millones de estudiantes en el mundo.
En su informe 2024 sobre bienestar infantil, el organismo destacó que el maltrato entre compañeros es una de las principales causas de ausentismo y bajo rendimiento escolar.
El caso de Sisley Fernanda evidenció la falta de respuesta institucional
El 1 de octubre, una estudiante del CETis 56, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue golpeada por una compañera tras meses de acoso escolar. La víctima, identificada como Sisley Fernanda, terminó hospitalizada con un esguince cervical traumático y crisis epilépticas posteriores al ataque.
Sus padres denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México después de que las autoridades escolares se negaron a intervenir, argumentando que la agresión ocurrió fuera del plantel.
El acoso comenzó al inicio del ciclo escolar. La joven fue insultada por su físico y por repetir el año.
El día del ataque, una compañera la persiguió junto con otros alumnos y la agredió físicamente mientras la grababan. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron indignación pública.
Más para leer: Golpes, insultos y violencia: mapa del acoso escolar en México
Las consecuencias del acoso escolar
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las víctimas de acoso escolar pueden desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalaron que los efectos pueden prolongarse hasta la vida adulta, afectando la autoestima y el desempeño académico.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) documentó que el acoso escolar también puede detonar conductas de riesgo y abandono escolar. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2023) reportó un incremento en casos de estrés crónico y somatización entre adolescentes que enfrentaron violencia física o verbal en el entorno escolar.
Acciones de prevención y respuesta
La SEP impulsó el “Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia Escolar”. Este obliga a directivos y docentes a reportar cualquier agresión.
Sin embargo, especialistas en educación reconocieron que la aplicación del protocolo aún enfrenta desafíos, especialmente en planteles con escaso personal de apoyo psicológico.
Organizaciones civiles, como “Bullying Sin Fronteras”, propusieron reforzar la capacitación docente en gestión emocional y establecer mecanismos de denuncia anónimos dentro de los planteles.
También recomendaron promover actividades deportivas y artísticas que fortalezcan la empatía y el trabajo en equipo entre los estudiantes.
Un llamado a fortalecer la cultura del respeto
Casos como el de Sisley Fernanda reflejan los vacíos en la atención institucional y la urgencia de reforzar la cultura de respeto en las aulas.
Los especialistas coincidieron en que el acompañamiento familiar, la intervención temprana y la coordinación entre escuela y autoridades judiciales resultan determinantes para reducir los casos de violencia escolar en el país.
JAHA
Parteras tradicionales mexicanas ayudan a Dinamarca a reducir muerte materna e infantil
El futbol se alista como agente de paz rumbo al Mundial 2026
“Nos estamos separando”: cómo hablar del divorcio con los hijos sin romper su mundo
Empresas que cuidan la infancia: nace la Norma BULL-LI:2025/A
“No desaparece el sufrimiento”, la eutanasia repite el procedimiento de una ejecución, alerta bioetista
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
El renacer de Tavo Betancourt; Cuando el éxito te rompe y el arte te reconstruye
-
Dignidad Humanahace 1 día
“Morir no puede ser la respuesta al dolor”: especialistas piden fortalecer cuidados paliativos
-
CDMXhace 2 días
Alertan por fraudes digitales en el Buen Fin: Protege a tu familia
-
Historias que Conectanhace 1 día
Isabela, la bebé mexicana que nació a las 27 semanas y un solo pulmón