Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?

Ciudad de México.– Raúl regresa a su domicilio en la zona de Chimalhuacán, en el Estado de México desde Santa Fe, al poniente de la CDMX, cuando su temor se hace realidad. Comienza a llover.
Tras su jornada laboral de 9 horas en un trabajo administrativo, deberá pasar al menos dos horas y media de traslado para llegar a su casa.
“Salimos a las 6, justo cuando llueve y la Línea 9 del Metro está siempre llena y lenta. Ya cuando llego, sólo quiero dormir”, explicó en charla para Siete24 Noticias.
En respuesta a lluvias atípicas, contingencias ambientales y fallas en el transporte, autoridades de CDMX recomendaron adoptar el home office para proteger la salud de trabajadores.
En los últimos días, la capital registró lluvias extraordinarias que causaron anegaciones, caos vial y retrasos considerables en el transporte público. Protección Civil de la CDMX activó alertas naranjas en varias alcaldías. La Secretaría del Trabajo local sugirió a empleadores implementar el teletrabajo como medida preventiva.
Ventajas y regulación en puerta
La Ley Federal del Trabajo no exige el home office por lluvia, pero permite el trabajo remoto por riesgos climáticos, ante emergencia o contingencia ambiental.
La STyFE de CDMX reiteró la necesidad de “flexibilidad laboral” en emergencias climáticas.
Esta medida busca proteger la salud y seguridad de los trabajadores, evitar desplazamientos riesgosos y contribuir a la disminución de la contaminación urbana.
Para trabajadores como Raúl, esta alternativa perfecta, pues su trabajo es netamente administrativo. “En la empresa se está analizando (el home office en lluvias). A nosotros nos ayudará a no tener ese desgaste y convivir más con la familia”, dijo.
Metro de la CDMX lento y colapsado por el mal clima
Cuando se reportan lluvias, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reporta retrasos de hasta 25 minutos en líneas como la 2, 3, 5 y 9.
Esto provoca aglomeraciones de usuarios, inundaciones en accesos y en algunas ocasiones anteriores, caída de plafones.
El sindicato del Metro pidió mayor inversión para evitar filtraciones que afectan la operación durante tormentas. Mientras, el Metrobús redujo la velocidad por encharcamientos en Insurgentes y Reforma.
Empresarios piden certeza jurídica para el teletrabajo
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció la utilidad del home office durante emergencias climáticas. Sin embargo, pidió lineamientos claros para evitar abusos y garantizar productividad.
Grupo Kaluz y empresas de tecnología implementaron esquemas híbridos que redujeron ausentismo y emisiones contaminantes. Expertos laborales recordaron que el artículo 330-E de la Ley Federal del Trabajo permite el trabajo remoto ante riesgos ambientales.
El home office en CDMX podría funcionar como alternativa ante fenómenos extremos, para buena parte de trabajos, lo que ayudaría a reducir aglomeraciones y riesgos.
Pero lo más importante, mejoraría la calidad de vida de gente como Raúl, que toma hasta seis horas diarias de traslado cuando llueve.
JAHA
CDMX
Basura provoca hasta 40% de inundaciones en CDMX
Lluvias históricas y basura en el drenaje, mala combinación
Ciudad de México. — La basura causa aproximadamente un 40% de los encharcamientos y desbordamientos en el sistema de drenaje de la Ciudad de México.
Residuos como bolsas plásticas, botellas y desechos sólidos bloquearon tuberías y coladeras, dificultando el paso normal del agua. Dicha situación se agrava en tormentas extraordinarias como la del domingo 10 de agosto.
La acumulación de basura agravó el colapso del drenaje, pues el sistema no pudo evacuar el exceso de agua. Expertos indican que la obstrucción por residuos sólidos incrementó significativamente el riesgo de inundaciones urbanas ese día.
La contaminación y mala gestión de desechos siguen siendo un factor crítico en las inundaciones que sufre la capital.
Cómo puede ayudar la ciudadanía a evitar inundaciones
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no tirar basura en calles, alcantarillas ni coladeras. Recomendaron limpiar regularmente banquetas y áreas cercanas a las viviendas para evitar que los desechos bloqueen las entradas de agua.
La corresponsabilidad social y la educación ambiental son fundamentales para mantener despejado el sistema de drenaje.
Campañas de concientización impulsadas por la Secretaría de Gestión Integral del Agua buscan fomentar la participación ciudadana. Limpiar y evitar arrojar residuos en la vía pública contribuye a reducir riesgos y daños durante lluvias intensas.
Lluvias extraordinarias superaron capacidad del drenaje
José Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de CDMX, explicó en Aristegui En Vivo que el sistema de drenaje está diseñado para manejar promedios normales y lluvias ligeramente superiores. Sin embargo, las precipitaciones del domingo 10 de agosto superaron con creces esa capacidad.
Las lluvias ese día tuvieron volúmenes e intensidades extraordinarias que superaron registros históricos en varias alcaldías.
Esto provocó que el drenaje no pudiera evacuar el agua acumulada en tan poco tiempo. La concentración intensa de agua generó saturación en tuberías, causando inundaciones en calles y viviendas.
Las fuertes lluvias del domingo afectaron gravemente a más de 15 colonias en la Ciudad de México. Inundaciones en calles y hogares se reportaron principalmente en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
El transporte público sufrió retrasos y suspensiones parciales, mientras que cortes eléctricos complicaron la movilidad.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se registró una suspensión de operaciones que afectó a cientos de pasajeros. Así mismo, en redes sociales circularon videos que mostraron distintas inundaciones en la terminal aérea.
Las autoridades municipales y la Secretaría de Gestión Integral del Agua desplegaron brigadas para limpiar drenajes, retirar basura y apoyar a las comunidades afectadas.
La combinación de lluvias extremas y basura acumulada evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica ante eventos climáticos intensos.
JAHA
CDMX
Cuidar desde el inicio: Mujeres Sanas, infancias protegidas
Ciudad de México.- Con la salud y el cuidado como prioridad, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó el programa “Mujeres Sanas, Infancias Protegidas”, que brindará apoyo integral a más de 9 mil mujeres embarazadas.
Durante el acto inaugural en el Monumento a la Revolución, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, destacó que este esfuerzo “garantiza que cada niña y niño crezcan con dignidad, salud y amor”.
El plan contempla apoyos económicos bimestrales de 1,200 pesos, visitas domiciliarias de personal especializado, seguimiento médico y talleres de crianza respetuosa.
Este acompañamiento inicia desde el embarazo y se extiende hasta que las infancias cumplan tres años con diez meses.
También se realizarán tamizajes neonatales y asesorías de lactancia en los propios hogares.
“Una mujer sana es el inicio de una infancia segura”, declaró Brugada. La estrategia busca romper el aislamiento que viven muchas madres primerizas y visibilizar el cuidado como un derecho y no una carga individual.
Además, la propuesta forma parte del Sistema Público de Cuidados, una política estructural que busca redistribuir el trabajo de cuidados, históricamente asignado a las mujeres.
Impacto social y visión futura.
Así mismo, Araceli Damián González, titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, anunció que el objetivo es alcanzar a 90 mil mujeres embarazadas en la ciudad.
Además, se prevé la construcción de 300 centros de cuidado infantil, casas de día, lavanderías públicas y comedores comunitarios.
“Estamos construyendo una ciudad del cuidado. Queremos que ninguna mujer críe sola”, afirmó Brugada.
Hacia una nueva política del cuidado.
Además el gobierno capitalino enviará una iniciativa para que este sistema tenga rango de ley. El objetivo: blindar el derecho al cuidado para futuras generaciones.
Desde una mirada humana, el programa redefine el bienestar social, poniendo el cuidado al centro de la vida pública y privada.
ARH
CDMX
Entre muros y esperanza: 112 parejas contrajeron matrimonio en penales de la CDMX
Ciudad de México.- En medio de las rutinas penitenciarias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Registro Civil capitalino celebraron la campaña “Matrimonios, Registros y Reconocimientos 2025”.
En esta ocasión, 112 parejas contrajeron matrimonio dentro de los reclusorios Norte, Varonil Norte y los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria I y II, todos ubicados en la alcaldía Gustavo A. Madero.
La jornada también incluyó 17 nacimientos registrados y 23 reconocimientos de hijos, brindando certeza jurídica a decenas de familias.
El derecho a formar una familia no se suspende por estar privado de la libertad. Estas ceremonias ofrecen dignidad, identidad y un futuro más estable para las familias.
De los matrimonios celebrados, 89 fueron entre personas internas y externas, 22 entre personas privadas de la libertad de diferentes.
Cada acto que se formaliza fortalece el tejido social y permite avanzar en procesos reales de reinserción.
“Casarse aquí tiene un valor especial. Es decirle al mundo que seguimos siendo personas, con sueños y con familia”, expresó uno de los internos recién casados.
En los patios, decorados con flores de papel y música en vivo, los abrazos, las sonrisas y los pasteles compartidos dejaron ver que el amor también habita tras los barrotes.
La ceremonia fue testigo de reencuentros y compromisos, donde padres, madres e hijos compartieron la esperanza de reconstruirse como familia.
Por su parte la SSC subrayó que iniciativas como esta no solo brindan certeza legal. También favorecen la paz interna, la reconstrucción de vínculos afectivos y reducen la reincidencia.
Reconocer la importancia del matrimonio, incluso en prisión, significa apostar por la dignidad humana como base de la reinserción.
Estas acciones, fortalecen los derechos fundamentales: la identidad, la familia y el amor como camino hacia la libertad interior.
ARH
CDMX
¿La gentrificación aumentará ante el Mundial 2026?
La Copa del Mundo se acerca y los vecinos tienen miedo
Ciudad de México. — Con pancartas, consignas y miedo, vecinos de distintas alcaldías marcharon por segunda vez en un mes para denunciar la gentrificación en la capital.
Las protestas, que cruzaron calles de colonias como Roma y Santa Úrsula, unieron a personas de las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.
El temor es compartido: las rentas suben, los turistas llegan, y sus barrios cambian sin preguntar.
Eduardo, vecino de Pedregal de Santa Úrsula, expresó su preocupación a El Universal: “Me da miedo el Mundial… aumento del precio de las rentas, la poca regulación del Airbnb y la turistificación”
Una manifestante agregó: “Las obras limitan el acceso al agua y al transporte, pero el mayor efecto es el aumento en el costo de las rentas”
El Mundial 2026 intensifica la presión urbana y la gentrificación
La llegada del Mundial elevó la tensión. Las obras cercanas al Estadio Azteca provocaron desalojos temporales, interrupciones en el servicio de agua y mayor movilidad vehicular. “Estas construcciones nos bloquean el paso”, explican vecinos.
Mientras el Mundial 2026 se acerca, los vecinos retan a las autoridades a combinar desarrollo urbano con justicia social.
¿Partido inaugural en riesgo?
Estas protestas iniciaron un rumor sobre la pérdida de la capital mexicana del partido inicial del Mundial, programado el 11 de junio en el estadio Azteca.
Las versiones apuntaron que Canadá buscaba quedarse con el primer encuentro de la justa mundialista, argumentando temas de seguridad por protestas contra gentrificación.
Durante una conferencia la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respondió a los rumores sobre la posible cancelación del partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.
“Son mentiras”, afirmó. “El Mundial está asegurado en Ciudad de México”. Mostró un video del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, donde confirma la sede: “La apertura de la Copa Mundial será en México, en uno de los estadios más icónicos del planeta”.
Tras ello, anunció una serie de acciones para mitigar el desplazamiento que deriva de la gentrificación.
Pero en la marcha, pocos le creyeron. Los vecinos llamaron por acciones que acaben con el problema que les lleva a abandonar sus hogares.
Barrios entre el despojo y la resistencia
Las colonias Roma, Condesa, Santa María la Ribera y Santa Úrsula han sido epicentros del debate sobre gentrificación. Colectivos ciudadanos afirman que se enfrentan a una “transformación forzada” de sus comunidades.
Activistas de grupos como CDMX Resiste consideraron insuficientes las respuestas oficiales. Ciudadanos politizaron la marcha como una exigencia real: gentrificación significa despojo lento
El colectivo Vecinos Unidos por la Vivienda compartió testimonios de habitantes desplazados. “La dueña vendió el edificio sin avisarnos. Hoy es un hotel boutique”, dijo Elvira, de 62 años.
Mientras el gobierno promueve la inversión y la ciudad se alista para el evento deportivo, cientos de familias exigen algo más simple: poder quedarse donde siempre han vivido.
JAHA
