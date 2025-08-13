Lo que no sabes del colapso del AICM por inundaciones

Ciudad de México. — La Ciudad de México sufrió lluvias torrenciales que colapsaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Durante tres días consecutivos, el aeropuerto se inundó y suspendió operaciones, dejando varados a más de 19 mil pasajeros.
El domingo, una tormenta dejó entre 50 y 77 mm de lluvia en la zona del AICM, lo que provocó desaprovechamiento del drenaje en pistas y plataformas. Se cancelaron, desviaron y retrasaron más de 100 vuelos y miles de viajeros quedaron atrapados en las terminales.
Técnicos y pasajeros denunciaron falta de mantenimiento en zonas críticas del aeropuerto. Entradas, pasillos, plafones y áreas operativas sufrieron filtraciones y colapso parcial.
El hundimiento de la CDMX agravó la situación. La capital se asienta sobre un antiguo lago desecado y su suelo cedió por extracción de agua. Esto alteró la pendiente natural y dificultó la evacuación del agua. Estudios documentaron asentamientos diferenciales urbanos por más de un siglo.
Almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ha explicado el constante mantenimiento de drenajes y techumbres. Además, afirmó que se han renovado elevadores y actualizado equipos tras años de operación saturada.
Mundial 2026, NAIM y lecciones para prevenir otro caos
La proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 elevó la presión sobre la infraestructura del aeropuerto capitalino. Analistas urgieron reformas y ampliaciones para evitar crisis durante el torneo.
El gobierno ya lanzó modernizaciones en el AICM para fortalecer su capacidad con vistas al Mundial, aunque sin especificar montos.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) volvió al debate público. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, de haberse construido ese aeropuerto en Texcoco, las inundaciones en la CDMX habrían sido peores. Señaló que Texcoco era una zona de hundimientos vulnerables que habría intensificado los anegamientos.
Sheinbaum también acusó que el NAIM implicaba urbanizar 700 hectáreas del actual AICM para convertirlo en un “nuevo Santa Fe”, lo que ponía en riesgo la regulación hidrológica del Valle de México.
Por su parte, críticos del gobierno afirmaron que la cancelación del proyecto frenó inversiones por miles de millones de pesos que habrían mejorado la capacidad hídrica de la región. Un informe gubernamental señalaba que esas obras habrían triplicado la regulación hidráulica urbana.
Con el Mundial 2026 a menos de un año y los problemas de inundaciones en la zona oriente del Valle de México, el AICM tiene mucho trabajo por delante para lograr su cometido.
¿Quién debe pagar daños en casas y autos por inundaciones?
Esto pasa con tus cosas
Ciudad de México. — Las lluvias intensas continúan en la Ciudad de México y con ellas, las autoridades implementaron acciones para proteger a la población. Sin embargo, las tormentas recientes provocaron inundaciones severas que afectaron viviendas y calles.
Calles convertidas en ríos, autos varados y filtraciones en hogares han sido parte de las imágenes compartidas en redes sociales durante los últimos días. Ante este escenario, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) recordó la existencia del programa emergente “Atención Social en Emergencias”, que ofrece apoyos económicos a familias cuyas casas sufrieron daños por fenómenos naturales.
Este beneficio no es permanente ni automático. Solo aplica cuando las autoridades capitalinas declaran emergencia y emiten una convocatoria oficial. Quienes soliciten el apoyo deben cumplir requisitos como vivir en la zona afectada, presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP certificado, además de acreditar daños visibles en la vivienda.
En casos de discapacidad o enfermedad crónica, se solicita un certificado médico con datos completos del profesional y sello de la institución. Personas mayores o con condiciones evidentes no necesitan presentar este documento.
Requisitos y pasos para solicitar el apoyo emergente
La Sibiso detalló en su portal el procedimiento a seguir cuando se activa el programa. Primero, las personas deben acudir a la Dirección de Atención Social y Ciudadana para entregar la documentación completa y llenar el formato ASIPP “Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias”.
El expediente pasa a revisión de la Dirección General de Inclusión Social y, si se aprueba, se turna a la Dirección General de Administración y Finanzas para verificar la existencia de bienes. Finalmente, se contacta al solicitante para entregar el apoyo.
Seguros para proteger vivienda y automóvil ante fenómenos naturales como inundaciones
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó contratar seguros contra daños, que pueden incluir cobertura por fenómenos hidrometeorológicos como inundaciones. Estos seguros también pueden amparar por incendios, terremotos, robos y rotura de cristales.
En el caso de automóviles, la Cobertura Amplia incluye daños materiales por lluvias, inundaciones, huracanes y terremotos. La Cobertura Limitada protege ante ciertos fenómenos naturales y robo total, mientras que la Responsabilidad Civil solo cubre daños a terceros.
La Condusef advirtió que muchos estacionamientos privados y centros comerciales están obligados por la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX a tener un seguro de responsabilidad civil por hasta 679 mil pesos. Sin embargo, no todos incluyen daños por inundación, por lo que es importante preguntar antes de contratar o dejar el vehículo.
Recomendaciones para reclamar daños
La Condusef aconsejó revisar la póliza antes de la temporada de lluvias, no mover el vehículo si quedó varado, tomar evidencia fotográfica de los daños y guardar el boleto de estacionamiento si el siniestro ocurrió en un espacio privado.
También recomendó reportar irregularidades directamente en sus módulos de atención para recibir orientación y seguimiento. Contar con un seguro adecuado, señalaron, puede significar la diferencia entre recuperar o perder el patrimonio.
Basura provoca hasta 40% de inundaciones en CDMX
Lluvias históricas y basura en el drenaje, mala combinación
Ciudad de México. — La basura causa aproximadamente un 40% de los encharcamientos y desbordamientos en el sistema de drenaje de la Ciudad de México.
Residuos como bolsas plásticas, botellas y desechos sólidos bloquearon tuberías y coladeras, dificultando el paso normal del agua. Dicha situación se agrava en tormentas extraordinarias como la del domingo 10 de agosto.
La acumulación de basura agravó el colapso del drenaje, pues el sistema no pudo evacuar el exceso de agua. Expertos indican que la obstrucción por residuos sólidos incrementó significativamente el riesgo de inundaciones urbanas ese día.
La contaminación y mala gestión de desechos siguen siendo un factor crítico en las inundaciones que sufre la capital.
Cómo puede ayudar la ciudadanía a evitar inundaciones
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no tirar basura en calles, alcantarillas ni coladeras. Recomendaron limpiar regularmente banquetas y áreas cercanas a las viviendas para evitar que los desechos bloqueen las entradas de agua.
La corresponsabilidad social y la educación ambiental son fundamentales para mantener despejado el sistema de drenaje.
Campañas de concientización impulsadas por la Secretaría de Gestión Integral del Agua buscan fomentar la participación ciudadana. Limpiar y evitar arrojar residuos en la vía pública contribuye a reducir riesgos y daños durante lluvias intensas.
Lluvias extraordinarias superaron capacidad del drenaje
José Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de CDMX, explicó en Aristegui En Vivo que el sistema de drenaje está diseñado para manejar promedios normales y lluvias ligeramente superiores. Sin embargo, las precipitaciones del domingo 10 de agosto superaron con creces esa capacidad.
Las lluvias ese día tuvieron volúmenes e intensidades extraordinarias que superaron registros históricos en varias alcaldías.
Esto provocó que el drenaje no pudiera evacuar el agua acumulada en tan poco tiempo. La concentración intensa de agua generó saturación en tuberías, causando inundaciones en calles y viviendas.
Las fuertes lluvias del domingo afectaron gravemente a más de 15 colonias en la Ciudad de México. Inundaciones en calles y hogares se reportaron principalmente en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
El transporte público sufrió retrasos y suspensiones parciales, mientras que cortes eléctricos complicaron la movilidad.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se registró una suspensión de operaciones que afectó a cientos de pasajeros. Así mismo, en redes sociales circularon videos que mostraron distintas inundaciones en la terminal aérea.
Las autoridades municipales y la Secretaría de Gestión Integral del Agua desplegaron brigadas para limpiar drenajes, retirar basura y apoyar a las comunidades afectadas.
La combinación de lluvias extremas y basura acumulada evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica ante eventos climáticos intensos.
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Ciudad de México.– Raúl regresa a su domicilio en la zona de Chimalhuacán, en el Estado de México desde Santa Fe, al poniente de la CDMX, cuando su temor se hace realidad. Comienza a llover.
Tras su jornada laboral de 9 horas en un trabajo administrativo, deberá pasar al menos dos horas y media de traslado para llegar a su casa.
“Salimos a las 6, justo cuando llueve y la Línea 9 del Metro está siempre llena y lenta. Ya cuando llego, sólo quiero dormir”, explicó en charla para Siete24 Noticias.
En respuesta a lluvias atípicas, contingencias ambientales y fallas en el transporte, autoridades de CDMX recomendaron adoptar el home office para proteger la salud de trabajadores.
En los últimos días, la capital registró lluvias extraordinarias que causaron anegaciones, caos vial y retrasos considerables en el transporte público. Protección Civil de la CDMX activó alertas naranjas en varias alcaldías. La Secretaría del Trabajo local sugirió a empleadores implementar el teletrabajo como medida preventiva.
Ventajas y regulación en puerta
La Ley Federal del Trabajo no exige el home office por lluvia, pero permite el trabajo remoto por riesgos climáticos, ante emergencia o contingencia ambiental.
La STyFE de CDMX reiteró la necesidad de “flexibilidad laboral” en emergencias climáticas.
Esta medida busca proteger la salud y seguridad de los trabajadores, evitar desplazamientos riesgosos y contribuir a la disminución de la contaminación urbana.
Para trabajadores como Raúl, esta alternativa perfecta, pues su trabajo es netamente administrativo. “En la empresa se está analizando (el home office en lluvias). A nosotros nos ayudará a no tener ese desgaste y convivir más con la familia”, dijo.
Metro de la CDMX lento y colapsado por el mal clima
Cuando se reportan lluvias, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reporta retrasos de hasta 25 minutos en líneas como la 2, 3, 5 y 9.
Esto provoca aglomeraciones de usuarios, inundaciones en accesos y en algunas ocasiones anteriores, caída de plafones.
El sindicato del Metro pidió mayor inversión para evitar filtraciones que afectan la operación durante tormentas. Mientras, el Metrobús redujo la velocidad por encharcamientos en Insurgentes y Reforma.
Empresarios piden certeza jurídica para el teletrabajo
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció la utilidad del home office durante emergencias climáticas. Sin embargo, pidió lineamientos claros para evitar abusos y garantizar productividad.
Grupo Kaluz y empresas de tecnología implementaron esquemas híbridos que redujeron ausentismo y emisiones contaminantes. Expertos laborales recordaron que el artículo 330-E de la Ley Federal del Trabajo permite el trabajo remoto ante riesgos ambientales.
El home office en CDMX podría funcionar como alternativa ante fenómenos extremos, para buena parte de trabajos, lo que ayudaría a reducir aglomeraciones y riesgos.
Pero lo más importante, mejoraría la calidad de vida de gente como Raúl, que toma hasta seis horas diarias de traslado cuando llueve.
Cuidar desde el inicio: Mujeres Sanas, infancias protegidas
Ciudad de México.- Con la salud y el cuidado como prioridad, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó el programa “Mujeres Sanas, Infancias Protegidas”, que brindará apoyo integral a más de 9 mil mujeres embarazadas.
Durante el acto inaugural en el Monumento a la Revolución, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, destacó que este esfuerzo “garantiza que cada niña y niño crezcan con dignidad, salud y amor”.
El plan contempla apoyos económicos bimestrales de 1,200 pesos, visitas domiciliarias de personal especializado, seguimiento médico y talleres de crianza respetuosa.
Este acompañamiento inicia desde el embarazo y se extiende hasta que las infancias cumplan tres años con diez meses.
También se realizarán tamizajes neonatales y asesorías de lactancia en los propios hogares.
“Una mujer sana es el inicio de una infancia segura”, declaró Brugada. La estrategia busca romper el aislamiento que viven muchas madres primerizas y visibilizar el cuidado como un derecho y no una carga individual.
Además, la propuesta forma parte del Sistema Público de Cuidados, una política estructural que busca redistribuir el trabajo de cuidados, históricamente asignado a las mujeres.
Impacto social y visión futura.
Así mismo, Araceli Damián González, titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, anunció que el objetivo es alcanzar a 90 mil mujeres embarazadas en la ciudad.
Además, se prevé la construcción de 300 centros de cuidado infantil, casas de día, lavanderías públicas y comedores comunitarios.
“Estamos construyendo una ciudad del cuidado. Queremos que ninguna mujer críe sola”, afirmó Brugada.
Hacia una nueva política del cuidado.
Además el gobierno capitalino enviará una iniciativa para que este sistema tenga rango de ley. El objetivo: blindar el derecho al cuidado para futuras generaciones.
Desde una mirada humana, el programa redefine el bienestar social, poniendo el cuidado al centro de la vida pública y privada.
