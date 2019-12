Gerente de Interjet a los golpes con pasajeros en el Aeropuerto de la CDMX

Ciudad de México.— Circula en redes sociales se han hecho virales un par de videos en los que se aprecia a un gerente de la empresa de Interjet molestándose e intercambiando golpes con un usuario.

La situación se recrudeció cuando el cliente que lo está grabando se negaba a dar viáticos a los pasajeros de un vuelo cancelado.

Una situación que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se puede observar a varios pasajeros exigiendo hospedaje y comidas luego de que un vuelo de Interjet se cancelara.

“No me grabes, no me grabes”, dice el empleado de la aerolínea, y cuando el usuario pregunta la razón de su reclamó, el trabajador se limita a decir: “Porque no”.