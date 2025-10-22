Falta educación para lograr la separación de basura en CDMX

Ciudad de México. — La CDMX se prepara para implementar la separación obligatoria de basura en enero de 2026. Sin embargo, especialistas advirtieron que la medida fracasará si no existe educación previa sobre cómo hacerlo correctamente.

Sandra Gazca, vocera de la organización Vida Circular y titular de marketing y sustentabilidad en Alpla México, Caribe y Centroamérica, explicó que la mayoría de los ciudadanos aún desconoce la forma adecuada de clasificar sus residuos.

Durante la presentación del Estudio Nacional sobre la Cultura del Reciclaje 2025, Gazca informó que solo 30% de las personas encuestadas realiza una recolección diferenciada de sus desechos, y que la reutilización no forma parte de la rutina familiar ni laboral.

Educación ambiental antes que sanciones

La especialista señaló que la ley local de Separación de Residuos Sólidos exigirá dividir los desperdicios en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables. Sin embargo, si los ciudadanos no saben hacerlo, el servicio de recolección no aceptará su basura.

En entrevista con El Sol de México, Gazca explicó que la falta de conocimiento puede generar errores comunes. “Por ejemplo, la caja de cartón de una pizza no es reciclable si tiene grasa, porque se convierte en inorgánico no reciclable”, señaló.

También mencionó el caso de los pañales, que deben considerarse inorgánicos no reciclables, ya que contienen materia orgánica. “Si un residuo está contaminado con elementos orgánicos, pierde automáticamente su carácter reciclable”, precisó.

Gazca insistió en que la cultura ambiental debe transmitirse antes de aplicar sanciones, porque sin información adecuada los ciudadanos podrían contaminar materiales reciclables creyendo que los separan bien.

Desmotivación y déficit educativo: los grandes retos

El estudio, aplicado a mil 200 personas, reveló que la ausencia de cultura ambiental y la desmotivación son los principales obstáculos para reciclar. Los encuestados reconocieron la importancia del reciclaje, pero admitieron no hacerlo por falta de hábito y desconocimiento.

“Los resultados muestran que el reciclaje aún no es parte de la rutina familiar ni laboral. Hay un déficit educativo y escasez de espacios que enseñen a hacerlo bien”, destacó Gazca.

Según los datos del estudio, 76% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más por envases sustentables, aunque la práctica de consumo responsable sigue siendo inconsistente. Solo 40% consideró que los envases de plástico son reciclables, lo que refleja confusión generalizada sobre los materiales.

Sectores industriales piden escuchar a todos los actores

En el mismo evento participó Rosa María Sánchez, directora general de la Cámara Nacional de Productos Cosméticos y de Cuidado del Hogar, quien pidió al gobierno capitalino considerar las necesidades de los diferentes sectores antes de tomar decisiones legislativas respecto a la basura.

“Escuchar y entender las opiniones de los distintos actores permitirá lograr un mayor impacto y diseñar políticas más efectivas”, subrayó Sánchez.

Con estas observaciones, las organizaciones coincidieron en que la transición hacia una cultura de reciclaje en la Ciudad de México requerirá educación, colaboración multisectorial y acompañamiento ciudadano para tener éxito.

JAHA