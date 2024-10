Iglesia católica advierte sobre “falsas estadísticas” en la despenalización del aborto

Ciudad de México.— En un momento clave para la legislación en materia de aborto en la Ciudad de México, la Arquidiócesis Primada advirtió que la ideología no atiende las necesidades de la mujer.

Señala que las decisiones legislativas están siendo tomadas sobre cimientos frágiles: estadísticas falsas, ideologías inflexibles y, lo más alarmante, sin escuchar a la ciencia.

En un reciente pronunciamiento, la Iglesia católica cuestionó la despenalización total del aborto y abogó por un enfoque más profundo y humano para atender las necesidades de las mujeres, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad.

La Arquidiócesis criticó que las soluciones propuestas, como la legalización del aborto, no resuelven la verdadera problemática de las mujeres embarazadas en situaciones precarias.

Para la Iglesia, el aborto no es una opción que responda a las vulnerabilidades de estas mujeres, que enfrentan, entre otros factores, discriminación laboral y falta de acceso adecuado a los servicios de salud.

Refirió que de acuerdo con estudios del Coneval, las mujeres pobres o marginadas son las más afectadas, enfrentando múltiples barreras para acceder a una atención integral.

LEE OMS e Ipas promueven técnica para abortos en humanos que está prohibida en sacrificios animales

En su posicionamiento, la Iglesia preguntó qué clase de sociedad permite que una mujer embarazada pierda su empleo, y luego la impulsa a ver el aborto como una forma de liberación. “¿Es eso liberarse?”, cuestionó. Al mismo tiempo, criticó que las leyes actuales prácticamente empujan a las mujeres en estado vulnerable hacia la opción del aborto, privándolas de una verdadera libertad de decisión.

Según la Arquidiócesis, la información utilizada para promover la despenalización no refleja adecuadamente las motivaciones reales detrás de los abortos. Citaron un estudio del Diario de Psicólogos y Cirujanos Americanos, que revela que un 58% de las mujeres que abortan lo hacen para complacer a otras personas, mientras que el 28% lo hacen para no perder a su pareja. Estos datos, asegura la Iglesia, muestran que el aborto no es un acto de autonomía, sino una forma de sometimiento social.

Además, la Arquidiócesis expuso el riesgo que corren las mujeres al someterse a un aborto en etapas avanzadas del embarazo, señalando que el riesgo de mortalidad materna aumenta en un 38% por cada semana que pasa después de la octava. También citaron estudios internacionales que demuestran que las mujeres que abortan tienen cuatro veces más probabilidades de morir en el año siguiente al aborto en comparación con las que llevan su embarazo a término.

Finalmente, la Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a las autoridades a no ignorar las verdaderas necesidades de las mujeres embarazadas, y a no ceder ante la presión ideológica que, según la Iglesia, oculta las demandas reales bajo la fachada de los derechos reproductivos. Subrayó la importancia de brindar un apoyo integral y una atención digna, en lugar de promover soluciones que, lejos de liberar a las mujeres, las someten a nuevas formas de presión social.

