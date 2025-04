“El milagro es tan simple como reencontrar a un niño con su madre”: Locatel, la brújula entre la multitud

Ciudad de México.— En el corazón palpitante de Iztapalapa, entre calles que ya conocen el paso firme de generaciones, la figura de María toma vida en el cuerpo y la voz de Tabatha Michel Rosas. Con apenas 18 años, esta joven oriunda de uno de los ocho barrios tradicionales será la encargada de representar a la madre de Jesús en la 182 edición de la Pasión de Cristo, una de las celebraciones más arraigadas del país.

Pero más allá de la representación, lo que brota de su mirada es algo más profundo, una comprensión íntima del amor de madre, ese que trasciende el tiempo, las palabras y hasta la ficción del teatro.

“María simboliza el amor incondicional, el dolor silencioso, pero también una fuerza interior que no se dobla”, dice Tabatha. La voz se le serena al recordar que todos venimos de una mujer. Que en María se condensa la ternura de la vida y el temple de lo sagrado.

Foto Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A.C.

Caminar con fe, actuar con el alma

Tabatha entrena en el Cerro de la Estrella, corre, respira, se fortalece. No sólo es cuestión de aguante físico para recorrer los kilómetros por los barrios tradicionales, también hay que sostener el peso simbólico de unos mantos que cargan siglos de fe popular.

“Prepararme ha sido un viaje hacia adentro”, confiesa. Porque además del cuerpo, ha sido el alma la que ha tenido que templarse. Interpretar a María no es sólo actuar, es sentir su historia dentro de mí y transmitirla sin decir una palabra”.

La maternidad, ese eco eterno

Si algo le conmueve profundamente, es el vínculo entre madre e hijo. La conexión que busca establecer con el joven que este año encarnará a Jesús ha sido uno de los pilares de su preparación. “Para que el público sienta esa unión, primero tenemos que vivirla. Esa confianza que existe entre madre e hijo debe verse, casi respirarse en cada escena”.

La comunidad lo sabe. Lo percibe. Y no ha dudado en rodearla con cariño. El Domingo de Ramos, una mujer se le acercó, se arrodilló y le besó las manos. Tabatha quedó muda. “Fue impactante. Me recordé a mí misma que soy solo una persona, pero en esos días, para los demás, ya no soy Tabatha. Me ven como María”.

Foto Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A.C.

Tradición que forja identidad

Tabatha no improvisa. Su papel es fruto de disciplina, raíces y valores. Para llegar ahí, debió cumplir con requisitos exigentes: ser originaria de Iztapalapa, tener buena conducta, recibir la primera comunión, evitar tatuajes, perforaciones o compromisos personales. Es un papel que se gana con el cuerpo, pero también con el corazón.



Su imagen recorrerá pantallas de todo el país. La mirarán millones. Pero ella sigue firme en su sencillez. Está por concluir su carrera técnica en optometría y ya piensa en medicina o psicología. Sabe que este papel no define su futuro, pero sí ha dejado una huella profunda.

A los jóvenes les deja un mensaje claro: “Cuidemos nuestras raíces. No es solo una representación, es una oportunidad de reflexionar, de reencontrarnos con la fe y con quienes somos”.

