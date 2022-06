Inhabilitan a alcaldesa de Cuauhtémoc por un año; “No me voy a mover”, responde

Ciudad de México.— El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México notificó a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sobre su destitución por un año. Esto, debido al delito de abuso de funciones por el cierre del Deportivo Guelatao en 2021.

Sandra Cuevas anunció que impugnará la medida con la finalidad de ganarles una vez más y dejó en claro que “vamos a combatir jurídicamente este tercer round”, “no me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir trabajando”.

En una conferencia de prensa, la alcaldesa afirmó que es víctima de una persecución política y se defenderá jurídicamente.

“Yo voy a seguir trabajando. A mí lo único que me va a quitar de trabajar, y Dios no lo quiera, es una enfermedad grave o que me quiten la vida”.

Sandra Cueva presentó su posicionamiento jurídico respecto a las sanciones administrativas impuestas mediante sentencia notificada este lunes, derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa (“abuso de funciones”), iniciado por el Órgano de Control Interno en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Por ello, mientras se lleva el proceso de impugnación, insistió en que continúa en funciones, en tanto se agotan todos y cada uno de los recursos que la Constitución y la Ley le otorgan a favor de la gobernabilidad de esta Alcaldía y en defensa de los habitantes de Cuauhtémoc que votaron por ella el pasado 6 de junio de 2021.

Reiteró que el tema del Deportivo Guelatao es un tema absurdo, tengo cinco dictámenes en donde los diferentes documentos muestran, desde el 2017, que tiene afectaciones; por esa razón cuando llego decido cerrarlo y lo hice por 41 días. “Ese es el delito, haber cerrado por 41 días”.

Detalló que como alcaldesa tiene esa atribución de salvaguardar la vida de los habitantes de la Cuauhtémoc.

Por ello, añadió que no entendía las razones para que la autoridad considerara que se excedió en sus funciones.

Ante esta situación detalló:

1. La Sentencia de mérito determina que la titular de esta Alcaldía es administrativamente responsable por la conducta de “ABUSO DE FUNCIONES”, imponiendo como sanciones administrativas la Destitución e Inhabilitación por un Año, lo cierto es que dicha titular puede seguir desempeñando el cargo de Alcaldesa, hasta en tanto se agoten y resuelvan los recursos legales que la Ley permite interponer.

2. Por lo anterior, se interpondrá el Recurso de Apelación que establece el artículo 215 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se notifique la sentencia, ante la Sección Especializada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

JAHA