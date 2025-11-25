“Jazlyn siempre pregunta por su abuela”

Ciudad de México.— Cinthya Jazmín Carrillo, madre de la bebé Jazlyn, que sobrevivió a la explosión de una pipa en Iztapalapa, agradeció a su madre, las acciones que le salvaron la vida a su pequeña.

La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ocurrió el 10 de septiembre de 2025.

Ese día, la bebé Jazlyn Azulet se encontraba con su abuelita Alicia Matías, de 54 años, quien trabajaba como checadora de transporte en el paradero de el Metro Santa Marta de la Línea A.

Durante la explosión de la pipa en Iztapalapa, la mujer cubrió a Jazlyn con su propio cuerpo para protegerla de las llamas. Según reportes, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo. Poco después, la mujer falleció en un hospital en Ciudad de México.

Ante el estado crítico, fue trasladada en septiembre a las instalaciones del Shriners Hospitals for Children, ubicado en Galveston, Texas, por la Fundación Michou y Mau.

“Agradecemos al Hospital Shriners en Galveston, Texas, por toda la ayuda brindada a esta pequeña, quien pasó dos meses y cinco días en sus instalaciones recuperándose”.

Carrillo relató que el reencuentro con sus tías y primas alegró mucho a Jazlyn, después de pasar semanas rodeada principalmente por personal médico. La madre describió la llegada como una “gran sorpresa” para la niña.

Con la voz quebrada relató en conferencia de prensa que la pequeña Jazlyn pregunta siempre por su abuela, a quien siempre le va a agradecer haber salvado a su hija.

“Por la que siempre pregunta es por mi mamá… Mi bebé a penas está empezando a hablar, entonces no tiene ciertas expresiones, nada más dice que es su mamá y que la quiere”.

Estado de salud y plan de recuperación

Aunque ya está en México, Jazlyn sigue bajo supervisión médica especializada. Su equipo de médicos en Shriners realiza seguimiento remoto mediante el servicio de telemedicina para evaluar su progreso.

Según su madre, los especialistas evaluarán sus heridas durante los próximos seis meses para decidir si será necesaria una segunda cirugía.

Además, ajustarán las prendas compresivas que la niña debe usar, conforme a su crecimiento. Carrillo también señaló que la familia recibirá apoyo psicológico para sobrellevar el trauma y el duelo por lo sucedido.

Durante su estancia en Texas, Jazlyn ya fue extubada. Se le realizaron injertos de piel en manos, piernas y cabeza, con tejidos obtenidos de su espalda y piernas.

Gracias a estos procedimientos, su rehabilitación física ha comenzado para recuperar movilidad, sobre todo en una de sus manos.

