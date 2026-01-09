Lo que debes saber de la renovación de la Línea 3 del Metro

Ciudad de México.— Con la renovación de la Línea 1 del Metro completada, la próxima meta es la renovación de la Línea 3, que cruza la CDMX de norte a sur.
Al ser una de las líneas más usadas e importantes de la capital mexicana, buscarán minimizar las afectaciones a los usuarios.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que se buscará minimizar al máximo la afectación a los usuarios; sin embargo, afirmó que se analizan modelos flexibles, como trabajos nocturnos o cierres parciales.
Advirtió que, con una obra de esta magnitud, “siempre habrá afectaciones”, pero se buscará que estas sean “las menores posibles”.
“Analizaremos vacaciones, etcétera. A lo mejor cerraremos por completo, pero la idea es no afectar demasiado a los usuarios. Siempre va a haber afectación en una renovación, pero queremos hacerlo con la menor afectación posible”.
En caso de ser necesario, “se activarán servicios alternativos con RTP y, de forma extraordinaria, transporte contratado, como ocurrió en la Línea 1”, acotó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.
¿Qué se busca con la renovación?
Los trabajos incluirán sustitución total de vías, renovación completa de las 21 estaciones, de escaleras eléctricas y elevadores nuevos. También se cambiará el sistema de pilotaje por uno basado en comunicaciones (CBTC) y se comprarán 45 nuevos trenes.
Actualmente la Línea 3 opera con 42 trenes —40 en horas pico—, por lo que el nuevo equipo permitirá aumentar la capacidad de transporte en 30 %, reducir el consumo de energía en 35 % y lograr un intervalo de paso de apenas 100 segundos.
La renovación costará 41 mil millones de pesos y será realizada por fases. El plan contempla cerrar estaciones únicamente por tiempos cortos, en noches, fines de semana o vacaciones, y se apoyarán con camiones RTP para no dejar a los usuarios colgados.
¿Cuándo iniciarán los trabajos y cuánto costará la renovación?
Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, anunció que los trabajos principales arrancarán después del Mundial 2026.
Sin embargo, las primeras intervenciones comenzarán desde enero con adecuaciones en talleres y garajes de la estación Universidad.
En noviembre, el Gobierno local solicitó 25 mil millones de pesos de presupuesto para el Metro, de los cuales 5 mil serán para la primera etapa de modernización de la Línea 3.
El proyecto contempla que las obras se extiendan hasta mediados de 2028.
La Línea 3, de las más saturadas y con más incidentes
La intervención de la Línea que corre de Indios Verdes a Universidad es inaplazable, pues es una de las que más retrasos registra.
De acuerdo con los propios datos del Metro, entre enero y agosto de 2024 se reportaron un total de 630 fallas que afectaron a los usuarios.
Entre las fallas más reportadas, están las de energía eléctrica con 189, del sistema de pilotaje automático 179 incidentes y fallas en puertas, con 152.
Estas averías o fallas pueden tardar desde 45 minutos a 3 días para su reparación. Sin embargo, se especifica que se realiza una revisión diaria de los trenes antes de empezar su servicio, lo que reduce el número total.
Durante el periodo de enero a marzo del 2024, la Línea 3 transportó 39 millones 926 mil 846 personas. Esto la coloca como la segunda de mayor demanda, sólo detrás de la Línea 2.
Posibles alternativas de transporte para los afectados
Para los usuarios que usan la Línea 3 del Metro, hay pocas alternativas de transporte que crucen de sur a norte la totalidad de la capital mexicana.
Las principales vías son las líneas 1 (Indios Verdes a El Caminero) y 3 (Tenayuca a Santa Cruz Atoyac) del Metrobús.
Como pasó en los cierres de las Líneas 1 y 9, se podría implementar servicio provisional de RTP con estaciones provisionales.
Esto, podría complicar la movilidad en arterias importantes de la capital durante la renovación del Metro, pues la Línea 3 atraviesa avenidas congestionadas y con poco espacio como Avenida Universidad e Insurgentes.
La experiencia del cierre
En enero del 2021, se registró un incendio en el puesto de mando del Metro que afectó entre otras, la Línea 3.
En aquella oportunidad, unidades del RTP cubrieron la totalidad del recorrido de la Línea 3 del Metro, desde Universidad hasta Indios Verdes.
Cómo proteger la salud ante la contingencia ambiental
Ciudad de México.- La calidad del aire vuelve a recordarnos una realidad incómoda pero ineludible: nuestra forma de habitar la ciudad tiene consecuencias directas en la salud.
Pero, más allá de las cifras y los comunicados oficiales, la contingencia ambiental interpela a la sociedad sobre la urgencia de poner la salud y el cuidado de la vida en las decisiones cotidianas.
¿Cómo proteger la salud ante la mala calidad del aire?
La CAMe compartió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la exposición a contaminantes.
Y prevenir así, enfermedades respiratorias, especialmente entre los grupos más vulnerables.
¿Por qué es importante quedarse en casa durante la contingencia?
Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, periodo en el que se registra la mayor concentración de ozono.
Esto incluye la suspensión de actividades cívicas, culturales, deportivas y espectáculos masivos, así como el ejercicio en espacios abiertos.
Reducir la movilidad no solo protege la salud individual, sino que también contribuye a disminuir la emisión de contaminantes.
Además, una responsabilidad compartida en tiempos de crisis ambiental.
¿Qué precauciones pueden marcar la diferencia en casa?
Entre las medidas preventivas se encuentra evitar fumar, principalmente en espacios cerrados, así como revisar calentadores, estufas y tanques de gas para prevenir fugas.
Siempre que sea posible, se recomienda realizar trabajo a distancia, compras y trámites en línea.
Además de reducir los paseos prolongados con mascotas y mantenerlas bien hidratadas.
Asimismo, es aconsejable evitar el uso de aerosoles, aromatizantes, pinturas o productos con solventes.
Además de cargar gasolina solo en horarios permitidos y reducir el consumo de combustibles dentro del hogar.
Incluso acortando el tiempo de ducha o utilizando recipientes con tapa al cocinar.
¿Cómo cuidar el cuerpo frente a la contaminación?
Si salir es inevitable, el uso de cubrebocas puede ayudar a filtrar contaminantes.
También se recomienda beber al menos un litro y medio de agua al día, consumir alimentos ricos en vitamina C y lavarse cara y manos tras regresar del exterior.
Evitar el uso de lentes de contacto, así como proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, es fundamental para reducir riesgos a la salud.
¿Qué provoca la exposición constante a la contaminación?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que contaminantes como el material particulado, el ozono y el dióxido de nitrógeno tienen efectos respiratorios, cardiovasculares y sistémicos.
A corto plazo pueden causar tos, irritación ocular, dolor de garganta, fatiga y dificultad para respirar; a largo plazo, se asocian con inflamación pulmonar, hipertensión e infartos.
La OMS estima que 6.7 millones de muertes prematuras al año están relacionadas con la contaminación del aire, una cifra que subraya la urgencia de políticas públicas eficaces y cambios culturales profundos.
Los especialistas en la salud, señalan que cuidar el aire es cuidar la vida, y cada pequeña acción.
Desde reducir traslados hasta adoptar hábitos más responsables, puede ser un paso hacia un futuro más sano y solidario.
Tutoriales que ponen en riesgo tus datos digitales
Pon atención
Ciudad de México.— Actualmente, las redes sociales son el instructivo del mundo. Si uno tiene dudas, acude a los tutoriales de plataformas como TikTok y soluciona su problema, pero esto no siempre es seguro.
La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre una nueva modalidad de fraude digital orientada al robo de contraseñas y datos personales.
La popularidad de TikTok entre adolescentes y jóvenes la convirtió en un canal atractivo para la difusión de riesgos.
Los contenidos se presentan como tutoriales sencillos que prometen activar gratuitamente servicios de pago.
De acuerdo con la Policía Cibernética, estos videos aparentan legitimidad porque muestran supuestas pruebas de funcionamiento.
Sin embargo, el procedimiento que invitan a seguir no activa ningún servicio real.
Los usuarios reciben instrucciones para copiar y pegar códigos o comandos en sus dispositivos.
En realidad, esos fragmentos de texto instalan instrucciones maliciosas diseñadas para vulnerar la seguridad del sistema.
Cómo operan los tutoriales falsos y qué información queda expuesta
Al seguir estos videos, las personas modifican configuraciones críticas de su sistema operativo.
También desactivan protecciones de seguridad que normalmente bloquean amenazas externas.
Posteriormente, descargan programas que operan de manera silenciosa.
Estos archivos se infiltran en navegadores, gestores de contraseñas y aplicaciones de mensajería.
La Policía Cibernética explicó que el acceso a la información ocurre en cuestión de segundos.
Entre los datos comprometidos se encuentran cuentas bancarias, correos electrónicos y perfiles de redes sociales.
También se ven afectadas otras plataformas digitales que almacenan información sensible.
Este acceso indebido incrementa el riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas.
Las autoridades subrayaron que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza de los usuarios jóvenes.
Además, muchos de estos perfiles utilizan comentarios manipulados y ediciones cuidadas para generar una percepción de seguridad que motive a seguir las instrucciones.
La SSC-CDMX señaló que estas prácticas se detectaron recientemente en monitoreos preventivos.
Por ello, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a familias y usuarios de redes sociales.
Recomendaciones clave para evitar robo de contraseñas y fraudes digitales
La Unidad de Policía Cibernética pidió no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida.
Evitar copiar y pegar instrucciones difundidas en videos reduce el riesgo de instalar software malicioso.
También recomendó no instalar activadores, programas pirata o versiones no oficiales. Este tipo de software representa uno de los principales vectores de infección digital.
Otra medida consiste en verificar siempre la fuente del contenido. Cualquier tutorial que prometa activar servicios de pago de forma gratuita debe generar desconfianza.
La SSC-CDMX aconsejó mantener actualizado el sistema operativo y usar un antivirus activo.
Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por programas maliciosos.
Se pidió evitar descargas desde enlaces externos o desconocidos, especialmente aquellos compartidos por redes sociales o mensajes no solicitados.
La revisión periódica de la actividad de las cuentas resulta fundamental. Detectar accesos desde ubicaciones desconocidas permite actuar antes de un fraude mayor.
Finalmente, se recomendó realizar respaldos frecuentes de información, pues las copias de seguridad facilitan la recuperación de datos tras una infección.
En caso de detectar contenido sospechoso o haber sido víctima de un fraude, la SSC-CDMX exhortó a contactar a la Policía Cibernética.
Los canales oficiales son el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, el correo [email protected] y las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
Policías brindan auxilio durante parto en Tlalpan
Madre y bebé están bien.
Ciudad de México.— Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina apoyaron a una mujer que dio a luz en calles de la alcaldía Tlalpan.
Según los reportes, la madre se encontraba recostada en el piso en la avenida Canal de Miramontes, a la altura de la calle San Remo, de la colonia Residencial Acoxpa.
Otra mujer en el lugar informó a los oficiales que la persona en el suelo era su nuera, de 18 años, quien tenía 8 meses de gestación y presentaba fuertes dolores y contracciones.
Por lo anterior, los policías se alistaron para el parto y en pocos minutos recibieron al bebé, aseguró la dependencia.
A los pocos minutos, arribaron paramédicos del ERUM quienes diagnosticaron a la joven con parto fortuito de ocho meses de gestación, e indicaron que tanto madre como el hijo se encontraban clínicamente sanos. Por lo que fueron llevados a un hospital para su atención médica especializada.
Capacitación de policías para auxiliar en emergencias
La SSC explicó que los policías están capacitados en materia de primeros auxilios y brindan apoyo a la ciudadanía en cualquier emergencia.
Por ello, exhorta a las y los habitantes de la Ciudad de México a solicitar apoyo a la o al policía más cercano o a través del número de emergencias 911.
Atención a partos por parte de policías en espacios no hospitalarios en 2025
Durante el 2025, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxilió a 36 mujeres en labor de parto. De las cuales 27 recibieron atención directa para el nacimiento de sus bebés.
Las acciones se realizaron en domicilios particulares, vehículos, la vía pública y en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. En todos los casos, los oficiales actuaron conforme a los protocolos de emergencia para proteger a las madres y a los recién nacidos.
Trabajo coordinado de dependencias
Las atenciones se distribuyeron entre distintas áreas operativas. Elementos de los sectores de la SSC participaron en 12 auxilios.
Personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino en nueve casos. En tanto, efectivos de la Policía Auxiliar realizaron 11 acciones relacionadas con partos y apoyo a mujeres en trabajo de parto.
La Subsecretaría de Control de Tránsito participó en cuatro apoyos, tanto en la atención directa en la vía pública como en el traslado de mujeres a centros de salud.
Estas intervenciones permitieron el acceso oportuno a servicios médicos en situaciones de emergencia obstétrica.
En tres casos se contó con la participación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).
Del hogar a los parques: así se reciclan los árboles de Navidad y nochebuenas en la CDMX
Ciudad de México.- Este año, miles de pinos que alegraron hogares durante la temporada de Navidad y las flores de nochebuena que acompañaron las cenas decembrinas tienen una nueva oportunidad para transformar la ciudad de forma sustentable.
En la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) lanzó su campaña de reciclaje para que la ciudadanía lleve estos residuos orgánicos a centros de acopio y evite que terminen en la basura o en la vía pública.
Espacios y horarios para entregar tus árboles y nochebuenas
Desde el 6 de enero y hasta el 15 de febrero, diversos puntos de la capital están habilitados para recibir árboles de Navidad naturales y flores de nochebuena.
La Sedema informó que dichas plantas y pinos serán utilizados en procesos de recuperación ambiental, como la elaboración de composta y cobertura vegetal, que luego se aplican en proyectos de restauración de suelos y áreas verdes.
Entre los principales centros de acopio disponibles están:
Bosque de San Juan de Aragón, Huerto Educativo, Puerta 7 — del 6 de enero al 15 de febrero, martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.
Mercado de Trueque (Acceso 1) — 11 de enero, de 8:00 a 13:00 horas.
- Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1 — durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.
- Además, solo para la recepción de nochebuenas, Sedema habilitó sitios como:
- Parque Tezozómoc — alcaldía Azcapotzalco.
- Centro de Cultura Ambiental (CCA) Yautlica — Iztapalapa, enero de 10:00 a 17:00 horas.
- CCA Acuexcomatl — Xochimilco, enero de 10:00 a 17:00 horas.
- CCA Ecoguardas — Carretera Picacho Ajusco km 5.5, Tlalpan, enero de 10:00 a 17:00 horas.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la economía circular en la capital, promoviendo que los residuos se reaprovechen como recurso y reduzcan la carga en los rellenos sanitarios.
Cómo preparar tus árboles y nochebuenas para el acopio
La Sedema también recomendó a las personas que lleven sus árboles y flores sin restos de materiales inorgánicos que dificulten su procesamiento.
“Las nochebuenas y los árboles deberán entregarse libres de plásticos, cables, clavos, papeles u otros residuos”, indica el comunicado oficial de la dependencia.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, este paso no solo mejora la calidad de la composta que se obtendrá del material vegetal, sino que facilita los procesos posteriores de transformación, evitando problemas técnicos y costos adicionales.
Una mirada a iniciativas locales adicionales
En varias alcaldías también se han impulsado programas complementarios para fomentar la participación ciudadana en el reciclaje de árboles navideños.
Benito Juárez, el programa “Árbol por Árbol, tu Ciudad Reverdece 2025” reunió más de 5 mil 500 árboles recolectados que serán convertidos en composta orgánica para parques y jardines.
La alcaldía Miguel Hidalgo anunció la puesta en marcha de seis centros de acopio con la campaña “Árbol por Árbol”, invitando a la ciudadanía a evitar que los pinos sean abandonados en las calles y sean triturados para hacer composta y reverdecer parques y jardines.
“Al reincorporar la materia orgánica de árboles de Navidad y nochebuenas al suelo, se favorece la recuperación de nutrientes en los parques urbanos y se da un paso concreto hacia una ciudad más sostenible”, destacó la Secretaría de Medio Ambiente capitalina.
La dependencia señaló que este tipo de iniciativas permiten que cada gesto cotidiano, como retirar el árbol de Navidad, pueda tener un impacto positivo en el entorno y fomentar prácticas ambientales responsables entre hogares, escuelas y comunidades.
