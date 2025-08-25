La odisea de padecer problemas de salud en México

Ciudad de México.— Tener problemas de salud en México es una odisea para los pacientes que no sólo se enfrentan al dolor y a la angustia, sino a puertas cerradas.

Jesús Ramírez, comerciante de 29 años, sufrió una fractura de clavícula tras resbalar en un puente peatonal el 18 de agosto en la Ciudad de México.

La espera por atención médica evidenció las carencias en los hospitales públicos y el impacto humano de la falta de insumos.

De hospital en hospital sin una cirugía

Tras el accidente, vecinos llamaron a los servicios de emergencia, pero nunca llegaron. Jesús llegó por cuenta propia al Hospital Juárez, donde recibió primeros auxilios y radiografías.

Ahí confirmaron la fractura, pero no contaban con la especialidad requerida. Lo enviaron al Hospital de Xoco y luego al Hospital General, con el mismo resultado: no había insumos ni espacio para su cirugía.

En tres días recorrió cuatro hospitales. En cada uno recibió inyecciones para el dolor, nuevas radiografías y la confirmación de su urgencia médica sin una fecha de operación.

Más para leer: Rutas de la Salud, alternativa para mitigar carencias de atención

“Me decían que no había material para operarme. Sentía mucho dolor, no podía dormir, y no tengo dinero para un hospital privado”, relató.

La opción: pagar una cirugía particular

En el Hospital General, un médico le sugirió operarse “por fuera”. Le ofrecieron un contacto en una clínica que cotizó inicialmente 75 mil pesos y luego 45 mil tras un estudio socioeconómico.

Jesús vive al día y su tía lo ha apoyado con los gastos. “Soy comerciante, no puedo trabajar y dependo de mi tía.”, contó.

Acudió también a la Cruz Roja de Polanco, donde le informaron que su cirugía costaría 84 mil pesos y que no podía salir hasta pagar los servicios ya prestados.

Dolor, incertidumbre y falta de atención oportuna

Jesús se dio de alta en el Seguro Social por cuenta propia y espera una cita en el Hospital de Balbuena, pero hasta ahora no tiene fecha de cirugía.

“Me dicen que tenga paciencia, pero no hay insumos ni espacio. Vivo con dolor, compro mis medicamentos, y no puedo dormir por el malestar”, explicó.

Su presión arterial subió por el dolor constante, aunque nunca había sido hipertenso. “Hay médicos humanos, pero también personal que no muestra interés. Es desesperante”, dijo.

Pidió a las autoridades priorizar la salud: “Estamos muy mal. Hacen gastos en otras cosas y no en medicamentos ni cirugías, porque la gente sufre mucho”.

Salud, un problema que afecta a millones en México

La historia de Jesús refleja una realidad nacional. Según el INEGI, en 2024 cerca de 26.1 millones de personas carecieron de acceso a servicios de salud, el 20.1% de la población.

La carencia disminuyó frente a 2020, cuando alcanzó 35.7% de los mexicanos, pero aún hay una brecha territorial significativa.

En zonas rurales, 29.4% de las personas no tienen acceso a servicios médicos; en áreas urbanas, el porcentaje fue de 18.0%.

Las entidades con mayor carencia son Chiapas (38.7%), Guerrero (35.5%) y Oaxaca (34.2%). En contraste, la Ciudad de México (7.9%), Nuevo León (9.4%) y Coahuila (10.2%) presentan los niveles más bajos.

Estas cifras revelan que miles de mexicanos enfrentan obstáculos similares a los de Jesús para recibir atención médica oportuna, especialmente en contextos de urgencia.

JAHA