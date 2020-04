Llaman a evitar saturación en el Metro y microbuses

Ciudad de México.— Los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, igual que los transportistas que por estas fechas de Emergencia Sanitaria tienen que trabajar para no parar la actividad económica en su totalidad, tienen que buscar que no se congestione el servicio, para evitar contagios.

“No se puede detener el Metro, pero se tiene que cuidar que no se congestione, que no se atiborre, que se ordene el transporte en el Metro, que los que usan el Metro -eso lo puede hacer el gobierno- se embarquen y se trasladen en vagones no llenos, eso se puede hacer a la entrada, pero lo más importante es que si no se tiene una actividad esencial lo mejor es quedarnos en casa”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, precisó que “lo que estamos buscando con esta medida es que no haya contagio y que no se nos presente una situación de emergencia, que nos saturen los hospitales. Es la famosa curva que se ha venido mostrando, de cómo es diferente que se aplane la curva, porque la experiencia en países donde se desbordó la epidemia saturó los hospitales”.

Al respecto, dijo que también es muy importante que no se vaya al hospital por cualquier síntoma. A la fecha, dijo, se ha venido demostrando que incluso el número de infectados es un porcentaje reducido relativamente el que requiere hospitalización, que pueden quienes estén infectados quedarse en casa.

Los trabajadores de líneas de transporte, como los microbuses y los autobuses que tienen que trabajar porque viven al día, se exponen al prestar el indispensable servicio pero con la precaución de evitar el desbordamiento, para mantener el control de la epidemia, porque va a significar salvar vidas.

Pero al mismo tiempo, agregó, cuidar que no se deteriore tanto la economía, que no se deteriore básicamente la economía popular, “que atendamos la emergencia sin destruir nuestra base económica.

“Y cuando hablo de la base económica del país no sólo estoy pensando en las grandes empresas o no sólo debemos pensar en eso, hay que pensar en las pequeñas empresas familiares, en toda la actividad económica formal e informal, pero esa es una primera etapa”, señaló López Obrador.

La segunda es, y va a llegar, la reactivación, cómo se va a reactivar la economía. “Esto es lo que se busca, que no tengamos esos incrementos de otros países y que podamos ir extendiendo el número de infectados, que esta línea se vaya en lo horizontal, en lo más horizontal posible, porque esto significa que no se saturen los hospitales”.

En otros países, dijo, se dieron casos en donde no había camas, ventiladores y enfermos delicados tenían que esperar a que se desocupara la cama, el ventilador. “Esto es lo que buscamos y por eso tenemos que hacer el esfuerzo, el sacrificio de quedarnos en la casa. Estoy muy consciente de quienes viven al día, pero yo estoy seguro que vamos a poder resolver esto pronto, si seguimos actuando de manera profesional”, concluyó.

