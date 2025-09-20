Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX

Ciudad de México.— Un hombre drogado con un cuchillo caminaba por calles de la Ciudad de México. A pocos metros, un ciudadano marcaba al 911, pedía ayuda, daba ubicación y datos. Pasaron minutos que parecieron eternos. La patrulla nunca llegó. La denuncia vino de un rostro conocido en redes sociales: Jimmy Álvarez, Influencer y creador del canal Pongámoslo a Prueba, quien grabó su experiencia para dejar constancia de una falla grave en la respuesta de emergencia.
Llamada ignorada
Jimmy relató que al observar a un hombre con un arma blanca, en evidente estado de intoxicación, decidió llamar al 911. Explicó la situación, aportó dirección y describió el riesgo. Mientras tanto, el sujeto permanecía en la vía pública, con un cuchillo afilado en la mano, realizando movimientos erráticos que podía dañar a transeúntes.
El influencer documentó todo. Minuto a minuto registró la espera. Primero con la esperanza de ver acercarse una patrulla, luego con la frustración de constatar que nada ocurría. A los 20 minutos mostró en pantalla su teléfono celular con el tiempo transcurrido. Pasados más de 30 minutos no apareció la autoridad.
¿Qué hubiera pasado?
Jimmy externó su enojo y frustración por la ausencia de la policía, por el peligro que corrieron los vecinos del lugar y porque el propio hombre intoxicado que pudo lastimarse o agredir a alguien. El sujeto con el cuchillo se retiró del lugar y Jimmy optó por irse también del sitio, consciente de que acercarse significaba poner en riesgo su propia integridad.
El influencer cuestionó ¿qué hubiera pasado si usaba el cuchillo y hubiera dañado alguien? ¿Cómo es posible que después de media hora no hubiera llegado un solo policía? ¿Qué hubiera pasado verdaderamente si hubieran asesinado a una persona? ¿Cómo estamos permitiendo que pase esto?
LEE Cuidar a otras familias también honra a la propia: el orgullo de ser policía
Ya basta
Jimmy Álvarez expresó la rabia compartida por miles de capitalinos que han enfrentado llamadas de auxilio sin respuesta. Recordó que no era la primera vez que vivía un episodio de este tipo.
En palabras de Jimmy Álvarez, “Ningún mexicano se merece que no lleguen las autoridades y que no haya justicia”.
Por ello, urgió a mantener la exigencia constante, transmitir la indignación y decir basta, “ya no podemos aceptar que situaciones como esta se normalicen”.
Advierten de cinco a siete años de prisión para adultos que obliguen, reciban o difundan sexting
Ciudad de México.- El sexting, que consiste en el envío, recepción o difusión de imágenes o videos sexuales a través de medios digitales, se ha convertido en un riesgo creciente para niños y adolescentes.
Sobre el tema, legisladores de la Ciudad de México presentaron una iniciativa que busca sancionar a los adultos que obliguen, reciban o difundan contenido íntimo de menores.
Se trata de una propuesta reforma el Código Penal local y crea un capítulo específico sobre sexting dentro de los delitos contra la libertad y seguridad sexuales.
Las penas van de cinco a siete años de prisión y los infractores serían registrados en el padrón de agresores sexuales.
La diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México destacó que la iniciativa no busca criminalizar la curiosidad adolescente, sino cerrar vacíos legales y prevenir daños irreparables en el desarrollo de los menores, con la cooperación de familias, escuelas y plataformas digitales.
México ocupa el primer lugar mundial en pornografía infantil, de acuerdo con datos citados por la diputada y otro problema se refleja con los tres millones de adolescentes entre 12 y 17 años que padecieron ciberacoso, según el INEGI.
En la Ciudad de México, el mismo año, 276,878 menores recibieron insinuaciones sexuales; 145,284 sufrieron amenazas de difundir imágenes íntimas; y 40,814 fueron víctimas de la publicación o venta de ese contenido.
Su propuesta busca intervenir antes de que se concrete la difusión, para frenar daños irreparables en el desarrollo psicosocial de la niñez.
Álvarez Soto recalcó que la reforma no pretende criminalizar la curiosidad adolescente ni las relaciones privadas entre adultos, sino responsabilizar a quienes abusan del anonimato digital para explotar a los menores.
La panista llamó a complementar la reforma penal con acciones de prevención en familias, escuelas y plataformas tecnológicas.
Subrayó que la cooperación de todos los sectores es indispensable para actuar con rapidez ante reportes y proteger la intimidad de los niños.
Salud mental, hospedaje y condonación de deudas para víctimas del Puente de la Concordia
Ciudad de México.— El gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de un comité de solidaridad con las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP, en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa.
Tendrá como finalidad recibir y administrar donaciones económicas de forma transparente y estará integrado por representantes de la ONU, UNAM, Cruz Roja, sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas, cuya finalidad será recibir y administrar donaciones económicas.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el gobierno capitalino no permitirá impunidad. “En este caso se hará justicia, y ese es nuestro papel como Gobierno de la Ciudad: apoyar a las familias y a las personas que resultaron víctimas”, expresó la mandataria capitalina.
Apoyo a las familias
La mandataria capitalina reconoció el esfuerzo de médicos, especialistas y enfermeras que han estado al frente de la atención a las víctimas, y reiteró “nuestra solidaridad con las familias que hoy sufren esta tragedia y nuestro compromiso de seguir apoyando en todo momento”.
El Gobierno de la Ciudad ha desplegado una red de servidores públicos para dar acompañamiento directo a cada familia afectada, otorgando apoyos emergentes en alimentación, hospedaje, atención en salud mental y asesoría jurídica. “Estos apoyos han sido entregados tanto a personas lesionadas como a familiares de quienes perdieron la vida”, puntualizó.
LEE La herencia de Alicia Matías: una familia que sigue multiplicando su amor
Salud mental
La Secretaría de Salud resaltó que la atención que se brinda a cada una de las personas hospitalizadas es de calidad y especializada con todos los insumos y equipos necesarios, que incluye la salud mental con más de 700 atenciones a personas y familias. “Todas las instituciones han movilizado los recursos necesarios para atender a estos pacientes”, añadió.
Se habilitó una línea telefónica con el número 55-7195-2071, donde se han recibido 57 llamadas, desde el inicio de la emergencia, sobre todo pidiendo información para localizar a familiares, ofrecer donaciones de sangre, alimentos y aportaciones monetarias.
Condonarán deudas
El secretario de Gobierno, César Cravioto, expuso que dependencias del gobierno capitalino se distribuyeron en dos grupos para el acompañamiento a las familias de las víctimas; el primero, a quienes tienen a personas hospitalizadas para atender sus necesidades, y un segundo a través de vía telefónica, para aquellos dados de alta o con familiares que perdieron la vida.
“También estamos atendiendo solicitudes para condonar distintas deudas que tenían las víctimas de este accidente, también hemos dado hospedaje en hoteles cercanos a hospitales a familiares que así lo solicitan y (…) acompañamiento para que algunas víctimas puedan irse a recibir tratamientos especializados en el extranjero”, expuso Cravioto Romero.
Brindan atención a héroes rescatistas de la explosión en Puente de la Concordia
Prevenir traumas y fortalecer la resiliencia
Ciudad de México.- Cuando el bombero Cristian Jiménez, con 12 años de servicio en la Guardia de Iztapalapa, llegó al Puente de la Concordia la tarde del 10 de septiembre, sabía que se enfrentaba a una de las emergencias más difíciles de su carrera. Una pipa de gas de 50 mil litros provocó una explosión, dejando una escena de fuego, caos y heridos de gravedad. “Es complicado cubrir ese servicio, porque a pesar de que nos preparamos, esto es muy diferente porque nos tocó llegar directo a la pipa para evitar algo mayor”, relató en una entrevista televisiva.
Cristian es padre de dos niñas pequeñas y aunque asegura que la satisfacción de servir es enorme, también reconoce la carga emocional que vive en su trabajo.
“Me llena de felicidad ser parte de Bomberos porque recibes un calor, y agradecimiento de la gente que no tiene valor”, compartió. Pero no oculta la preocupación: “Ver a los heridos es fuerte… y en nuestro caso, la familia en casa está preocupada”.
Atención psicosocial para rescatistas
Historias como la de Cristian reflejan la necesidad de cuidar también a quienes ayudan. Tras la explosión en el Puente de la Concordia que ha dejado hasta el momento 14 personas fallecidas y decenas de lesionados, especialistas en intervención psicosocial trabajan en alianza con la Cruz Roja Mexicana y la organización civil CADENA, para ofrecer atención psicológica a rescatistas, con el fin de prevenir lo que se conoce como trauma vicario: el desgaste emocional por exponerse de manera constante al dolor de otros.
La coordinadora del proyecto, la Mtra. María Amparo Olivier, explicó que esta atención resulta esencial, porque no solo beneficia su bienestar personal, sino que les brinda herramientas para tomar mejores decisiones en momentos de crisis, como la búsqueda de familiares, documentos o el cuidado de menores de edad.
“Dar intervención psicológica a los equipos de rescate significa brindar apoyo emocional y psicológico a las personas que ayudan en emergencias, para que puedan manejar el estrés, la ansiedad y las emociones difíciles que enfrentan durante y después de los rescates. Esto los ayuda a mantenerse fuertes y saludables, y a procesar lo que han vivido, para que puedan seguir ayudando y cuidándose a sí mismos”.
Familias y víctimas indirectas también reciben apoyo
La atención psicosocial se ha extendido también a los familiares y seres queridos de las víctimas del Puente de la Concordia. En hospitales donde se encuentran internados los heridos, especialistas visitan a las familias para brindar acompañamiento emocional.
La Dra. Graciela Polanco, académica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, subrayó que recibir apoyo psicológico en las primeras horas tras una tragedia puede evitar el desarrollo de trastornos severos.
“Y estos trastornos van a afectar en el día a día de las personas; cuando padecen uno de estos problemas, su vida tiene un desequilibrio fuerte”, advirtió.
Polanco explicó que sin una intervención temprana, las víctimas indirectas podrían enfrentar problemas como estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastornos del sueño o de la alimentación.
Solidaridad que también sana
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó este lunes 15 de septiembre que el número de fallecidos ascendió a 14. La tragedia mostró una vez más la solidaridad de los mexicanos, no solo en el rescate, sino ahora también en el cuidado de quienes estuvieron en primera línea.
Los rescatistas, héroes anónimos que trabajan día y noche, reciben hoy un acompañamiento necesario para seguir adelante. Como Cristian, el bombero que cada mañana vuelve a ponerse el uniforme, con la esperanza de regresar sano a casa con sus dos hijas, su historia refleja la doble cara de esta vocación: la entrega al servicio y la vulnerabilidad humana.
La herencia de Alicia Matías: una familia que sigue multiplicando su amor
Ciudad de México.— El nombre de Alicia Matías Teodoro quedó grabado en la memoria de México. La mujer que usó su cuerpo como escudo para salvar la vida de su nieta durante la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa partió de este mundo dejando una huella que no se borra. Su familia atraviesa el duelo, pero al mismo tiempo reconoce que la herencia de amor y fortaleza que dejó permanecerá para siempre.
Una pérdida que estremeció a la familia
“Mi mamá no lo podía creer. Le costó trabajo llorar, le costó trabajo desahogarse. Mi papá no podía creer que había perdido una hija”, compartió Sandra Barajas Matías, hermana de Alicia.
Con la voz entrecortada pidió respeto para el dolor de sus sobrinas, quienes viven la devastación más profunda. “Necesito que ahorita no me las aborden, que no les pregunten qué sienten porque ellas están con el dolor a flor de piel”, expresó.
La familia busca sanar mientras reclama justicia. “Que la empresa se haga responsable para reparar los daños de todos los afectados. Esto fue un accidente que no tendría por qué haber pasado”, señaló Sandra Barajas.
Una mujer de fe y de trabajo
Alicia fue una mujer devota, con profunda cercanía a la Virgen de Guadalupe y a la Virgencita de Juquila. Su fe marcó su vida, al igual que su entrega al trabajo y a su familia.
LEE Explosión en la Concordia: La fuerza de una madre frente al dolor y las noticias falsas
“Mi hermana ha sido una gran mujer. Fue una gran madre, fue una gran abuela. Siempre trabajó, fue muy trabajadora. Mi hermana siempre tuvo fijo una meta y siempre la cumplía”, recordó Sandra.
Esa fortaleza se refleja ahora en sus hijas. “Mis sobrinas están hechas de lo mismo. Cada una tiene la herencia de su mamá. Una tiene el carácter, otra el corazón, otra las ganas y el impulso de trabajar. Mi hermana dejó una gran herencia, dejó a su familia”, dijo.
El amor que se multiplica
El legado de Alicia traspasó los límites de su hogar y se convirtió en símbolo de valor y amor. En redes sociales, ciudadanos la han llamado heroína, aunque su hermana confiesa la contradicción de ese reconocimiento.
“Lo es, créeme que lo es, porque todo lo que hizo por la niña lo demuestra. Les agradezco infinitamente que la tengan en eso. Pero a mí no me hubiera gustado que lo fuera. Yo hubiese preferido que mi hermana no fuera la heroína que es. Desafortunadamente le tocó. Y bueno, ella demostró la mujer que es”, dijo Sandra.
Pese al dolor, la familia encuentra orgullo en el amor que Alicia sembró. “Orgullosa porque el amor de mi hermana se sigue transmitiendo de persona a persona. Orgullosa porque todo lo que ella dejó se ha transmitido a la gente. Espero que eso nunca deje de pasar”.
Alicia puede descansar
El legado de Alicia Matías Teodoro es el ejemplo de una mujer que formó una familia con amor, fe y trabajo. Una mujer que enseñó a sus hijas a luchar por sus metas y que dejó en ellas una fuerza que continuará en sus nietas.
“Alicia dejó un buen trabajo, dejó una buena educación para sus hijas, dejó un gran amor hacia sus nietas. Estoy segura de que sus hijas lo van a duplicar para las niñas. Ella puede estar muy tranquila, puede descansar”, afirmó su hermana.
