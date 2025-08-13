Lo que no sabes del colapso del AICM por inundaciones

Ciudad de México. — La Ciudad de México sufrió lluvias torrenciales que colapsaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Durante tres días consecutivos, el aeropuerto se inundó y suspendió operaciones, dejando varados a más de 19 mil pasajeros.

El domingo, una tormenta dejó entre 50 y 77 mm de lluvia en la zona del AICM, lo que provocó desaprovechamiento del drenaje en pistas y plataformas. Se cancelaron, desviaron y retrasaron más de 100 vuelos y miles de viajeros quedaron atrapados en las terminales.

Técnicos y pasajeros denunciaron falta de mantenimiento en zonas críticas del aeropuerto. Entradas, pasillos, plafones y áreas operativas sufrieron filtraciones y colapso parcial.

El hundimiento de la CDMX agravó la situación. La capital se asienta sobre un antiguo lago desecado y su suelo cedió por extracción de agua. Esto alteró la pendiente natural y dificultó la evacuación del agua. Estudios documentaron asentamientos diferenciales urbanos por más de un siglo.

Almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ha explicado el constante mantenimiento de drenajes y techumbres. Además, afirmó que se han renovado elevadores y actualizado equipos tras años de operación saturada.

Mundial 2026, NAIM y lecciones para prevenir otro caos

La proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 elevó la presión sobre la infraestructura del aeropuerto capitalino. Analistas urgieron reformas y ampliaciones para evitar crisis durante el torneo.

El gobierno ya lanzó modernizaciones en el AICM para fortalecer su capacidad con vistas al Mundial, aunque sin especificar montos.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) volvió al debate público. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, de haberse construido ese aeropuerto en Texcoco, las inundaciones en la CDMX habrían sido peores. Señaló que Texcoco era una zona de hundimientos vulnerables que habría intensificado los anegamientos.

Sheinbaum también acusó que el NAIM implicaba urbanizar 700 hectáreas del actual AICM para convertirlo en un “nuevo Santa Fe”, lo que ponía en riesgo la regulación hidrológica del Valle de México.

Por su parte, críticos del gobierno afirmaron que la cancelación del proyecto frenó inversiones por miles de millones de pesos que habrían mejorado la capacidad hídrica de la región. Un informe gubernamental señalaba que esas obras habrían triplicado la regulación hidráulica urbana.

Con el Mundial 2026 a menos de un año y los problemas de inundaciones en la zona oriente del Valle de México, el AICM tiene mucho trabajo por delante para lograr su cometido.

