El Metro capitalino va contra el suicidio

Ciudad de México.— El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reforzó sus acciones de prevención del suicidio mediante un convenio con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México.

El acuerdo estableció la instalación de nuevos CuenCos de las Emociones, espacios donde especialistas ofrecen orientación psicológica gratuita a usuarios con crisis emocionales o ideación suicida.

El convenio formó parte del programa Salvemos Vidas, una iniciativa creada en 2016 que ha brindado contención emocional a más de 840 personas desde su inicio, según datos del STC.

El Metro se une al Día Mundial de la Prevención del Suicidio con el programa #SalvemosVidas, una iniciativa a favor de la salud mental creada en 2016. Desde entonces hemos acompañado a más de 842 personas en crisis, brindando contención, primeros auxilios psicológicos y apoyo…

Durante 2025, 74 usuarios recibieron atención directa por parte del personal especializado en salud mental del Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Espacios para la salud mental dentro del Metro

La directora del IAPA, Amaya Ordorika Imaz, explicó que este convenio representó “un pacto por la vida y un puente entre instituciones y ciudadanía”.

Subrayó la importancia de atender la salud mental en los espacios cotidianos, como el transporte público, donde millones de personas conviven diariamente.

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, destacó que comprender la problemática emocional de los usuarios se volvió una prioridad.

Reconoció las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, orientadas a fortalecer un entorno emocional sano dentro de la red.

Este Día Mundial de la Prevención del Suicidio te recordamos que, en caso de necesitar apoyo psicológico, puedes acudir al módulo permanente de atención y referencia psicológica. Ahí, personal especializado brinda acompañamiento a las y los usuarios que lo soliciten, coadyuvando…

Rubalcava informó que más de 3 mil elementos policiales adscritos al Metro recibieron capacitación para el primer acercamiento a personas con ideación suicida o crisis emocionales. Lo anterior, ha permitido prevenir tragedias y ofrecer ayuda oportuna.

CuenCos de las Emociones y atención itinerante

El convenio incluyó la creación de cinco nuevos CuenCos de las Emociones, además del módulo permanente en la estación Juárez (Línea 3) y el ya existente en Constitución de 1917 (Línea 8).

Estos espacios son atendidos por psicólogos del IAPA que ofrecen orientación, escucha activa y derivación a servicios especializados.

De manera complementaria, los módulos itinerantes del programa Salvemos Vidas recorren las 12 líneas del Metro para acercar los servicios de apoyo emocional a más usuarios.

La subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño, destacó la coordinación entre el Metro y la SSC en estas acciones conjuntas.

Trabajadores salvan una vida en la Línea 12

Gracias a estas estrategias, el personal del Metro ha podido intervenir ante situaciones de emergencia emocional, como intentos de suicidio en estaciones elevadas.

En diversos episodios, la Policía Auxiliar y los servicios del Metro aplicaron protocolos de rescate y contención, evitando desenlaces fatales.

Uno de los casos recientes ocurrió en la Línea 12. Ahí, elementos de seguridad lograron salvar a un joven que subió a una cornisa del tramo elevado.

Los oficiales aplicaron los protocolos de diálogo, aseguraron la zona y trasladaron al hombre a un área segura para recibir atención psicológica.

El director del Metro reconoció la labor de los rescatistas. En sus redes sociales, subrayó que la prioridad del organismo es “proteger la vida y la salud emocional de cada usuario”.

Mi reconocimiento al personal de emergencias y a los policías de la @SSC_CDMX, a cargo de @PabloVazC, adscritos al @MetroCDMX, por su oportuna intervención para evitar que una persona atentara contra su vida en la estación Periférico Oriente, de la Línea 12.

Gracias a su rápida…

