Lo que debes saber de la renovación de la Línea 3 del Metro

Ciudad de México.— Con la renovación de la Línea 1 del Metro completada, la próxima meta es la renovación de la Línea 3, que cruza la CDMX de norte a sur.

Al ser una de las líneas más usadas e importantes de la capital mexicana, buscarán minimizar las afectaciones a los usuarios.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que se buscará minimizar al máximo la afectación a los usuarios; sin embargo, afirmó que se analizan modelos flexibles, como trabajos nocturnos o cierres parciales.

Advirtió que, con una obra de esta magnitud, “siempre habrá afectaciones”, pero se buscará que estas sean “las menores posibles”.

“Analizaremos vacaciones, etcétera. A lo mejor cerraremos por completo, pero la idea es no afectar demasiado a los usuarios. Siempre va a haber afectación en una renovación, pero queremos hacerlo con la menor afectación posible”.

En caso de ser necesario, “se activarán servicios alternativos con RTP y, de forma extraordinaria, transporte contratado, como ocurrió en la Línea 1”, acotó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

¿Qué se busca con la renovación?

Los trabajos incluirán sustitución total de vías, renovación completa de las 21 estaciones, de escaleras eléctricas y elevadores nuevos. También se cambiará el sistema de pilotaje por uno basado en comunicaciones (CBTC) y se comprarán 45 nuevos trenes.

Actualmente la Línea 3 opera con 42 trenes —40 en horas pico—, por lo que el nuevo equipo permitirá aumentar la capacidad de transporte en 30 %, reducir el consumo de energía en 35 % y lograr un intervalo de paso de apenas 100 segundos.

La renovación costará 41 mil millones de pesos y será realizada por fases. El plan contempla cerrar estaciones únicamente por tiempos cortos, en noches, fines de semana o vacaciones, y se apoyarán con camiones RTP para no dejar a los usuarios colgados.

¿Cuándo iniciarán los trabajos y cuánto costará la renovación?

Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, anunció que los trabajos principales arrancarán después del Mundial 2026.

Sin embargo, las primeras intervenciones comenzarán desde enero con adecuaciones en talleres y garajes de la estación Universidad.

En noviembre, el Gobierno local solicitó 25 mil millones de pesos de presupuesto para el Metro, de los cuales 5 mil serán para la primera etapa de modernización de la Línea 3.

El proyecto contempla que las obras se extiendan hasta mediados de 2028.

La Línea 3, de las más saturadas y con más incidentes

La intervención de la Línea que corre de Indios Verdes a Universidad es inaplazable, pues es una de las que más retrasos registra.

De acuerdo con los propios datos del Metro, entre enero y agosto de 2024 se reportaron un total de 630 fallas que afectaron a los usuarios.

Entre las fallas más reportadas, están las de energía eléctrica con 189, del sistema de pilotaje automático 179 incidentes y fallas en puertas, con 152.

Estas averías o fallas pueden tardar desde 45 minutos a 3 días para su reparación. Sin embargo, se especifica que se realiza una revisión diaria de los trenes antes de empezar su servicio, lo que reduce el número total.

Durante el periodo de enero a marzo del 2024, la Línea 3 transportó 39 millones 926 mil 846 personas. Esto la coloca como la segunda de mayor demanda, sólo detrás de la Línea 2.

Posibles alternativas de transporte para los afectados

Para los usuarios que usan la Línea 3 del Metro, hay pocas alternativas de transporte que crucen de sur a norte la totalidad de la capital mexicana.

Las principales vías son las líneas 1 (Indios Verdes a El Caminero) y 3 (Tenayuca a Santa Cruz Atoyac) del Metrobús.

Como pasó en los cierres de las Líneas 1 y 9, se podría implementar servicio provisional de RTP con estaciones provisionales.

Esto, podría complicar la movilidad en arterias importantes de la capital durante la renovación del Metro, pues la Línea 3 atraviesa avenidas congestionadas y con poco espacio como Avenida Universidad e Insurgentes.

La experiencia del cierre

En enero del 2021, se registró un incendio en el puesto de mando del Metro que afectó entre otras, la Línea 3.

En aquella oportunidad, unidades del RTP cubrieron la totalidad del recorrido de la Línea 3 del Metro, desde Universidad hasta Indios Verdes.

