Más de 70 detenidos por alcoholímetro, llaman a la responsabilidad

Ciudad de México.- A tan solo 24 horas de implementarse el programa Conduce Sin Alcohol la SSC ya detuvo a 72 conductores y vigila de manera permanente las calles y avenidas de la CDMX.
La dependencia informó que 71 vehículos ingresaron este fin de semana a depósitos vehiculares por rebasar el límite permitido de alcohol.
Las acciones ocurren después del 13 de diciembre, dentro de las Jornadas Decembrinas.
Ese día, el operativo aplicó 13 mil 422 pruebas AlcoStop y 228 pruebas de alcoholemia.
La SSC desplegó puntos de revisión en distintos sitios de la ciudad.
El enfoque prioriza prevención, información clara y respeto a las personas.
Por su parte Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, informó los avances del programa.
El funcionario señala que Conduce Sin Alcohol evita un promedio de 15 mil posibles siniestros viales en esta temporada.
La cifra muestra impacto social y constancia institucional.
Las celebraciones decembrinas incrementan traslados nocturnos y consumo de alcohol.
El operativo atiende ese contexto con presencia permanente y reglas visibles.
La SSC detalla que el programa suma 753 jornadas desde su implementación.
También reporta casi cinco mil puntos de revisión instalados.
La estrategia incluye más de 64 mil pruebas de alcoholimetría aplicadas.
Estos datos reflejan continuidad y capacidad operativa.
Te puede interesar: Identidad de bebés vulnerada en redes antes de los seis meses
Además, la política pública protege peatones, ciclistas y conductores.
La prevención reduce lesiones, pérdidas materiales y duelos evitables.
El mensaje es directo y humano: manejar sobrio cuida vidas.
Operativo continuo y coordinación amplia
La SSC precisa que las pruebas continuarán 24 horas hasta el 11 de enero de 2026.
La cobertura abarca calles y avenidas de las 16 alcaldías.
El plan instala mil 130 puntos de revisión en sitios estratégicos.
Los puntos incluyen accesos, salidas y zonas con alta incidencia vial.
La consigna institucional resume el esfuerzo: “Todo el día, todos los días”.
Además, más de 500 policías participan desde diversas áreas.
Intervienen las subsecretarías de Participación Ciudadana, Operación Policial y Control de Tránsito.
También colabora el Sistema Penitenciario
El operativo integra a Movilidad, Salud y la Consejería Jurídica.
Organizaciones de la sociedad civil acompañan las acciones.
Alianzas que sensibilizan
El programa suma a la industria restaurantera y del entretenimiento nocturno.
Participan CANIRAC, AMR y AMBADIC.
Las alianzas impulsan Jornadas Amistosas de Sensibilización.
Los centros de consumo realizan pruebas de ensayo.
La colaboración busca información oportuna y decisiones responsables.
La ciudad mantiene un enfoque positivo y cercano.
La seguridad vial se construye con reglas claras y corresponsabilidad social.
Cada revisión refuerza una cultura de cuidado compartido.
ARH
CDMX
Milagros que resisten: La Basílica de Guadalupe y su historia de fe indestructible
Ciudad de México.- La imagen de la Virgen de Guadalupe reúne cada año a millones de personas que buscan consuelo, identidad y esperanza. En el corazón del Tepeyac, este recinto guarda no solo la tilma atribuida a Juan Diego, sino también episodios que revelan fragilidad humana, tensiones históricas y una sorprendente resistencia material y espiritual.
La Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, es considerada el templo católico más visitado de México y uno de los más concurridos del mundo.
En este sitio conviven dos recintos: la antigua basílica, construida entre 1695 y 1709, y la moderna, inaugurada en 1976.
Durante siglos, la estructura del templo antiguo sufrió hundimientos debido al suelo lacustre, lo que llevó a especialistas a advertir riesgos severos.
Según testimonios históricos difundidos por medios nacionales, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez propuso una nueva basílica en los años setenta, basada en estudios del ingeniero Manuel González Flores que alertaban sobre la inestabilidad del terreno.
Aunque se consideró demoler el recinto del siglo XVIII, una decisión de la jerarquía eclesiástica salvó el templo colonial.
Este gesto permitió conservar un edificio con profundo valor cultural para los fieles.
La construcción del templo contemporáneo atrajo incluso a voluntarios que se ofrecieron a trabajar sin cobrar, pidiendo únicamente alimento.
Su diseño circular favorece que todos los visitantes observen la imagen desde cualquier punto.
A lo largo del tiempo, la tilma ha estado en el centro de episodios que marcaron la historia religiosa del país.
En 1785, un trabajador derramó ácido nítrico sobre el ayate.
Te puede interesar: Mujeres zapotecas que quedan en el corazón de las familias
El material debió desintegrarse de inmediato, sin embargo, la mancha se redujo con los días y la imagen permaneció legible.
El hecho continúa formando parte de los relatos que preserva el santuario.
Por otra parte en 1921 ocurrió el atentado más recordado.
Un hombre colocó dinamita oculta en un ramo de flores frente a la imagen. La explosión destruyó parte del altar y retorció un crucifijo de metal de 34 kilos, pero no dañó la tilma ni el vidrio que la protegía.
El Cristo doblado se mantiene en exhibición dentro de la basílica como testigo del ataque, ocurrido en un periodo de tensión entre el Estado y la Iglesia que antecedió a la Guerra Cristera.
Estos episodios reforzaron la percepción de que la imagen ha sobrevivido a circunstancias extremas.
Para muchos creyentes, esa resistencia simboliza protección y cercanía espiritual en momentos de incertidumbre.
El Cerro del Tepeyac se mantiene como un espacio donde convergen historias personales, tradiciones familiares y preguntas profundas sobre identidad. Investigaciones arqueológicas han encontrado rastros de antiguos templos dedicados a Tonantzin, lo que recuerda que este sitio fue sagrado desde mucho antes de la evangelización.
Esa continuidad hace que el lugar convoque a personas con distintas búsquedas.
La antigua basílica alberga criptas con restos de obispos y personajes históricos. También existen relatos sobre túneles que conectaban el Tepeyac con otros recintos religiosos, aunque varias versiones carecen de documentación oficial.
Más allá de los mitos, el sitio conserva un valor social que rebasa lo religioso.
Hoy, millones de visitantes llegan con la esperanza de agradecer, pedir o simplemente sentirse acompañados.
La permanencia de la tilma, la preservación del templo colonial y la modernidad del recinto actual permiten que el santuario siga contando una historia de resistencia material y espiritual.
La Basílica de Guadalupe continúa ofreciendo un lugar para reconstruir sentido y renovar vínculos comunitarios y muestras de fe.
ARH
CDMX
Estación La Villa-Basílica opera con horario habitual este 11 y 12 de diciembre
Ciudad de México.- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México implementó una estrategia de movilidad inédita para las festividades de la Virgen de Guadalupe.
En el marco del Operativo Basílica 2025, y por instrucción directa del Gobierno de la CDMX, la estación La Villa-Basílica (Línea 6) operará con su horario habitual, de 05:00 a 24:00 horas, durante los días 11 y 12 de diciembre.
Esta medida rompe con la tradición de años anteriores, donde la estación era cerrada o sus horarios eran drásticamente reducidos para mitigar la saturación de peregrinos que arriban a la capital.
Por su parte el director del STC, Adrián Ruvalcaba Suárez, señaló que representa un desafío logístico que busca privilegiar la accesibilidad de los usuarios.
“Creemos firmemente que podemos lograr que las condiciones de movilidad sean lo suficientemente óptimas para que los peregrinos puedan llegar a través del Sistema”, indicó.
Logística de Seguridad con 300 Elementos
Para poder sostener la apertura ininterrumpida de la estación, se desplegará un operativo especial de seguridad que incluye a más de 300 elementos de vigilancia y atención al usuario.
El personal se concentrará no solo en La Villa-Basílica, sino también en las estaciones de correspondencia cruciales de las Líneas 3, 4, 5 y 7.
Así como en las terminales El Rosario y Martín Carrera, puntos clave para la distribución de los visitantes.
Adicionalmente, se activaron guardias permanentes de Seguridad Industrial e Higiene y de Protección Civil.
Además, en la Línea 6 para brindar primeros auxilios y atender emergencias de manera inmediata.
Te puede interesar: Felipe Monroy: León XIV podría conectar a toda América bajo la experiencia guadalupana
Restricciones Clave: Sin Figuras Grandes ni Pirotecnia
Ruvalcaba Suárez fue enfático al detallar las restricciones de acceso que se aplicarán para mantener la seguridad dentro de las instalaciones del Metro.
Los policías del STC tienen la instrucción de impedir la entrada a los peregrinos que porten:
Imágenes o estatuas de gran tamaño o grandes estandartes que puedan obstruir el paso o causar incidentes.
Cohetones o cohetes, debido al riesgo de explosión.
Personas que intenten ingresar bajo los efectos de alcohol o drogas.
“La petición puntual es pedirle a los peregrinos que vayan a usar el Sistema, que no porten objetos que pudieran provocar algún incidente como cohetones y todo este tipo de cosas que luego se utilizan este tipo de peregrinaciones”, concluyó el director del Metro.
ARH
CDMX
Avanzan iniciativas en favor de la alimentación y salud visual de la niñez
Ciudad de México.— La falta de acceso a alimentos nutritivos y a una revisión visual oportuna afecta a miles de niñas y niños en la capital del país, situación que llevó a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México a aprobar disposiciones orientadas a reforzar derechos esenciales en la primera infancia.
Garantías legales para una alimentación suficiente
La insuficiencia alimentaria entre niñas, niños y adolescentes se mantiene como una problemática vigente en la Ciudad de México. Legisladores informaron que en 2025 miles de menores viven sin una alimentación nutritiva y de calidad. En este contexto, la comisión aprobó un dictamen que adiciona una fracción al artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de reconocer el derecho a una alimentación digna y adecuada.
La iniciativa fue suscrita por el diputado Víctor Gabriel Varela López, quien expuso que el acceso permanente a alimentos suficientes y nutritivos constituye un derecho humano inalienable para toda persona. El legislador planteó que la norma debe garantizar alimentos aceptables que permitan a la población infantil sostener una vida sana y activa.
Datos que evidencian la urgencia
Las cifras expuestas por el legislador Paulo Emilio García González ofrecieron un panorama adicional sobre la condición de la niñez en materia alimentaria. De acuerdo con el congresista, doce por ciento de niñas y niños menores de cinco años presenta desnutrición y casi la mitad de las defunciones en la infancia se vincula con este índice.
Se reiteró que el acceso a una alimentación adecuada corresponde a un derecho de toda persona menor de edad.
Salud visual y trayectoria educativa
Los problemas de visión en la infancia afectan el proceso educativo y la vida diaria de miles de niñas y niños. Se expuso que 143 mil menores en la Ciudad de México enfrentan alguna dificultad para ver y que 83 mil requieren lentes, cifra equivalente a la capacidad total del Estadio Azteca.
Los legisladores indicaron que una revisión oportuna puede influir de manera decisiva en la trayectoria educativa de un menor. Por ello, la reforma busca facilitar el acceso de la niñez a diagnósticos tempranos y atención visual adecuada mediante ajustes en la legislación vigente.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
La ciudad que cobija a sus peregrinos: Operativo Basílica 2025
CDMX.- La Ciudad de México vive días de caminatas largas, oraciones compartidas y abrazos que se sienten en las banquetas. La llegada masiva de peregrinos marcó el arranque del Operativo Basílica 2025, un despliegue que atiende a millones de personas que avanzan con fe hacia el recinto guadalupano.
Por ello, autoridades capitalinas estiman el arribo de 13.5 millones de visitantes durante las celebraciones marianas, una cifra que marca un nuevo récord histórico.
De acuerdo con las autoridades, más de 600 mil personas, provenientes de Puebla, Hidalgo, Estado de México, Chiapas, Guerrero y Veracruz, ya se encuentran en la zona.
Además, el alcalde Janecarlo Lozano, de Gustavo A. Madero, informó que la demarcación reforzó la vigilancia y la atención pública.
Recordó que opera un dispositivo anual, pero esta temporada exige mayor capacidad debido al flujo extraordinario de feligreses.
La Casa del Peregrino, ubicada a pocos metros del templo, recibe a quienes llegan tras varios días de camino.
Ahí se ofrece un espacio seguro para descansar, hidratarse y recuperar fuerzas antes de ingresar al recinto mariano.
Este diciembre, más de 20 mil servidores públicos participan en acciones de vigilancia, primeros auxilios, orientación, control de accesos, limpieza y protección civil.
En toda la zona se instalan puntos de hidratación, carpas médicas, módulos de descanso, lavamanos y áreas de resguardo.
Cruz Roja, ERUM y Protección Civil coordinan ambulancias para atender agotamiento, deshidratación y lesiones menores.
Los servicios funcionan día y noche, especialmente en la madrugada, cuando arriban los contingentes más numerosos.
En seguridad participan 220 policías auxiliares, 30 elementos de la Guardia Nacional, 35 de Marina, 5 mil 50 integrantes de la SSC y 40 agentes de la Policía de Investigación.
A su vez, el C5 coordina la vigilancia mediante más de 200 cámaras instaladas en el perímetro y 114 altavoces que emiten mensajes de orientación.
El C2 Móvil opera desde los primeros días de diciembre para supervisar accesos, rutas de peregrinación y posibles emergencias.
Entradas principales como Calzada de Guadalupe, Misterios, Aragón y Martín Carrera concentran el mayor flujo.
Las salidas por Misterios, Aragón, Montevideo y Zumárraga permiten distribuir a los grupos sin generar cuellos de botella.
Deportistas que muestran su fe guadalupana.
Diversos deportistas mexicanos y extranjeros han expresado públicamente su devoción a la Virgen de Guadalupe.
Uno de los casos más conocidos es el de Rubens Sambueza, quien incluso lleva tatuada la imagen de la Virgen en la pantorrilla derecha.
El futbolista ha hablado varias veces sobre el significado espiritual que ella tiene en su vida y cómo su fe lo acompaña dentro y fuera de la cancha.
Otro referente es Alberto García Aspe, exseleccionado mexicano, quien solía portar camisetas con la imagen guadalupana debajo del uniforme.
Su fervor quedó documentado en varias entrevistas, donde recordó que la Virgen ha sido parte fundamental de su vida personal y profesional.
El delantero Javier “Chicharito” Hernández también ha mostrado públicamente su fe. Es conocido por realizar una oración antes de cada partido, un gesto con el que agradece y pide protección.
Medios deportivos han señalado que entre sus símbolos más recurrentes está la Virgen de Guadalupe, a quien considera una guía espiritual constante.
La tradición guadalupana también ha marcado a figuras históricas del boxeo mexicano.
Raúl “Ratón” Macías, uno de los peleadores más emblemáticos del país, dedicaba sus triunfos a la Virgen de Guadalupe.
Su famosa frase “todo se lo debo a mi mánager y a la Virgencita de Guadalupe” se convirtió en parte de la cultura popular, y su devoción lo acompañó durante toda su carrera.
También se hacen presentes los lomitos
Por otra parte, la Agencia de Atención Animal activó el operativo “Perrito Peregrino 2025”. Su misión es proteger a los perros que acompañan a las caravanas, muchos expuestos al cansancio, deshidratación o abandono.
El año 2024, AGATAN rescató más de 150 perros, incluidos 15 en condiciones críticas.
Para esta edición, la dependencia convoca a ciudadanos y organizaciones a sumarse como voluntarios en traslados, resguardo temporal, atención básica y adopciones.
Este 12 de diciembre marca uno de los encuentros religiosos más grandes del continente.
Las historias de quienes caminan días enteros cruzan con la responsabilidad de las autoridades que garantizan una estancia segura, ordenada y digna para todos.
El operativo no solo regula rutas y vigilancia; también crea un entorno donde la solidaridad se vuelve norma.
Recomendaciones para quienes visitan la Basílica.
- Mantenerse hidratado y usar ropa reflejante.
- Seguir rutas peatonales y respetar cierres.
- Llevar identificación visible, especialmente en el caso de menores y adultos mayores.
- Evitar objetos prohibidos como pirotecnia, vidrio, punzocortantes o bebidas alcohólicas.
- Preferir horarios de baja afluencia: madrugada del 12 o primeras horas del 11.
- ARH
Bebés: cómo celebrar las fiestas cuidando el bienestar emocional
Más de 70 detenidos por alcoholímetro, llaman a la responsabilidad
Identidad de bebés vulnerada en redes antes de los seis meses
La magia de la Navidad renace en casa y en familia
Colombia se une al ‘Baby Shower del Niño Jesús’ para apoyar a 70 mamás
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Henry Peralta: llega a Hermosillo para hablar de resiliencia
Hermosillo firma la Alianza por la Cultura de la Resiliencia
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Te Recomendamos
-
CDMXhace 3 días
Milagros que resisten: La Basílica de Guadalupe y su historia de fe indestructible
-
Historias que Conectanhace 2 días
La vida suena; niña de 12 años vence al cáncer
-
Historias que Conectanhace 2 días
El mediocampista que jugó con un milagro bajo el corazón: la fe que sostuvo a Alberto García Aspe
-
Culturahace 2 días
La Virgen de Guadalupe y las múltiples advocaciones marianas