Licencias de paternidad: una pieza clave para la igualdad y la corresponsabilidad familiar

Ciudad de México. — En la capital del país, la conversación sobre la igualdad en los cuidados cobró fuerza con el llamado a promover licencias de paternidad más amplias.

El tema colocó sobre la mesa una realidad urgente: los padres necesitan tiempo para criar, acompañar y compartir las responsabilidades del hogar, no sólo para trabajar.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la corresponsabilidad familiar es esencial para alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral.

Sin embargo, en México, los padres solo cuentan con cinco días de permiso por paternidad según la Ley Federal del Trabajo, mientras que las madres tienen 14 semanas.

Esta diferencia prolonga los estereotipos y mantiene sobre las mujeres la carga principal de cuidado y crianza.

Los primeros días también son de los padres

El diputado Royfid Torres González, de Movimiento Ciudadano, recordó que esos primeros días son fundamentales para el desarrollo emocional del recién nacido y para fortalecer los vínculos familiares.

“Las tareas de crianza no deben recaer únicamente en las mujeres. Los hombres también deben tener espacio y tiempo para cuidar”, expresó durante la sesión del Congreso de la Ciudad de México.

La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la capital ya reconoce el derecho de los padres a 10 días de permiso de paternidad, pero su aplicación sigue siendo limitada.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) advirtió que la penalización por maternidad continúa afectando el acceso y permanencia de las mujeres en el trabajo.

Según el organismo, en 2025 el embarazo y la maternidad siguieron siendo las principales causas de discriminación laboral en la ciudad.

Corresponsabilidad y cambio cultural

La OIT señala que más del 75% de las personas económicamente activas en México son hombres, mientras que solo 45.5% son mujeres.

De ellas, más de la mitad trabaja en la informalidad y siete de cada diez ganan entre 200 y 400 pesos diarios. Lo anterior, a decir de expertos, agrava las desigualdades.

La falta de permisos de paternidad amplios refuerza el círculo de desigualdad, porque mantiene a las mujeres como cuidadoras principales y limita la participación de los padres en el hogar.

Permitir a los hombres acompañar la crianza reduce el estrés familiar, fortalece el vínculo afectivo con los hijos. Además, mejora la salud emocional de ambos padres, según diversos estudios de la OIT y UNICEF.

Además, las empresas que otorgan licencias equitativas registran mayor productividad y compromiso laboral, al fomentar entornos más humanos y balanceados.

