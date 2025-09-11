La imagen tras la explosión en La Concordia que llenó de esperanza a capitalinos

Ciudad de México. — Tras una explosión de una pipa que transportaba gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, una imagen conquistó a los usuarios capitalinos.

El periodista Carlos Jiménez difundió una fotografía que muestra a un policía que carga a un menor en brazos tras la explosión.

Junto al uniformado y el menor, se encuentra una mujer lesionada tras el hecho que cimbró el oriente capitalino.

AGENTE de @SSC_CDMX RESCATA q BB en LA EXPLOSIÓN pic.twitter.com/WG2GPCO4bi — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 10, 2025

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles se registró una fuerte explosión en inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron el momento del estallido y además cómo las llamas alcanzaron varios metros de altura. Vecinos y usuarios del Metro Santa Marta vivieron momentos de pánico.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió alrededor de las 14:20 horas tras la volcadura de una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros.

🚒👨‍🚒 Voluntarios de @Rescate_Condor trabajan desde en la zona de la #explosión de una pipa de gas cerca del puente La #Concordia, en la Alcaldía #Iztapalapa. pic.twitter.com/JUBHQEEDp9 — Siete24.mx (@Siete24M) September 10, 2025

El estallido dañó al menos 18 vehículos en la zona, también generó desvíos vehiculares y obligó a desalojar a decenas de personas que transitaban cerca del lugar.

Bomberos trabajaron en el control del incendio

El jefe del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la pipa permanecía al 30% de su capacidad tras la explosión.

#AlMomento Informo que la pipa de combustible está al 30 por ciento de su capacidad, 20 mil litros. Tiene una falla en la línea de distribución, por ello realizamos la quema controlada de combustible para que el gas vapor pueda salir y podamos controlar la fuga. — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 10, 2025

Decenas de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil participaron en los trabajos de control del incendio.

La Secretaría de Movilidad capitalina reportó cierres a la circulación desde Ignacio Zaragoza, a la altura de Tepalcates, y en Ermita Iztapalapa en ambos sentidos.

Clara Brugada confirmó saldo preliminar de lesionados

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que la explosión dejó 57 personas lesionadas. Entre ellas, 19 permanecen graves y reciben atención médica en hospitales capitalinos y mexiquenses.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales: 12 al Regional Juan Ramón de la Fuente, uno al ISSSTE Zaragoza, 15 al IMSS Los Reyes, 15 al ISSSTE Morelos, cinco al Instituto Nacional de Rehabilitación y 12 al Ampliación Emiliano Zapata.

Brugada informó además que instruyó a su gabinete a coordinar el apoyo a víctimas y supervisar las labores de emergencia.

Autoridades investigan causas del siniestro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de la volcadura y posterior explosión.

Hasta el momento, se desconoce la situación del conductor de la pipa. Autoridades capitalinas indicaron que la información sobre su estado formará parte de las diligencias.

La jefa de Gobierno agradeció el apoyo inmediato de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional. También agradeció a la Secretaría de Marina, Protección Civil y cuerpos de bomberos.

En las próximas horas se dará a conocer la lista oficial de lesionados, así como actualizaciones sobre el estado de salud de quienes permanecen hospitalizados.

