¡Están bien! Ubican a perros desalojados de albergue de la Narvarte

Ciudad de México.- Es lunes por la mañana, son las 8:00 horas en punto, el tiempo justo para estacionar el vehículo dentro del recuadro autorizado con franjas blancas en alguna calle de Lomas de Chapultepec, en la zona de parquímetros.

Una vez estacionado el automóvil, hay que ubicar el parquímetro más cercano, registrar las placas e introducir monedas para definir el tiempo en el que el carro permanecerá en el lugar.

Es entonces cuando inicia una lucha agotadora y absorbente en contra del reloj, pues una vez finalizado el tiempo autorizado, el dueño del automóvil debe retirarlo o ponerle más monedas al parquímetro, para evitar que el vehículo sea inmovilizado.

Los parquímetros son un síndrome que altera directamente el sistema nervioso, provoca dolores de cabeza, sudoración, bloqueos e incluso puede afectar en las actividades laborales de las personas que padecen esta “necesidad”.

Desde que introduces las monedas al parquímetro, la mente no deja de pensar en el momento exacto del vencimiento del tiempo estipulado, para tomar acción inmediata y evitar una infracción.

El viacrucis de todos los días

Para todos aquellos que se trasladan en automóvil a sus respectivos trabajos en zonas de parquímetros, el día se vuelve un viacrucis, pues la presión por el tiempo, minuto a minuto, impide concentrarse en sus labores cotidianas.

Si eres una de esas personas cuya paz mental depende de un parquímetro, ¿cuántas veces al día te asomas por la ventana o recorres varias cuadras para verificar que a tu vehículo no le hayan colocado la famosa “araña” en uno de los neumáticos?

¿O te ha pasado que quieres extender el tiempo pagando desde la app y por alguna razón ésta no funciona o te indica que el GPS no se encuentra en uso porque estás lejos de la zona de parquímetros?

No te confíes, por estas razones te pueden infraccionar

Poner una alerta en el celular para no exceder el tiempo autorizado es una opción viable para el uso del parquímetro, pero no te confíes, porque hay otras razones por las que te pueden infraccionar, además de no haber realizado el pago.

Cuando el pago se realice con moneda, que el comprobante de pago no sea visible desde el exterior del vehículo.

Que la fecha del comprobante de pago sea distinta a la del día actual.

Que el número de placas en el comprobante de pago no coincida con el número de placas del vehículo estacionado.

Que el vehículo se encuentre estacionado fuera del cajón de estacionamiento o invadiendo otro.

Cuando el auto estacionado no coincida, por sus dimensiones o naturaleza, con el tipo de vehículo al que está destinado el cajón.

Que el permiso para residentes haya perdido vigencia, no sea visible desde el exterior o no coincida con el número de placa o que se encuentre fuera del polígono autorizado.

Zonas, tarifas y multas vigentes

De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de México, la tarifa autorizada para parquímetros es de $3.10 pesos por cada 15 minutos.

En caso de que el vehículo sea inmovilizado por haber excedido el tiempo autorizado o por no haber pagado el parquímetro de inicio, se debe de pagar la cantidad de $312.00 para el retiro del candado, según lo establecido en el Código Fiscal 2024.

Sin embargo, también hay que pagar la multa por pago vencido o por falta de pago, equivalente a 5, 7 o 10 unidades de medida y actualización vigente (UMA), conforme al Reglamento de Tránsito de la CDMX.

En la Ciudad de México, actualmente los parquímetros operan en las siguientes zonas:

Polígono Anzures

Anzures

Polígono Benito Juárez Sur

Nochebuena

Crédito Constructor

Insurgentes Mixcoac

San José Insurgentes

Extremadura Insurgentes

Polígono Benito Juárez Norte

Nápoles

Ampliación Nápoles

Ciudad de los Deportes

Insurgentes San Borja

Polígono Florida

Florida

Polígono Guadalupe Inn

Guadalupe Inn

Polígono Lomas

Lomas de Chapultepec

Lomas Virreyes

Polígono Polanco

Bosques de Chapultepec

Chapultepec Morales

Polanco Chapultepec

Polanco Reforma

Palmitas

Del Bosque

Los Morales

Rincón del Bosque

Morales Sección Alameda

Morales Sección Palmas

Polígono Roma-Condesa

Roma Norte I

Roma Norte II

Hipódromo I

Hipódromo II

En el caso de las colonias Cuauhtémoc y Juárez, ambas pertenecientes a la alcaldía Cuauhtémoc, Servicios Metropolitanos (Servimet S.A.), a través de Operadora de Estacionamientos Viales S.A. de C.V., es la que se encarga de regular el estacionamiento en vía pública.

Horarios de los parquímetros

El horario de parquímetros en la CDMX es de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. en las colonias correspondientes al polígono Benito Juárez Norte y Sur, en las colonias Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida.

En la colonia Polanco, además de operar con el horario habitual, se cuenta con un horario ampliado en la zona delimitada por las avenidas Arquímedes, Horacio, Moliere y Reforma, y opera de miércoles a sábado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente.

En Roma e Hipódromo se opera de lunes a miércoles de 08:00 a 20:00 horas y con horario ampliado de jueves a sábado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente.

Formas de pago

Existen tres formas de pago para los parquímetros de la CDMX.

1.- Monedas, pagando directamente en el equipo de cobro.

2.- Por medio de la tarjeta de prepago “Mueve Ciudad” y que aplica en todos los polígonos, excepto Juárez y Cuauhtémoc.

3.- Pago vía celular, mediante las aplicaciones autorizadas para pago

Blinkay: para las colonias Noche Buena, Extremadura Insurgentes, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes y Crédito Constructor.

Parkum: aplica en todos los polígonos, excepto Juárez y Cuauhtémoc.

Mueve Ciudad: aplica en todos los polígonos, excepto Juárez y Cuauhtémoc.

gdh