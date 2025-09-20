Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX

Ciudad de México.- Cuando el bombero Cristian Jiménez, con 12 años de servicio en la Guardia de Iztapalapa, llegó al Puente de la Concordia la tarde del 10 de septiembre, sabía que se enfrentaba a una de las emergencias más difíciles de su carrera. Una pipa de gas de 50 mil litros provocó una explosión, dejando una escena de fuego, caos y heridos de gravedad. “Es complicado cubrir ese servicio, porque a pesar de que nos preparamos, esto es muy diferente porque nos tocó llegar directo a la pipa para evitar algo mayor”, relató en una entrevista televisiva.

Cristian es padre de dos niñas pequeñas y aunque asegura que la satisfacción de servir es enorme, también reconoce la carga emocional que vive en su trabajo.

“Me llena de felicidad ser parte de Bomberos porque recibes un calor, y agradecimiento de la gente que no tiene valor”, compartió. Pero no oculta la preocupación: “Ver a los heridos es fuerte… y en nuestro caso, la familia en casa está preocupada”.

Atención psicosocial para rescatistas

Historias como la de Cristian reflejan la necesidad de cuidar también a quienes ayudan. Tras la explosión en el Puente de la Concordia que ha dejado hasta el momento 14 personas fallecidas y decenas de lesionados, especialistas en intervención psicosocial trabajan en alianza con la Cruz Roja Mexicana y la organización civil CADENA, para ofrecer atención psicológica a rescatistas, con el fin de prevenir lo que se conoce como trauma vicario: el desgaste emocional por exponerse de manera constante al dolor de otros.

La coordinadora del proyecto, la Mtra. María Amparo Olivier, explicó que esta atención resulta esencial, porque no solo beneficia su bienestar personal, sino que les brinda herramientas para tomar mejores decisiones en momentos de crisis, como la búsqueda de familiares, documentos o el cuidado de menores de edad.

“Dar intervención psicológica a los equipos de rescate significa brindar apoyo emocional y psicológico a las personas que ayudan en emergencias, para que puedan manejar el estrés, la ansiedad y las emociones difíciles que enfrentan durante y después de los rescates. Esto los ayuda a mantenerse fuertes y saludables, y a procesar lo que han vivido, para que puedan seguir ayudando y cuidándose a sí mismos”.

Familias y víctimas indirectas también reciben apoyo

La atención psicosocial se ha extendido también a los familiares y seres queridos de las víctimas del Puente de la Concordia. En hospitales donde se encuentran internados los heridos, especialistas visitan a las familias para brindar acompañamiento emocional.

La Dra. Graciela Polanco, académica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, subrayó que recibir apoyo psicológico en las primeras horas tras una tragedia puede evitar el desarrollo de trastornos severos.

“Y estos trastornos van a afectar en el día a día de las personas; cuando padecen uno de estos problemas, su vida tiene un desequilibrio fuerte”, advirtió.

Polanco explicó que sin una intervención temprana, las víctimas indirectas podrían enfrentar problemas como estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastornos del sueño o de la alimentación.

Solidaridad que también sana

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó este lunes 15 de septiembre que el número de fallecidos ascendió a 14. La tragedia mostró una vez más la solidaridad de los mexicanos, no solo en el rescate, sino ahora también en el cuidado de quienes estuvieron en primera línea.

Los rescatistas, héroes anónimos que trabajan día y noche, reciben hoy un acompañamiento necesario para seguir adelante. Como Cristian, el bombero que cada mañana vuelve a ponerse el uniforme, con la esperanza de regresar sano a casa con sus dos hijas, su historia refleja la doble cara de esta vocación: la entrega al servicio y la vulnerabilidad humana.

