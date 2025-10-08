CDMX
Licencias de paternidad: una pieza clave para la igualdad y la corresponsabilidad familiar
Se considera insuficiente
Ciudad de México. — En la capital del país, la conversación sobre la igualdad en los cuidados cobró fuerza con el llamado a promover licencias de paternidad más amplias.
El tema colocó sobre la mesa una realidad urgente: los padres necesitan tiempo para criar, acompañar y compartir las responsabilidades del hogar, no sólo para trabajar.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la corresponsabilidad familiar es esencial para alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral.
Sin embargo, en México, los padres solo cuentan con cinco días de permiso por paternidad según la Ley Federal del Trabajo, mientras que las madres tienen 14 semanas.
Esta diferencia prolonga los estereotipos y mantiene sobre las mujeres la carga principal de cuidado y crianza.
Los primeros días también son de los padres
El diputado Royfid Torres González, de Movimiento Ciudadano, recordó que esos primeros días son fundamentales para el desarrollo emocional del recién nacido y para fortalecer los vínculos familiares.
“Las tareas de crianza no deben recaer únicamente en las mujeres. Los hombres también deben tener espacio y tiempo para cuidar”, expresó durante la sesión del Congreso de la Ciudad de México.
La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la capital ya reconoce el derecho de los padres a 10 días de permiso de paternidad, pero su aplicación sigue siendo limitada.
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) advirtió que la penalización por maternidad continúa afectando el acceso y permanencia de las mujeres en el trabajo.
Según el organismo, en 2025 el embarazo y la maternidad siguieron siendo las principales causas de discriminación laboral en la ciudad.
Corresponsabilidad y cambio cultural
La OIT señala que más del 75% de las personas económicamente activas en México son hombres, mientras que solo 45.5% son mujeres.
De ellas, más de la mitad trabaja en la informalidad y siete de cada diez ganan entre 200 y 400 pesos diarios. Lo anterior, a decir de expertos, agrava las desigualdades.
La falta de permisos de paternidad amplios refuerza el círculo de desigualdad, porque mantiene a las mujeres como cuidadoras principales y limita la participación de los padres en el hogar.
Permitir a los hombres acompañar la crianza reduce el estrés familiar, fortalece el vínculo afectivo con los hijos. Además, mejora la salud emocional de ambos padres, según diversos estudios de la OIT y UNICEF.
Además, las empresas que otorgan licencias equitativas registran mayor productividad y compromiso laboral, al fomentar entornos más humanos y balanceados.
JAHA
CDMX
“No se renta a familias con niños”: la práctica que buscan erradicar de raíz
Ciudad de México.— Conseguir una vivienda en la Ciudad de México es cada vez más difícil para quienes viven con hijos pequeños o tienen mascotas. Entre precios elevados, requisitos estrictos y cláusulas excluyentes, muchas familias se topan con un muro de discriminación que las deja fuera del mercado de renta.
La vivienda es mucho más que un techo: es el espacio donde se construyen vínculos, seguridad y pertenencia. Por eso, es importante asegurar que ninguna familia sea excluida por su estructura
Derecho a una vivienda sin exclusiones
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta de reforma orientada a erradicar la discriminación en los contratos de arrendamiento. El objetivo es garantizar que ninguna ninguna familia con hijos sea rechazada por rentar.
El diputado César Emilio Guijosa Hernández, de Morena, explicó que la iniciativa busca reforzar un principio fundamental: el derecho humano a una vivienda adecuada. Según dijo, el dictamen no invade la propiedad privada, sino que la protege al mismo tiempo que promueve una visión de los derechos sociales y urbanos.
Un paso hacia la igualdad y el respeto
La reforma propuesta incorpora de manera explícita la prohibición de restringir el acceso a la vivienda por cohabitar con menores de edad.
Para la diputada del Partido del Trabajo, Diana Barragán Sánchez, dijo que esta acción responde a una necesidad urgente. En la práctica, muchas familias se enfrentan a cláusulas que las excluyen de contratos de arrendamiento, lo que genera vulnerabilidad y desigualdad.
“La discriminación en los contratos de renta afecta directamente a las familias con infancias. Con esta reforma se busca eliminar esas barreras que impiden acceder a una vivienda digna”, expresó.
ebv
CDMX
Familias caminan a la Basílica de Guadalupe a favor de la vida
Ciudad de México.– Cerca del mediodía de este domingo el Parque María Teresa, conocido como el de los cocodrilos, en la colonia Estrella de la alcaldía Gustavo A. Madero, comenzó a llenarse de color, música y sonrisas. Globos blancos, pancartas con mensajes positivos y niños y madres marcaron el inicio de una jornada distinta: la 5ª Celebración Nacional A Favor de la Mujer y de la Vida, bajo el lema “La vida es siempre un bien”.
Después de escuchar varios testimonios, las familias comenzaron a caminar rumbo al atrio de la Basílica de Guadalupe, convertida en punto de encuentro y símbolo de unidad. A cada paso, el ambiente se llenaba de cantos y aplausos. No era una marcha de reclamo, sino una manifestación de alegría y gratitud por la vida.
Un México unido por la esperanza
“Vamos a ser un México mejor cambiando la ‘o’ por la ‘y’”, dijo con voz firme Alison González, vocera del movimiento, antes de que los asistentes entonaran el Himno Nacional. “Rechazamos el falso dilema de elegir entre la mujer o el hijo; creemos que es posible amar y proteger por igual a ambos”, añadió ante una multitud que la escuchó entre aplausos.
Miles se reunieron en la capital del país, según los organizadores, mientras que en otras ciudades de México se realizaron celebraciones simultáneas. En todas, el mismo mensaje: defensa de la vida, unidad y paz frente a un entorno social que muchas veces invita a la división.
Con pancartas que decían “La vida es siempre un bien” y “Amar a ambos es posible”, los asistentes caminaron, acompañados de familias enteras, jóvenes y adultos mayores. En el trayecto se vivieron escenas de convivencia, abrazos y esperanza compartida.
Un mensaje que abraza a todos
El momento más emotivo llegó al final, cuando la multitud se reunió frente a la Basílica de Guadalupe.
Los organizadores, integrantes de la iniciativa Mujeryvida.org.mx, destacaron que el evento, respaldado por organizaciones civiles, busca ser una plataforma de esperanza que una a las familias mexicanas más allá de ideologías.
npq
CDMX
Tonelada y media de esperanza: vecinos se unieron para apoyar a menores con cáncer
Ciudad de México.- La solidaridad se hizo visible en calles de la Ciudad de México. Vecinas y vecinos entregaron tapitas de plástico que hoy se transforman en apoyo para niñas y niños con cáncer.
Una colecta con rostro humano.
La Asociación Civil Movimiento Nueva Aztlán realizó su segundo “Tapatón 2025” en la alcaldía Cuauhtémoc. En una sola jornada, lograron reunir una tonelada y media de tapitas.
El material reciclado fue donado al Banco de Tapitas A.C., ubicado en la colonia Militar Marte, en Iztacalco.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar tratamientos de quimioterapia para niñas, niños y adolescentes que enfrentan el cáncer.
La dirigente de Nueva Aztlán, Rita Cecilia Contreras Ocampo, recordó que la iniciativa nació hace tres años.
Participó en una marcha por medicamentos oncológicos y decidió transformar la indignación en acción solidaria.
“Desde hace tres años apoyamos con tapitas para que niñas y jóvenes con cáncer reciban sus tratamientos médicos. Así nació el Tapatón”, explicó la líder social.
El éxito de la colecta reflejó la fuerza de la comunidad. Alrededor de 200 personas acudieron a los centros de acopio instalados en la Glorieta del Tío Sam, el Parque del Indio y la oficina de Nueva Aztlán.
Durante una hora, familias enteras llegaron con bolsas y garrafones repletos. La respuesta fue tan grande que 15 automóviles terminaron llenos y fueron trasladados al Banco de Tapitas.
“Estamos muy contentos con la respuesta de la gente, que mostró sensibilidad y compromiso con los menores que enfrentan cáncer infantil”, destacó Contreras Ocampo.
Más de 16 toneladas en tres años
El primer “Tapatón 2025”, celebrado en febrero, también reunió un importante número de donaciones. En total, la organización ha logrado aportar 16 toneladas de tapitas en los últimos tres años.
Este esfuerzo no solo apoya a familias de la capital, sino también a aquellas que viajan desde otros estados en busca de atención médica para sus hijos.
Movimiento Nueva Aztlán anunció que continuará impulsando esta labor solidaria. La meta es sostener el apoyo para que niñas y niños con cáncer tengan acceso a terapias oportunas.
La experiencia muestra que pequeños gestos, como guardar una tapita, pueden convertirse en grandes actos de humanidad.
ARH
CDMX
Escuela mexicana para niños de familias vulnerables es reconocida como una de las mejores del mundo
A Favor del Niño I.A.P. gana el World’s Best School Prize
Ciudad de México.- En México el rezago educativo es un reto, en este contexto, una escuela de esta ciudad acaba de dar una lección al mundo: A Favor del Niño I.A.P. (AFN) fue reconocida como una de las mejores escuelas del planeta al obtener el World’s Best School Prize 2025, en la categoría de Colaboración Comunitaria.
Este premio internacional, promovido por la organización global T4 Education, distingue a las escuelas que generan transformaciones profundas en sus comunidades. En el caso de A Favor del Niño, el galardón reconoce su modelo educativo único en México, que combina no solo la enseñanza académica, sino también salud preventiva, nutrición y desarrollo humano.
Una escuela que cuida como familia
Fundada en 1941, A Favor del Niño trabaja con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos provenientes de hogares de escasos recursos, con un ingreso promedio de 10 mil pesos para cuatro integrantes, encabezados en su mayoría por madres solteras. Actualmente, la institución acompaña a 336 estudiantes, quienes permanecen hasta 10 horas diarias en la escuela, en un entorno seguro y nutritivo.
El éxito de AFN radica en un acompañamiento de 13 años, que empieza en nivel maternal y se extiende hasta la adolescencia.
Este modelo se sostiene en cuatro pilares fundamentales:
- Aprendizaje personalizado y colaborativo
- Salud preventiva
- Alimentación nutritiva
- Desarrollo humano integral
Además, se apoya en estrategias que involucran a toda la comunidad: jornadas de tiempo completo, capacitación semanal a maestros, un programa de crianza para madres y padres, y alianzas nacionales e internacionales que fortalecen las mejores prácticas educativas.
De esta manera, mientras madres y padres trabajan, sus hijos reciben no solo educación de calidad, sino también el cuidado necesario para su bienestar físico y emocional.
En palabras de Daniela Jiménez Moyao, directora general de la institución, este reconocimiento es mucho más que un premio:
“Ser reconocidos como ganadores de uno de los World’s Best School Prizes es un momento histórico, no sólo para nuestra comunidad, sino también para la educación en México. Este premio confirma que la educación puede transformar no solo a un niño, sino a toda una comunidad. Representa el esfuerzo colectivo de familias, docentes, donantes, empresas y ciudadanos que durante 84 años han compartido con nosotros la responsabilidad de la niñez”.
Impacto real en las familias
En ocho décadas, la escuela ha trabajado con más de 15 mil familias, logrando que 7 de cada 10 estudiantes ingresen a la universidad, y que 8 de cada 10 concluyan con éxito una carrera profesional.
Para muchas familias, este acompañamiento ha sido la diferencia entre un futuro limitado y una trayectoria de oportunidades.
Inspiración para el mundo
El reconocimiento internacional pone los ojos sobre un modelo que ya es referente en México. Vikas Pota, fundador de T4 Education, subrayó la relevancia de esta experiencia en un momento crucial para el planeta:
“Nuestro mundo se encuentra en una encrucijada… Y, por encima de todo, necesitamos líderes que reconozcan que en el corazón de todas estas cuestiones cruciales se encuentra la luz de una educación de calidad. Como ganadores del World’s Best School Prize para Community Collaboration 2025, su trabajo pionero servirá de inspiración a educadores y responsables políticos en todo el mundo”.
Un nuevo comienzo
Para AFN, este premio no es un punto final, sino el inicio de un camino de expansión. La institución busca replicar su modelo a través de un programa de Líderes Educativos y abrir nuevos centros en distintas comunidades del país.
La visión es clara: la educación integral y el acompañamiento cercano pueden romper círculos de pobreza y abrir horizontes de vida para miles de niñas, niños y adolescentes en México.
npq
