Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?

Ciudad de México.– Raúl regresa a su domicilio en la zona de Chimalhuacán, en el Estado de México desde Santa Fe, al poniente de la CDMX, cuando su temor se hace realidad. Comienza a llover.

Tras su jornada laboral de 9 horas en un trabajo administrativo, deberá pasar al menos dos horas y media de traslado para llegar a su casa.

“Salimos a las 6, justo cuando llueve y la Línea 9 del Metro está siempre llena y lenta. Ya cuando llego, sólo quiero dormir”, explicó en charla para Siete24 Noticias.

En respuesta a lluvias atípicas, contingencias ambientales y fallas en el transporte, autoridades de CDMX recomendaron adoptar el home office para proteger la salud de trabajadores.

En los últimos días, la capital registró lluvias extraordinarias que causaron anegaciones, caos vial y retrasos considerables en el transporte público. Protección Civil de la CDMX activó alertas naranjas en varias alcaldías. La Secretaría del Trabajo local sugirió a empleadores implementar el teletrabajo como medida preventiva.

Ventajas y regulación en puerta

La Ley Federal del Trabajo no exige el home office por lluvia, pero permite el trabajo remoto por riesgos climáticos, ante emergencia o contingencia ambiental.

La STyFE de CDMX reiteró la necesidad de “flexibilidad laboral” en emergencias climáticas.

Esta medida busca proteger la salud y seguridad de los trabajadores, evitar desplazamientos riesgosos y contribuir a la disminución de la contaminación urbana.

Para trabajadores como Raúl, esta alternativa perfecta, pues su trabajo es netamente administrativo. “En la empresa se está analizando (el home office en lluvias). A nosotros nos ayudará a no tener ese desgaste y convivir más con la familia”, dijo.

Metro de la CDMX lento y colapsado por el mal clima

Cuando se reportan lluvias, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reporta retrasos de hasta 25 minutos en líneas como la 2, 3, 5 y 9.

Esto provoca aglomeraciones de usuarios, inundaciones en accesos y en algunas ocasiones anteriores, caída de plafones.

El sindicato del Metro pidió mayor inversión para evitar filtraciones que afectan la operación durante tormentas. Mientras, el Metrobús redujo la velocidad por encharcamientos en Insurgentes y Reforma.

Y es aquí cuando el Home Office se vuelve relevante.

Empresarios piden certeza jurídica para el teletrabajo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció la utilidad del home office durante emergencias climáticas. Sin embargo, pidió lineamientos claros para evitar abusos y garantizar productividad.

Grupo Kaluz y empresas de tecnología implementaron esquemas híbridos que redujeron ausentismo y emisiones contaminantes. Expertos laborales recordaron que el artículo 330-E de la Ley Federal del Trabajo permite el trabajo remoto ante riesgos ambientales.

El home office en CDMX podría funcionar como alternativa ante fenómenos extremos, para buena parte de trabajos, lo que ayudaría a reducir aglomeraciones y riesgos.

Pero lo más importante, mejoraría la calidad de vida de gente como Raúl, que toma hasta seis horas diarias de traslado cuando llueve.

