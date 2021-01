Hallan sin vida a Carolina Estefanía

Ciudad de México.- Un medio hermano de la cantante Amandititita fue capturado en la Ciudad de México señalado de robo a transeúnte.

Se trata de Franciso “S”, quien fue aprehendido en la colonia Roma en la alcaldía Cuauhtémoc cuando robó 1000 pesos durante un asalto a un joven.

Así lo reveló el periodista de nota roja Carlos Jiménez en sus redes sociales, quien detalló que el joven fue detenido junto a otro sujeto y ambos son acusados de robo.

La detención se dio la noche del martes, según la información difundida, mientras la cantante confirmó el parentesco en su Instagram, pero volvió privada su cuenta.

Amandititita confirmó que en efecto Francisco es su medio hermano, pero hace muchos años que no sabe nada de él, aunque si el requiere su ayuda pues la tendrá.

“Gracias a todos por el apoyo. Luis es mi medio hermano y no somos cercanos, no lo he visto desde hace muchos años, pero lo amo”, luego borró el mensaje y e hizo la cuenta privada, según reportó el sitio Infobae.

DETIENEN al MEDIO HERMANO de @amandititita ACUSADO de ROBO a TRANSEÚNTE

Es Francisco S E

Así fue presentado en la @FiscaliaCDMX en @AlcCuauhtemocMx

Agentes de @SSC_CDMX lo arrestaron hoy en @LaRomaDF

A él, y a otro sujeto, los acusan de robarle $1000 a un hombre. pic.twitter.com/0m1bjxt522 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 20, 2021

emc