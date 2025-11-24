Iztapalapa sana lentamente a dos meses de la explosión

Ciudad de México.— A más de dos meses de la explosión de una pipa en Iztapalapa y pese a que el hecho dejó una huella profunda en el oriente del Valle de México, las víctimas continúan recuperándose.

Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, finalmente recibió el alta del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Su caso se convirtió en uno de los más sentidos de la tragedia.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que Yaneth, quien tenía cinco meses de embarazo cuando ocurrió el siniestro, dejó la etapa más crítica de su recuperación y ya se reincorporó con su familia.

Yaneth y su familia, originarios de Guanajuato, viajaban el pasado 10 de septiembre con rumbo a la zona de Santa Martha para comprar pirotecnia, pues se dedicaban al comercio de estos productos. En el vehículo iban su esposo Francisco, su hijo Uriel y su sobrino Mateo, de 12 años.

Durante la explosión, se formó una nube de gas que rodeó su auto. Francisco logró subir la ventanilla, lo que le otorgó quemaduras leves, mientras que Yaneth intentó correr con su hijo dentro del fuego.

Ella sufrió quemaduras en 60 % de su cuerpo, y su hijo resultó con lesiones en el 30 % de la piel, según reportes oficiales.

En el caso de Yaneth, su recuperación pasó por varias fases, incluida la rehabilitación física en el INR.

Desde el momento del siniestro, la Secretaría de Salud aseguró que ofreció atención integral, no solo en lo médico, sino también apoyo psicológico para las víctimas y sus familias.

Jazlyn vuelve a México tras tratamiento en EU

Mientras tanto, otra víctima infantil ganó atención mediática: Jazlyn Azuleth, de dos años. La menor fue trasladada al Hospital Shriners de Galveston, Texas, gracias a la coordinación entre la Fundación Michou y Mau y autoridades mexicanas.

En su tratamiento recibió injertos en manos, piernas y cabeza, con resultados favorables, y comenzó rehabilitación física intensiva.

Las autoridades destacaron que el seguimiento médico y psicológico continuará para ambas familias, en un esfuerzo por acompañarlas en su proceso de recuperación física y emocional tras el suceso que dejó un saldo devastador de 32 personas fallecidas y 90 heridos.

JAHA