“Jazlyn siempre pregunta por su abuela”

Ciudad de México.— Cinthya Jazmín Carrillo, madre de la bebé Jazlyn, que sobrevivió a la explosión de una pipa en Iztapalapa, agradeció a su madre, las acciones que le salvaron la vida a su pequeña.
La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ocurrió el 10 de septiembre de 2025.
Ese día, la bebé Jazlyn Azulet se encontraba con su abuelita Alicia Matías, de 54 años, quien trabajaba como checadora de transporte en el paradero de el Metro Santa Marta de la Línea A.
Durante la explosión de la pipa en Iztapalapa, la mujer cubrió a Jazlyn con su propio cuerpo para protegerla de las llamas. Según reportes, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo. Poco después, la mujer falleció en un hospital en Ciudad de México.
Ante el estado crítico, fue trasladada en septiembre a las instalaciones del Shriners Hospitals for Children, ubicado en Galveston, Texas, por la Fundación Michou y Mau.
“Agradecemos al Hospital Shriners en Galveston, Texas, por toda la ayuda brindada a esta pequeña, quien pasó dos meses y cinco días en sus instalaciones recuperándose”.
Carrillo relató que el reencuentro con sus tías y primas alegró mucho a Jazlyn, después de pasar semanas rodeada principalmente por personal médico. La madre describió la llegada como una “gran sorpresa” para la niña.
Con la voz quebrada relató en conferencia de prensa que la pequeña Jazlyn pregunta siempre por su abuela, a quien siempre le va a agradecer haber salvado a su hija.
“Por la que siempre pregunta es por mi mamá… Mi bebé a penas está empezando a hablar, entonces no tiene ciertas expresiones, nada más dice que es su mamá y que la quiere”.
Estado de salud y plan de recuperación
Aunque ya está en México, Jazlyn sigue bajo supervisión médica especializada. Su equipo de médicos en Shriners realiza seguimiento remoto mediante el servicio de telemedicina para evaluar su progreso.
Según su madre, los especialistas evaluarán sus heridas durante los próximos seis meses para decidir si será necesaria una segunda cirugía.
Además, ajustarán las prendas compresivas que la niña debe usar, conforme a su crecimiento. Carrillo también señaló que la familia recibirá apoyo psicológico para sobrellevar el trauma y el duelo por lo sucedido.
Durante su estancia en Texas, Jazlyn ya fue extubada. Se le realizaron injertos de piel en manos, piernas y cabeza, con tejidos obtenidos de su espalda y piernas.
Gracias a estos procedimientos, su rehabilitación física ha comenzado para recuperar movilidad, sobre todo en una de sus manos.
Iztapalapa sana lentamente a dos meses de la explosión
De apoco, los lesionados se recuperan
Ciudad de México.— A más de dos meses de la explosión de una pipa en Iztapalapa y pese a que el hecho dejó una huella profunda en el oriente del Valle de México, las víctimas continúan recuperándose.
Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, finalmente recibió el alta del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Su caso se convirtió en uno de los más sentidos de la tragedia.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que Yaneth, quien tenía cinco meses de embarazo cuando ocurrió el siniestro, dejó la etapa más crítica de su recuperación y ya se reincorporó con su familia.
Yaneth y su familia, originarios de Guanajuato, viajaban el pasado 10 de septiembre con rumbo a la zona de Santa Martha para comprar pirotecnia, pues se dedicaban al comercio de estos productos. En el vehículo iban su esposo Francisco, su hijo Uriel y su sobrino Mateo, de 12 años.
Durante la explosión, se formó una nube de gas que rodeó su auto. Francisco logró subir la ventanilla, lo que le otorgó quemaduras leves, mientras que Yaneth intentó correr con su hijo dentro del fuego.
Ella sufrió quemaduras en 60 % de su cuerpo, y su hijo resultó con lesiones en el 30 % de la piel, según reportes oficiales.
En el caso de Yaneth, su recuperación pasó por varias fases, incluida la rehabilitación física en el INR.
Desde el momento del siniestro, la Secretaría de Salud aseguró que ofreció atención integral, no solo en lo médico, sino también apoyo psicológico para las víctimas y sus familias.
Jazlyn vuelve a México tras tratamiento en EU
Mientras tanto, otra víctima infantil ganó atención mediática: Jazlyn Azuleth, de dos años. La menor fue trasladada al Hospital Shriners de Galveston, Texas, gracias a la coordinación entre la Fundación Michou y Mau y autoridades mexicanas.
En su tratamiento recibió injertos en manos, piernas y cabeza, con resultados favorables, y comenzó rehabilitación física intensiva.
Las autoridades destacaron que el seguimiento médico y psicológico continuará para ambas familias, en un esfuerzo por acompañarlas en su proceso de recuperación física y emocional tras el suceso que dejó un saldo devastador de 32 personas fallecidas y 90 heridos.
¿Se dejó de vender comida chatarra en las escuelas?
Clara Brugada revisará la situación en la capital
Ciudad de México.— Han pasado más de siete meses de que entró en vigor la restricción de comida chatarra en las escuelas mexicanas. Sin embargo, el avance de su implementación no está claro.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que su administración revisará la implementación de la prohibición de vender comida chatarra y bebidas azucaradas dentro y fuera de escuelas de educación básica en Ciudad de México.
Brugada señaló que el tema “es un asunto federal”, aunque adelantó que solicitará información detallada a la Autoridad Federal Educativa.
La revisión ocurre mientras crece la preocupación pública por el cumplimiento de las nuevas reglas que buscan reducir el consumo de productos ultraprocesados entre estudiantes.
Durante el ciclo escolar 2024-2025, la plataforma MiEscuelaSaludable recibió cuatro mil 010 reportes contra mil 731 escuelas públicas de las cinco mil 374 existentes en la capital, reveló Excélsior.
En 75.9% de los reportes persistió la venta de frituras, pastelillos y otros ultraprocesados. En 47.2% se mantuvo la venta de refrescos.
La mandataria local dijo que invitará a la autoridad educativa a una conferencia para explicar el avance de la normativa.
La reforma que prohíbe vender productos ultraprocesados
La reforma a la Ley General de Educación entró en vigor el 28 de marzo de 2025. La norma prohíbe la venta de comida chatarra dentro y fuera de las escuelas de educación básica del país.
También ordena crear un Comité de Vigilancia y reguló la operación de cooperativas escolares y máquinas expendedoras. Las multas para infractores van de mil uno a siete mil veces la UMA, es decir, de 113 mil 253.14 pesos a 791 mil 980 pesos, conforme a los artículos 170 y 171 de la Ley General de Educación.
La medida forma parte de un proyecto federal que busca promover una alimentación saludable en planteles de primaria y secundaria.
Las Secretarías de Educación Pública y de Salud publicaron lineamientos desde el 30 de septiembre de 2024, con indicaciones sobre los alimentos permitidos. Las escuelas tuvieron 180 días para preparar los cambios.
Prohibición es insuficiente
Investigadoras como la Dra. Alejandra Cantoral, especialista en nutrición y coordinadora de la Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana, señaló para Siete24.mx que la prohibición representa un paso importante, aunque insuficiente para enfrentar la magnitud del problema.
Cantoral explicó que la obesidad infantil es un fenómeno multicausal que requiere acciones adicionales en distintos entornos.
La especialista destacó que las políticas sobre producción, precio y publicidad deben alinearse para reducir el consumo de comida chatarra y facilitar el acceso a opciones saludables.
También señaló la importancia de garantizar agua potable en los planteles para disminuir el consumo de bebidas azucaradas, un punto clave para familias que enfrentan entornos escolares saturados de oferta ultraprocesada.
Reapertura de la Línea 1 del Metro impulsa la movilidad en CDMX
Beneficiará a millones de personas
Ciudad de México.— La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México reabrió este domingo en su totalidad después de una renovación integral que transformó su operación y su infraestructura interna.
La reapertura marcó un momento relevante para el transporte público capitalino, que depende diariamente de este corredor para conectar el oriente y el poniente de la ciudad.
Un proyecto que modernizó toda la línea más antigua del sistema
El Gobierno capitalino informó que la intervención representó una inversión de 37 mil millones de pesos y renovó todos los sistemas de la línea inaugurada en 1969.
La obra incluyó la sustitución de vías, cableado, drenaje, ventilación, fibra óptica y sistemas contra incendios. También modernizó los sistemas de control y videovigilancia instalados en cada estación.
Clara Brugada Molina encabezó la entrega oficial y destacó que la modernización extendió la vida útil de la línea por otros 50 años.
La mandataria afirmó que el recorrido completo desde Observatorio hasta Pantitlán podrá realizarse en aproximadamente 40 minutos, un cambio significativo para los usuarios habituales.
Impacto directo en los tiempos de traslado del Valle de México
La reapertura beneficia a cientos de miles de personas que usan este tramo todos los días. El Sistema de Transporte Colectivo proyectó una afluencia de 850 mil pasajeros diarios, una cifra que refleja la importancia del corredor en la red.
Los usuarios observaron mejoras visibles en las estaciones reabiertas, como iluminación renovada, accesibilidad mejorada y espacios más amplios.
Además, el servicio comenzó con 29 trenes de alta tecnología, cada uno con capacidad para dos mil pasajeros.
Estos trenes prometieron reducir los tiempos de espera y mejorar la continuidad del servicio en horas de alta demanda.
El nuevo Complejo Observatorio también reabrió con infraestructura ampliada. Este punto se convertirá en un nodo estratégico por su futura conexión con el Tren Interurbano El Insurgente y con la línea 12 del Metro.
Las autoridades estimaron que la afluencia en esta estación podría alcanzar los 150 mil usuarios diarios.
Etapas de la obra y reapertura de estaciones clave
La intervención comenzó el 11 de julio de 2022 y avanzó por tramos. El proceso incluyó cierres parciales y aperturas progresivas entre Pantitlán, Balderas y Chapultepec.
Este domingo reabrieron Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, estaciones que formaron parte del último segmento en modernizarse.
En estas estaciones concluyó la instalación de nueva fibra óptica, ventilación, red contra incendios, drenaje y cámaras de vigilancia.
Las mejoras fortalecieron la seguridad operativa y facilitaron los próximos trabajos de integración con otros sistemas de transporte.
Línea 3: la siguiente gran renovación del Metro capitalino
Clara Brugada anunció que la renovación de la Línea 3 será el siguiente proyecto relevante para el Metro.
La mandataria aseguró que la información se dará a conocer próximamente y anticipó un proceso de modernización con características similares a las realizadas en la Línea 1.
La Línea 3 transporta diariamente a más de 700 mil usuarios y conecta zonas densamente pobladas como Indios Verdes, Guerrero y Universidad.
Su intervención representará un impacto directo en la movilidad del norte al sur de la capital. La decisión de renovarla responde al desgaste natural del sistema y a la necesidad de mejorar su operación futura.
Una reapertura que fortaleció la red de transporte público
La reapertura total de la Línea 1 permitió restablecer la operación completa del corredor y eliminó los servicios provisionales que sustituyeron el tramo cerrado.
Las personas usuarias recuperaron su ruta habitual con infraestructura reforzada, trenes nuevos y estaciones más seguras.
La Generación Z se moviliza por la crisis de inseguridad; anuncian nueva marcha
“No somos bots, somos ciudadanos inconformes”, dicen
Ciudad de México.- La movilización de la Generación Z del pasado sábado 15 de noviembre continúa generando repercusiones. Convocada inicialmente por jóvenes, la protesta atrajo a diversos contingentes de estudiantes, maestros, personas de la tercera edad y familias enteras, todos unidos por la misma demanda: seguridad, salud y el fin de la corrupción.
Juan Carlos Gutiérrez, representante de la Generación Z, destacó que las causas que motivan estas marchas son “muy genuinas y muy justas”. Gutiérrez puso cifras a la indignación, señalando que en el país se han registrado más de 200 mil homicidios dolosos en siete años y que 40 personas desaparecen cada día, siendo el 60 por ciento de ellas jóvenes entre 19 y 26 años.
“Salimos a exigir… ¿En qué país vivimos? cuando salen a manifestarse nos reciben con represión y golpes. No se me hace justo”, afirmó el joven activista.
El reclamo en la plancha del Zócalo
La movilización, que inició en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo capitalino, fue pacífica y en orden, pero al llegar a la Plaza de la Constitución, se registraron enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que un grupo de personas derribó las vallas metálicas que protegían Palacio Nacional.
El representante del movimiento denunció que la respuesta del gobierno fue la represión, citando la consigna: “Abrazos para los delincuentes y golpes para los manifestantes”. Gutiérrez lamentó los actos de violencia documentados contra mujeres y hombres en la protesta.
A pesar de que el gobierno ha intentado “desvirtuar y deslegitimar la marcha” calificando a los participantes de “bots” o “acarreados”, Gutiérrez sostuvo que la asistencia demostró lo contrario.
“Demostramos que no lo somos, que somos gente molesta, ciudadanos inconformes con lo que hace y no hace este gobierno”.
La respuesta de la juventud: seguir activos
Motivada en parte por el clima de violencia reciente, como el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la Generación Z dejó claro su compromiso con la protesta cívica.
Ante la represión y la descalificación, Juan Carlos Gutiérrez enfatizó que el movimiento continuará. “Lo que sigue es seguir movilizándonos. Tenemos que seguir activos, no podemos dejar que esto siga así, que la situación del país siga así”, concluyó.
El colectivo anunció una nueva marcha para este jueves 20 de noviembre en el mismo punto en la capital del país, reafirmando su consigna: “Cuando la juventud se levanta, el país despierta”.
npq
