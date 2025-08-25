La odisea de padecer problemas de salud en México

Ciudad de México.— Tener problemas de salud en México es una odisea para los pacientes que no sólo se enfrentan al dolor y a la angustia, sino a puertas cerradas.
Jesús Ramírez, comerciante de 29 años, sufrió una fractura de clavícula tras resbalar en un puente peatonal el 18 de agosto en la Ciudad de México.
La espera por atención médica evidenció las carencias en los hospitales públicos y el impacto humano de la falta de insumos.
De hospital en hospital sin una cirugía
Tras el accidente, vecinos llamaron a los servicios de emergencia, pero nunca llegaron. Jesús llegó por cuenta propia al Hospital Juárez, donde recibió primeros auxilios y radiografías.
Ahí confirmaron la fractura, pero no contaban con la especialidad requerida. Lo enviaron al Hospital de Xoco y luego al Hospital General, con el mismo resultado: no había insumos ni espacio para su cirugía.
En tres días recorrió cuatro hospitales. En cada uno recibió inyecciones para el dolor, nuevas radiografías y la confirmación de su urgencia médica sin una fecha de operación.
“Me decían que no había material para operarme. Sentía mucho dolor, no podía dormir, y no tengo dinero para un hospital privado”, relató.
La opción: pagar una cirugía particular
En el Hospital General, un médico le sugirió operarse “por fuera”. Le ofrecieron un contacto en una clínica que cotizó inicialmente 75 mil pesos y luego 45 mil tras un estudio socioeconómico.
Jesús vive al día y su tía lo ha apoyado con los gastos. “Soy comerciante, no puedo trabajar y dependo de mi tía.”, contó.
Acudió también a la Cruz Roja de Polanco, donde le informaron que su cirugía costaría 84 mil pesos y que no podía salir hasta pagar los servicios ya prestados.
Dolor, incertidumbre y falta de atención oportuna
Jesús se dio de alta en el Seguro Social por cuenta propia y espera una cita en el Hospital de Balbuena, pero hasta ahora no tiene fecha de cirugía.
“Me dicen que tenga paciencia, pero no hay insumos ni espacio. Vivo con dolor, compro mis medicamentos, y no puedo dormir por el malestar”, explicó.
Su presión arterial subió por el dolor constante, aunque nunca había sido hipertenso. “Hay médicos humanos, pero también personal que no muestra interés. Es desesperante”, dijo.
Pidió a las autoridades priorizar la salud: “Estamos muy mal. Hacen gastos en otras cosas y no en medicamentos ni cirugías, porque la gente sufre mucho”.
Salud, un problema que afecta a millones en México
La historia de Jesús refleja una realidad nacional. Según el INEGI, en 2024 cerca de 26.1 millones de personas carecieron de acceso a servicios de salud, el 20.1% de la población.
La carencia disminuyó frente a 2020, cuando alcanzó 35.7% de los mexicanos, pero aún hay una brecha territorial significativa.
En zonas rurales, 29.4% de las personas no tienen acceso a servicios médicos; en áreas urbanas, el porcentaje fue de 18.0%.
Las entidades con mayor carencia son Chiapas (38.7%), Guerrero (35.5%) y Oaxaca (34.2%). En contraste, la Ciudad de México (7.9%), Nuevo León (9.4%) y Coahuila (10.2%) presentan los niveles más bajos.
Estas cifras revelan que miles de mexicanos enfrentan obstáculos similares a los de Jesús para recibir atención médica oportuna, especialmente en contextos de urgencia.
Rutas de la Salud, alternativa para mitigar carencias de atención
Buscan mitigar desabasto de medicamento
Ciudad de México. — La capital del país puso en marcha un nuevo esquema para garantizar el acceso gratuito a medicamentos en hospitales y centros de salud, con apoyo del programa IMSS-Bienestar.
Las Rutas de la Salud, presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, se enfocaron en la distribución directa y sin intermediarios.
El anuncio ocurrió en el almacén central del IMSS-Bienestar en Azcapotzalco. Ahí se explicó que este modelo busca transformar la atención médica y mejorar la seguridad de los pacientes.
Brugada afirmó que se entregarán medicamentos en Topilejo, Xoco, Rubén Leñero y Balbuena, entre otros hospitales, con insumos garantizados para atender a las comunidades que más lo necesitan.
La mandataria capitalina destacó que este nuevo esquema representa un cambio profundo. “Tu palabra va a llegar cumplida a todos los centros de salud y hospitales”, expresó durante la presentación.
Según la Secretaría de Salud local, en la capital funcionan 234 centros de salud y 34 hospitales públicos, que enfrentaron problemas de abasto recientes.
Carencia de acceso a la salud en México
El reto que busca enfrentar este plan se refleja en las cifras de carencia de acceso a la salud. Según el Coneval, en 2022 el 39.1% de la población nacional se encontraba en situación de carencia, lo que representó a más de 50 millones de personas sin acceso garantizado a servicios de salud.
En 2018, el indicador marcaba 16.2% (20.1 millones), lo que evidenció un incremento significativo en apenas cuatro años.
Por otra parte, en la Ciudad de México, el porcentaje de carencia fue menor al promedio nacional. En 2022 alcanzó 17.7% de la población, cifra que equivalió a más de un millón y medio de personas.
A pesar de ser más baja que en otros estados, reflejó un incremento respecto a 2018, cuando el registro fue de 11.5%.
Distribución de un millón de medicamentos en la capital
Según datos del IMSS-Bienestar, el nuevo sistema contempla 24 rutas que transportarán más de un millón de medicamentos, además de material médico cada mes.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el plan nacional incluye la digitalización del abasto, con el fin de reducir retrasos y asegurar entregas conforme a la demanda de cada unidad.
“Hoy entra en marcha este nuevo proceso de distribución. Aquí, al fin de semana, se reparten en los centros de salud, y la próxima semana inicia la distribución en todos los hospitales”, declaró.
La mandataria federal resaltó que cada hospital contará con insumos necesarios gracias al sistema digital. Este proceso permitirá registrar entradas y salidas de medicamentos en tiempo real.
El IMSS informó que el modelo de distribución se apoyará en herramientas tecnológicas para evitar desabasto y mejorar la planeación.
En este marco, especialistas en salud pública han señalado que la entrega directa de medicinas fortalece la confianza en los sistemas de atención y reduce la incertidumbre de los pacientes.
Con las Rutas de la Salud, el Gobierno capitalino se unió al plan nacional para garantizar atención médica gratuita, eficiente y oportuna.
Leer cada día: un hábito sencillo que fortalece la mente y alivia el estrés
Ciudad de México.- Leer al menos 15 minutos diarios redujo los niveles de estrés y mejora la calidad del sueño, según investigaciones en psicología y neurología. Los especialistas señalaron que la lectura estimula áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la atención y la memoria, generando beneficios similares a los de la meditación.
El psiquiatra Alejandro Koppmann, de Clínica Alemana, explicó que los efectos positivos de la lectura variaron según cada persona.
Para algunos significó un refugio frente a la adversidad, mientras que otros la usaron como estrategia preventiva contra el estrés.
“La lectura contribuye a serenarnos y facilita el buen dormir”, afirmó el especialista.
Además, estudios mostraron que leer antes de dormir, especialmente con libros físicos o dispositivos sin luz azul, ayuda a conciliar el sueño y a mejorar su calidad.
Los expertos recomiendan elegir temas de interés personal para mantener un hábito sostenible y motivador.
A diferencia del consumo rápido en redes sociales, la lectura profunda fortaleció la atención sostenida, indispensable para el aprendizaje.
Leer desarrolla la memoria, aumenta el vocabulario y fomenta la imaginación. También favorece la empatía y mejora las habilidades de comunicación.
Además, entre los principales beneficios reportados se incluyeron la reducción de la ansiedad, el aumento del bienestar emocional y la estimulación de las capacidades cognitivas.
La lectura mantiene activo el cerebro y fortalece el pensamiento crítico, aspectos claves para la vida cotidiana.
Por ello especialistas sugirieron crear un espacio tranquilo, establecer horarios fijos y participar en clubes de lectura.
Además, estas prácticas facilitan la creación de un hábito regular y placentero. Leer, señalaron, fue un aliado accesible para cuidar la salud mental y emocional, con efectos duraderos en la calidad de vida.
Retos virales, riesgo creciente para jóvenes en redes sociales
Llamaron a tomar precauciones
Ciudad de México. — Los retos virales se convirtieron en una de las dinámicas más populares entre adolescentes en internet. Sin embargo, la Policía Cibernética alertó que también implicaron riesgos graves para su seguridad.
En plataformas digitales, los llamados challenges ofrecen a los jóvenes una forma de pertenencia y reconocimiento social. Sin embargo, algunos fomentaron conductas de riesgo y exposición excesiva de datos personales.
La Policía Cibernética destacó que existen ejemplos de retos peligrosos, entre ellos el “Tide Pod Challenge” o el “Blackout Challenge”, que pueden derivar en consecuencias graves para la salud y la integridad de los participantes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió que ciertos retos incitaron a la autolesión, a realizar actos ilegales o a poner en peligro la vida. Además, ciberdelincuentes aprovecharon estas tendencias para difundir malware, robar información o manipular emocionalmente a posibles víctimas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023), más del 85% de adolescentes en México utilizó internet diariamente. Este dato reflejó la magnitud del riesgo cuando desafíos peligrosos se vuelven tendencia en redes sociales.
Impacto psicológico y social en adolescentes
La exposición a estos contenidos no solo representó un riesgo físico, también afectó la salud emocional de los jóvenes. UNICEF informó en 2023 que la presión digital influyó directamente en la autoestima y en la ansiedad de adolescentes.
Retos como grabar actividades extremas, aguantar largos periodos sin respirar o aceptar pruebas dolorosas provocaron lesiones graves documentadas en diferentes países. El organismo internacional alertó que estas dinámicas se viralizan con rapidez y atraen principalmente a menores en busca de aprobación social.
Expertos en seguridad digital explicaron que los adolescentes son especialmente vulnerables porque se encuentran en una etapa de construcción de identidad. La necesidad de pertenecer a un grupo puede llevarlos a participar en dinámicas riesgosas sin medir consecuencias.
La Policía Cibernética recomendó a las familias fomentar la comunicación abierta. Hablar con los hijos sobre los retos virales, verificar la información y enseñar a reconocer riesgos digitales resultó fundamental.
Estrategias de prevención y denuncia
La SSC aconsejó a los jóvenes pensar antes de aceptar un reto, investigar su origen y no ceder a la presión social. También sugirió reportar contenidos peligrosos y nunca compartir información personal en videos.
Los adolescentes y sus familias pueden denunciar intentos de fraude o retos riesgosos a la Policía Cibernética. El contacto está disponible en el número 55 5242 5100 extensión 5086 y en el correo [email protected].
La dependencia también ofrece orientación mediante sus cuentas oficiales en X: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX. Desde ahí, publica alertas y consejos prácticos dirigidos a jóvenes usuarios de internet.
Con estas acciones, las autoridades buscaron disminuir la exposición de adolescentes a dinámicas peligrosas que, aunque parecen inofensivas, pueden poner en riesgo su integridad y bienestar.
Avanza IECM rumbo a inclusión de madres trabajadoras
“La lactancia no dura toda la vida; los beneficios sí”
Ciudad de México. — La lactancia materna se reconoció como un derecho humano fundamental que debe ejercerse en condiciones dignas y seguras dentro de los espacios laborales. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), este derecho se convirtió en una política institucional a través de su lactario, un espacio que busca acompañar a las madres trabajadoras y garantizar el bienestar de sus hijos.
La consejera electoral Cecilia Hernández Cruz explicó que la existencia de lactarios en oficinas públicas y privadas no debía entenderse como un beneficio adicional, sino como un servicio básico.
Recordó que, cuando las instituciones no ofrecen estas condiciones, muchas mujeres interrumpen la lactancia de forma temprana. Esto afecta tanto la salud de los bebés como el vínculo materno.
Un espacio que respalda derechos y salud
El lactario del IECM representa un modelo de cómo las instituciones pueden generar condiciones laborales incluyentes. Su finalidad no se limita a habilitar un espacio físico, sino a garantizar que las madres trabajadoras puedan ejercer plenamente un derecho reconocido en la legislación mexicana e internacional.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, pues reduce enfermedades y promueve un desarrollo infantil óptimo. UNICEF agregó que esta práctica, de ampliarse globalmente, podría evitar cientos de miles de muertes infantiles cada año.
Hernández Cruz destacó que garantizar estos espacios significó también reconocer la importancia de la maternidad dentro de los entornos profesionales.
Señaló que las instituciones tienen la responsabilidad de crear condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse laboralmente sin tener que renunciar a la crianza.
Hacia instituciones corresponsables con la maternidad
En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) obliga a brindar a las trabajadoras madres dos periodos de reposo diarios para alimentar a sus hijos o extraer leche.
Sin embargo, no todas las organizaciones cuentan con espacios adecuados para hacerlo en condiciones seguras y saludables.
El IECM decidió consolidar una política de corresponsabilidad al ofrecer un espacio de lactancia que garantiza privacidad, higiene y seguridad.
Para Hernández, estas acciones representan una transformación cultural que coloca a la maternidad en el centro de los derechos laborales y la igualdad de género.
El lactario es un ejemplo de cómo los organismos públicos pueden fortalecer la salud, el bienestar y la permanencia laboral de las mujeres. Su importancia trasciende lo simbólico, al materializar un compromiso que asegura que la maternidad y la vida profesional no estén en conflicto.
